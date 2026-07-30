Четверолапый товарищ в заплыве: породы собак, которые обожают плавать

породы собак, которые обожают плавать / © Associated Press

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Когда в семье появляется питомец, важно не только влюбиться в его внешность, но и найти настоящую совместимость характеров и образа жизни. Кому-то нужна спокойная собака, которая хорошо ладит с маленькими детьми, кому-то — тихий компаньон для квартиры, а вот для семей, которые не представляют лето без воды, идеальным другом может стать собака, которая с радостью прыгнет в волны вместе с вами, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

У многих водолюбивых пород есть интересная история, ведь их специально выводили, чтобы помогать рыбакам и охотникам. Они выносливы, активны, обладают водостойкой шерстью, а у некоторых даже есть особое строение лап, которое помогает им уверенно держаться на воде. Впрочем, важно помнить, что даже в пределах одной породы у каждой собаки свой характер. Не все собаки сразу полюбят плавание, и главное правило любых водных приключений — безопасность: животное нужно контролировать у воды, а при необходимости использовать специальный спасательный жилет.

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Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Любовь к воде у лабрадоров буквально заложена в ДНК, эта порода происходит из Ньюфаундленда, где собак использовали для помощи рыбакам и охоты на уток. У лабрадоров густая водонепроницаемая двойная шерсть и перепонки между пальцами лап, что делает их отличными пловцами. Для такой собаки прыжок в воду — не испытание, а настоящее удовольствие.

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Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / © Credits

Они известны не только своей дружелюбностью, но и превосходными навыками плавания. Когда-то их вывели в Шотландии для помощи при охоте на водоплавающих птиц, поэтому вода для них — естественная среда обитания. Бассейн, озеро или река — ретривер с радостью присоединится к семейному отдыху. А чтобы сделать купание веселее, стоит запастись водными игрушками.

Португальская водяная собака

Португальская водяная собака / © Associated Press

Эта порода когда-то была незаменимым помощником рыбаков. Португальская водяная собака имеет густую кудрявую шерсть, которая может выглядеть очень пушистой, но при этом порода считается гипоаллергенной. И главное, эти собаки совсем не боятся воды, они могут с удовольствием играть и плавать часами.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / © Credits

Это одни из самых крупных собак в мире, но за внушительными размерами скрывается невероятно кроткий характер. Они обожают воду, у них перепончатые лапы и водостойкую шерсть, именно поэтому этих собак часто обучают для спасательных работ на воде. Это преданные, спокойные и заботливые компаньоны, которые прекрасно подходят для активных семей.

Американский водяной спаниель

Американский водяной спаниель / © Credits

Эту породу вывели в окрестностях озер штата Висконсин, поэтому вода для неё — привычная стихия. Американские водяные спаниели известны своими охотничьими и плавательными способностями. Их кудрявая шерсть хорошо защищает от воды даже в прохладную погоду. Это активные собаки, которые могут стать прекрасными партнерами для детских игр у воды.

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Чесапик-бей-ретривер

Чесапик-бей-ретривер / © Credits

Эти красивые собаки с шоколадным оттенком шерсти родом из района Чесапикского залива в США. Чесапик-бей-ретриверы — сильные, выносливые и обладают водостойкой шерстью. Их специально разводили для работы в сложных водных условиях. Впрочем, они с удовольствием променяют серьёзные задачи на спокойный день у озера вместе с семьёй.

Английский сеттер

Английский сеттер / © Associated Press

Когда-то их выводили для охоты у воды, поэтому они прекрасно чувствуют себя в воде. Эти собаки любят играть, приносить игрушки из воды и проводить время со своими хозяевами. Помимо спортивных качеств, они отличаются очень кротким и привязчивым характером.

Стандартный пудель

Стандартный пудель / © Associated Press

Несмотря на свою изящную внешность, стандартные пудели совсем не боятся испачкаться или намокнуть. У них водостойкая шерсть и лапы, приспособленные для плавания. Это активные собаки, которых часто называют «липучками» из-за их сильной привязанности к людям. Такая собака с удовольствием станет вашим пушистым партнером в водных приключениях.

Новошотландский ретривер

Новошотландский ретривер / © Getty Images

Эту породу вывели для того, чтобы помогать при охоте на уток. Новошотландские ретриверы обожают воду даже без охотничьих задач. Они энергичны, уверенно чувствуют себя в воде и готовы плавать в любых условиях. Для них любое озеро или бассейн — это шанс для нового приключения.

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Ирландский сеттер

Ирландский сеттер / © Associated Press

Роскошная рыжая шерсть делает ирландских сеттеров настоящими красавцами. Однако за эффектной внешностью скрывается сильный и спортивный характер. Когда-то эти собаки помогали охотиться на водоплавающих птиц, а сегодня с удовольствием ищут игрушки, которые хозяин бросает в воду.

Барбет

Барбет / © Associated Press

Это французская порода с очаровательной кудрявой шерстью и выразительными глазами. Когда-то этих собак использовали для охоты на дичь в болотах и на водоемах. Благодаря густой шерсти и прочной коже они не боятся даже прохладной воды, поэтому любители поздних купаний в сезоне могут смело брать такого компаньона в свои водные путешествия.

Собака, любящая воду, может превратить обычный летний день в настоящее приключение. Шелест волн, игры у берега, длительные прогулки и совместные занятия укрепляют связь между человеком и животным.

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