ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
167
Время на прочтение
4 мин

Четырехлапая тень: почему ваша собака повсюду ходит за вами

Если ваш любимец постоянно следует за вами шаг за шагом, даже в ванную комнату или на кухню — это может быть милым, но и немного утомительным.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Четырехлапая тень: почему ваша собака повсюду ходит за вами

Четырехлапая тень: почему ваша собака повсюду ходит за вами / © Associated Press

Впрочем, для собак такое поведение вполне естественно и у него есть четкое психологическое основание. В своей статье издание Martha Stewart рассказало, почему собачки превращаются в «тень» своих хозяев и как мягко скорректировать это поведение, без потери взаимной связи и доверия.

Собака постоянно ходит за вами

Собака может преследовать вас по нескольким причинам, от искренней привязанности до проявлений тревожности. Вот основные из них:

  • Ваше присутствие — источник любви и безопасности. Собаки — это очень социальные животные, которые строят глубокую эмоциональную связь с теми, кто о них заботится. Если именно вы кормите, выгуливаете и играете со своим любимцем, неудивительно, что он хочет быть рядом с вами 24/7. Собаки стремятся быть рядом с тем, кто дарит им заботу и положительный опыт.

  • Привязанность в раннем возрасте. Если вы взяли щенка в раннем возрасте, велика вероятность, что он импринтировался, то есть привязался к вам как к источнику выживания. Это естественный механизм у щенков, который формирует доверие и чувство защищенности. В таких случаях собака в буквальном смысле считает вас своей «мамой».

  • Ожидание лакомства или игры. Собаки — умные создания, которые быстро учатся ассоциировать определенные действия с приятными результатами. Если они когда-то получали вкусности, играли или их хвалили именно в момент, когда они были возле вас, это поведение быстро закрепилось. Не удивляйтесь, если ваш пес следит за вами с кухни до дивана, то он ждет очередного угощения.

  • Тревожность при разлуке. Иногда постоянное присутствие рядом — это проявление сепарационной тревожности. В таком состоянии собака не может самостоятельно успокоиться, паникует в отсутствие хозяина и буквально «цепляется» за него, чтобы чувствовать себя в безопасности. Симптомы могут включать нытье, уничтожение вещей, отказ от еды или даже проблемы со сном.

  • Обычное любопытство. Собаки — исследователи по своей природе. Они хотят знать, что вы делаете, куда идете и что происходит вокруг. Этот инстинкт особенно ярко проявляется у молодых собак и определенных пород, например, лабрадоров или бордер-колли.

  • Сигнал о потребности. Иногда собака следует за вами, чтобы что-то сказать. Это может быть голод, жажда, желание выйти на улицу или даже недомогание. Если она пытается подвести вас к миске или ведет себя необычно, обратите внимание.

  • Страх или дискомфорт. Если рядом громкие звуки, чужие люди или что-то другое, что вызывает у собаки дискомфорт, она инстинктивно тянется к тому, кого считает своим защитником. В стрессовых ситуациях собаки часто буквально «прилипают» к хозяину.

Помощь собаке

Хотя любовь вашего любимца — это благословение, чрезмерная привязанность может быть изнурительной как для вас, так и для животного. Вот несколько проверенных способов, как помочь собаке чувствовать себя спокойно на расстоянии:

  • Ментальные игры и задания. Предложите собаке игрушки, которые требуют умственного усилия: пазлы, конг с замороженным кормом, обонятельные коврики. Это отвлекает, развивает мозг и снижает тревожность.

  • Физическая активность. Ежедневный выгул по графику (в зависимости от породы и возраста) — обязательное условие стабильной психики. Уставшая собака — счастливая и спокойная собака.

  • Постепенная независимость. Оставляйте собаку на короткое время в одиночестве, постепенно увеличивайте интервалы. Это помогает развить уверенность и умение оставаться наедине.

  • Обучение командам. Команды типа «место», «ждать», «стоять» помогут животному понять, что не всегда нужно следовать за вами. Обязательно подкрепляйте успех похвалой или лакомством.

  • Собственная зона покоя. Организуйте уютное место для собаки с лежаком, игрушками и ароматами дома. Так он будет знать, куда можно пойти, чтобы расслабиться, независимо от того, где вы.

  • Помощьспециалиста. Если вы видите, что ничто не помогает и собака остается беспокойной в ваше отсутствие, обратитесь к кинологу или ветеринару. Профессионалы помогут составить индивидуальный план работы с тревожностью.

Собаки следуют за нами не просто так. За этим скрывается любовь, инстинкты, привычки или внутренний дискомфорт. Ваша задача понять, что именно побуждает любимца к такому поведению и, если нужно, помочь ему справиться с эмоциями. Иногда самое большое проявление любви — это не только позволить собаке быть рядом, но и научить ее быть счастливой и на расстоянии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie