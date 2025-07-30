Чистка посудомоечной машины: как это правильно делать, чтобы она работала лучше и не ломалась

Посудомоечная машина / © Associated Press

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Наличие посудомоечной машины облегчает уборку, но, когда она перестает должным образом мыть посуду, это может стать настоящей проблемой. Это может произойти, если вы не чистите ее так регулярно, как следует.

Хотя вы, несомненно, знаете, как чистить посудомоечную машину, очень соблазнительно слишком долго откладывать график чистки. В загруженных домохозяйствах и еще более загруженных кухнях иногда чистка бытовой техники является последним в списке дел.

И хотя это не обязательно добавлять это к вашим ежедневным привычкам уборки, поддержание чистоты посудомоечной машины обеспечит блестящую посуду и приятный запах на кухне. Поэтому Woman&Home спросили у специалистов, как часто это необходимо делать.

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Как часто надо чистить посудомоечную машину

Чистка этого прибора является частью его обслуживания, и ее нужно делать чаще, чем вы думаете. Хотя есть соблазн думать о посудомоечной машине как о самоочищающейся машине, она нуждается в регулярном уходе, чтобы эффективно работать.

Правильная чистка каждые 4-6 недель является идеальным и помогает бороться с накоплением жира, известкового налета и остатков пищи, которые постепенно накапливаются внутри, даже если вы не всегда можете это видеть.

Если вы не делаете чистку слишком долго, это может привести к неприятным запахам, снижению производительности и даже засорению как фильтра, так и распылителей.

Как понять, что посудомоечная машина нуждается в очистке

Вы узнаете, когда ваша стиральная машина нуждается в очистке, по пятнам на уплотнителе или даже по внезапному удивлению, почему она так плохо пахнет. Есть также еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

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Если вы замечаете, что ваша посуда выходит грязной, возможно, распылители заблокированы мусором и остатками пищи. Еще одной причиной грязной посуды часто является засоренный фильтр. Другие предупреждающие признаки этого включают неприятный запах из машины и булькающие звуки.

Вы также можете увидеть грязь, плесень и грибок внутри машины вокруг резиновых уплотнителей. В некоторых случаях вы можете заметить, что вода собирается на дне вашей машины, — это верный признак того, что ей нужен уход.

Как почистить посудомоечную машину

Чтобы избежать распространенных ошибок при чистке кухни, лучше всего точно знать, что именно следует использовать для вашей машины. Некоторые химикаты будут слишком агрессивными, и вам нужно быть осторожными с тем, что вы используете, поскольку они будут контактировать с вашей посудой.

Лучший способ очистить посудомоечную машину — это использовать несколько бытовых предметов вместе. Сначала выньте фильтр и замочите его в горячей мыльной воде, прежде чем оттирать любой остаток грязи.

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Затем протрите уплотнители дверцы и края уксусом и тряпкой, прежде чем налить стакан белого уксуса в миску и оставить ее на нижней полке. Включите посудомоечную машину на горячий пустой цикл и будьте осторожны, чтобы не добавлять моющее средство.

После этого посыпьте пищевой содой дно и снова запустите короткий горячий цикл, чтобы освежить посудомоечную машину и удалить любой запах уксуса. Этот простой трюк с использованием уксуса и пищевой соды творит чудеса для вашей посудомоечной машины и кошелька.