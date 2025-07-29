Четвероногие эмпаты: действительно ли собаки могут сочувствовать хозяевам

Собака / © Associated Press

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Эмпатом называют человека с исключительной способностью глубоко понимать, чувствовать и резонировать с эмоциями, чувствами и энергией других, эмпаты чувствительны к настроениям и эмоциональным состояниям людей вокруг, иногда до такой степени, что физически или эмоционально переживают эмоции других, как свои собственные.

Те из нас, кто имеет домашних любимцев, часто замечают такое поведение у своих собак. Действительно ли они способны на эмпатию или это все выдумки любящих хозяев, Рurewow спросил у Гэри Рихтера, магистра наук, доктора ветеринарной медицины.

Могут ли собаки быть эмпатами

Короче говоря, да. Доктор Рихтер говорит, что нет сомнений, что собаки чувствительны к человеческим эмоциям. Каждый, кто имеет домашнего любимца, видел это. Они определенно реагируют на наше счастье, грусть и т.д. На самом деле они могут чувствовать человеческие эмоциональные сигналы через язык нашего тела, тон нашего голоса, даже наш запах. Как невербальные существа, собаки очень чувствительны к сигналам от других животных и людей.

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Животный инстинкт или настоящая эмпатия

Как люди, мы проявляем эмпатию к другим, когда они находятся в эмоциональном или физическом стрессе. Это не приобретенное поведение; это то, что мы естественно (инстинктивно) делаем как социальные животные. Это не делает эмоции менее искренними. Существуют исследования, которые показывают, что у собак есть физиологические и поведенческие механизмы для выражения привязанности и формирования прочных связей с людьми. Кажется логичным, что эмпатическая способность будет включена в эти механизмы.

Какие породы наиболее эмпатичны

Безусловно, есть люди, которые кажутся более эмпатичными, чем другие, и в этом смысле собаки ничем не отличается от людей, утверждает доктор Рихтер. Далее он объясняет, что породы собак, которых выводят для тесного взаимодействия с людьми, которые, как правило, генетически более общительны, вероятно, также будут проявлять больше эмпатии к другим. Например, ваш среднестатистический золотистый ретривер — это очень социально интерактивная собака и, вероятно, очень чуткая к эмоциональному состоянию своего владельца.

Какое поведение может свидетельствовать о том, что ваша собака вам сочувствует

Собаки могут хотеть быть рядом с владельцем и оказывать поддержку через физический контакт, говорит ветеринар. Они также могут быть более ласковыми в эти моменты. Если экстраполировать, как бы реагировал в таких ситуациях невербальный эмпатичный человек, то это примерно то же самое.