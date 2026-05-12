Четыре зоны беспорядка: эксперт назвал места в доме, которые требуют особого внимания во время уборки

Эти зоны становятся естественными зонами для писем и квитанций, бутылок с водой, лекарств и других часто используемых предметов. Накопление происходит так постепенно, что люди перестают его замечать.

Эксперт назвал The Spruce четыре зоны, которые вы, возможно, захотите перепроверить еще раз, если считаете, что ваш дом полностью избавлен от беспорядка.

Прихожая

Это место с высокой проходимостью легко становятся зонами сброса почты, ключей, обуви и других предметов ежедневного потребления, которые вы хотите выбросить, как только вы вернетесь домой.

Эксперт рекомендует держать небольшой мусорный бак у двери, чтобы сразу выбрасывать хлам, прежде чем заносить его внутрь. Он также предлагает настенные крючки для ключей или поводков для собак, а также небольшую полку или корзину для обуви.

Попробуйте также отказаться от бумажных документов. Попробуйте использовать безбумажные варианты для счетов, информационных бюллетеней, газет и журналов, чтобы предотвратить попадание беспорядка к вашему порогу.

Кухонные столешницы

Если ваш вход свободен, вы часто обнаруживаете, что почта и ключи прокрались на кухню — прямо на столешницу. Не говоря уже о школьных заданиях, электронике и кухонных предметах, которые не были вовремя убраны.

Чтобы помочь бороться с беспорядком на столешнице, выработайте привычку убирать все на свои места и, главное, определите место для каждой вещи. Когда вещи не имеют места, они, как правило, оказываются повсюду.

Тратьте 10-15 минут на уборку столешниц, выбрасывание мусора и возвращение вещей на их место, чтобы на следующий день не начинать все с нуля.

Тумбочки

Книги, очки, часы, посуда, гаджеты и лекарства — это лишь некоторые из многих предметов, которые могут загромождать тумбочку.

Вместо этого эксперт предлагает вам определить пространство с помощью небольшого лотка или миски, чтобы хранить только самые необходимые вещи, такие как ювелирные изделия или зарядные шнуры. Все, что находится вне этого лотка, следует убрать.

Кроме того, привычка бросать вещи только в один лоток для самых необходимых вещей ограничивает их накопление.

Обратите внимание на свой беспорядок. Пересмотрите свою точку зрения, сфотографировав пространство на телефон, отойдя на несколько минут, а затем посмотрев на него на телефоне. Вы часто заметите беспорядок, которого раньше не видели.

Столешницы в ванной комнате

Конечно, столешница в ванной комнате — еще одна серьезная проблемная зона. Ограничьте то, что остается, предметами, которые вы используете ежедневно, и опять же, используйте небольшой лоток для определения и размещения.

Также подумайте о создании специальных контейнеров для хранения или маркировке полок для всех остальных предметов.

