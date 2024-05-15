Четыре основные задачи: что нужно сделать прямо сейчас для пышного цветения роз

Розам необходим уход, чтобы они красиво цвели практически весь сезон, но поздней весной они требуют особенного внимания.

Розы - украшение любого сада. Чтобы они радовали вас своим цветением до самых морозов, именно сейчас вам стоит обратить на них все свое внимание. Как мы уже писали, весной очень важно обратить внимание на розовые кусты, чтобы они не выбросили побеги шиповника. Но следить нужно не только за этим.

Садовые эксперты назвали Еxpress.co.uk 4 самых важных задачи, которые нужно выполнить прямо сейчас, чтобы наслаждаться цветением следующие 4-5 месяцев.

Снимите зимнюю защиту

Розы в саду / Фото: Credits

Естественно, что в конце весны ваши розы уже полностью раскрыты, если до этого они были прикрыты ветками или упакованы в агроволокно. Но прямо сейчас стоит убедиться, что вы полностью расчистили основания кустов от мульчи, соломы и любого другого утеплителя, включая мусор и листья.

Обрежьте розы

Розы в саду / Фото: Credits

Ранней весной, до того как распустятся листовые почки, вы произвели основную обрезку роз. Сейчас же вам стоит еще раз пройтись с секатором по своему розарию и провести косметическую обрезку. В конце весны уже очень хорошо видно, какие ветки не перезимовали или погибли от весенних приморозков и не дадут роста, а какие не дадут бутоны и будут мешать остальным создавая ненужную густоту и затрудняя вентиляцию внутри куста.

Поливайте и подкармливайте розы

Розы в саду / Фото: Credits

Большинство растений, включая розы, необходимо поливать и подкармливать весной после зимнего периода покоя. Розы следует поливать как можно обильнее один или два раза в неделю в течение всей весны.

Кроме того, розы следует удобрять весной после того, как они снова начнут активно расти и после обрезки.

Нанесите профилактический спрей от болезней и вредителей

Розы в саду / Фото: Credits

Крайне важно профилактически опрыскивать розы, склонные к грибковым заболеваниям. Это, скорее всего, убьет любые споры грибка, такие как черная пятнистость.

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