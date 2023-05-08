Начинающим садоводам советуют прислушиваться к рекомендациям более опытных коллег. Но, оказывается, не все советы одинаково полезны.

Опытные садоводы любят делиться своим опытом. Часто их советы бывают очень полезными. Но вместе с тем некоторые не имеют никакого смысла и могут даже нанести вред вашему саду или просто впустую потратить ваше время и силы.

Эксперт назвал Express.co.uk четыре главных мифа о садоводстве, которых следует избегать.

Миф первый: посадка семян из купленных в магазине овощей — хороший садовый лайфхак

Четыре главных мифа о садоводстве, которых следует избегать / Фото: Credits

Конечно, семена, которые вы достанете из сладкого перца, купленного в супермаркете, прорастут, но размер или форма плода, скорее всего, не будут такими, как вы ожидаете. Вы можете получить другую форму, например, перец чили размером с горошину. В генетике это явление называется сегрегацией.

Более того, эти семена обычно не очень пригодны для посадки. Часто овощи слишком долго находились в холодильнике и подвергались большим изменениям.

Специально предназначенные для посадки семена будут лучшим решением, потому что овощи, с которых они собраны, не были обработаны, чтобы продлить срок их хранения, и не находились в холодильнике.

Миф второй: пищевая сода может лечить грибковую инфекцию

Четыре главных мифа о садоводстве, которых следует избегать / Фото: Credits

Пищевая сода, безусловно, является чудодейственным средством, но все же она не эффективна во всех случаях.

Пищевую соду можно использовать, если вы боретесь с мучнистой росой, но, согласно исследованиям, она не работает с другими видами грибков. Кроме того, ее действие все еще уступает стандартным фунгицидам и сильно зависит от многих факторов (например, метода применения и температуры).

Кроме того что пищевая сода может быть бесполезной, она может также нанести ощутимый вред вашим растениям. Высокие концентрации натрия токсичны для растений: если вы бросите горсть сухой пищевой соды на маленькое растение, оно, вероятнее всего, погибнет. Боле того, поскольку натрий растворим, он может повредить или убить близлежащие растения.

Миф третий: пожелтение растений означает, что это грибок

Желтые листья не всегда сигнализируют о грибковом заболевании растения. Во-первых, пожелтение может зависеть от сорта растения. Кроме того, нужно всегда внимательно наблюдать, какие еще симптомы проявляет растение.

Виновниками пожелтевших листьев могут быть питательные вещества, полив, температура, свет, вредители и болезни.

Миф четвертый: пятна на листьях можно вылечить

Четыре главных мифа о садоводстве, которых следует избегать / Фото: Credits

Уродливые черные пятна почти наверняка являются признаком одной из нескольких грибковых инфекций, которые могут повреждать и убивать некоторые растения.

Пятна на листьях, вызванные грибком, не могут быть устранены фунгицидами сами по себе, но прогресс можно остановить, особенно при обнаружении на ранней стадии.

Но, к сожалению, поражения на листве необратимы и похожи на шрамы у людей. Следовательно, обрезка неприглядных листьев для предотвращения дальнейшего распространения и в эстетических целях всегда является единственно возможным вариантом.

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