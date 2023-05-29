Четыре растения, которые могут разрушить ваш дом: почему они опасны и как с ними бороться

Некоторые растения могут нанести вашему дому серьезный ущерб. Садоводы рекомендуют строго контролировать их рост или вообще не сажать их в непосредственной близости от постройки.

Некоторые растения очень быстро развиваются, заплетают стены и подрывают фундамент своей мощной корневой системой.

Эксперты назвали Еxpress.co.uk основные растения, которые могут нанести наибольший ущерб структуре дома, и объяснили, как их контролировать или уничтожать.

Горец японский

Растения, которые могут разрушить ваш дом: горец японский / Фото: Credits

Мощная корневая система горца японского находит слабые места в фундаменте и дренажных системах и постепенно их разрушает. Разрастание этого растения может причинить много вреда, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем заводить его у себя на участке.

Наиболее эффективным средством борьбы с горцем японским является опрыскивание стеблей химическими веществами, но обычно для выполнения этой работы требуется специалист. Процесс борьбы с этим растением может затянуться на годы.

Плющ

Растения, которые могут навредить вашему дому: плющ / Фото: Credits

Плющ может расти в вашем саду круглый год, если он заплетает стены дома, то может создавать трещины в конструкции, через которые просачивается влага. Из-за того, что плющ сильно прикрепляется к стенам, он может повредить поверхности стен или заблокировать стоки и желоба.

Наиболее эффективным средством контроля роста плюща или борьбы с ним является его механическое удаление. Хотя это может занять много времени, этот метод действительно эффективен. Если хотите избавиться от плаща, просто вырывайте его с корнем. Если плющ висит на ваших стенах и вам это не нравится, срежьте плющ у основания, чтобы растение высохло, а затем без труда удалите его.

Белый уксус также является безопасным и нетоксичным методом уничтожения растения. Распылите уксус, соль и мыло прямо на листья и дайте кислоте убить растение в течение нескольких дней.

Кампсис

Растения, которые разрушают дом: кампсис / Фото: Credits

Кампсис, также известный как трубчатая лоза, чрезвычайно быстро распространяется из-за обширной корневой системы лозы. Обычно растение цветет в течение лета и до осени. Корни кампсиса могут серьезно повредить фундамент дома или основание забора.

Бороться с растением специалисты рекомендуют при помощи кипящей воды. Кипящую воду можно использовать в качестве гербицида для обработки трубчатой лозы недорогим, эффективным и естественным способом. Сначала срежьте лозу на уровне земли, затем полейте ее кипятком.

Хвощ полевой

Хвощ - это сорняк, который обычно растет весной и летом и хорошо известен тем, что прорывается сквозь мощеные участки и разрушает ландшафтные участки.

Удалить его вручную чрезвычайно сложно. Глубокие корни требуют гораздо больше работы, чем легкая прополка, которая неэффективна и может усугубить проблему. Эксперт предлагает бороться с хвощом стандартным гербицидом.

Неправильная прополка может привести к тому, что растение снова вырастет из любых оставшихся мелких кусочков. Однако удаление побегов сразу после их появления может уменьшить заражение участка. Если на газонах появляется хвощ, его также можно контролировать, регулярно кося.

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