Букингемский дворец / © Associated Press

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Издание Express раскрыло тайны ухода за текстилем, которые помогут и в вашем доме достичь уровня королевской чистоты. Многие думают, что использование большого количества смягчителя тканей сделает полотенца мягкими. Однако это миф. Издание объяснило, что в Букингемском дворце смягчители не используются вовсе. Они создают невидимую пленку, которая ухудшает впитывание влаги и делает их менее эффективными. Вместо этого персонал дворца использует белый уксус.

Достаточно добавить пол стакана уксуса во время стирки, чтобы сохранить мягкость и свежесть полотенец. Этот метод не только удаляет остатки моющего средства, но дезинфицирует ткань.

Секреты идеальной стирки полотенец

Чтобы полотенца служили долго и оставались приятными на ощупь, следует соблюдать несколько простых правил:

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Не перегружайте полотенца моющими средствами. Достаточно малого количества порошка или жидкого средства, чтобы не перегружать волокна.

Стирать полотенца отдельно от других вещей. Застежки, крючки и пуговицы могут повредить текстуру ткани и сделать ее более грубой.

Выбирать правильную температуру стирки. Высокие температуры могут разрушить волокна, поэтому лучше стирать полотенца в теплой воде (40–60°C).

Как правильно сушить полотенца

После стирки полотенца нужно тщательно встряхнуть, чтобы ослабить волокна. Это помогает предотвратить их уплотнение, а также способствует циркуляции воздуха во время сушки.

Еще один секрет — правильное высыхание. В Букингемском дворце полотенца не подвергают интенсивному нагреву в сушильных машинах, поскольку это может сделать их жесткими. Вместо этого используют мягкий режим сушки или сушки на воздухе. Чтобы предотвратить образование комков, в сушилку добавляют теннисные или шерстяные мячи, которые помогают ткани оставаться пушистой.

После этого полотенца дополнительно досушивают на воздухе, чтобы окончательно остыли и не потеряли мягкость.

Как хранить полотенца, чтобы они оставались свежими

Королевский персонал имеет еще один немаловажный секрет. Оказывается, полотенца никогда не складывают сразу после сушки, ведь остаточная теплота может способствовать накоплению влаги и развитию бактерий. Сначала они должны полностью остыть и только потом их аккуратно складывают.

Чтобы обеспечить приятный аромат и ощущение свежести, между сложенными стопками кладут пакетики с лавандой или кедровой. Это предотвращает появление затхлого запаха и придает текстилю нежный природный аромат.

Королевский подход к уборке

Чистота в Букингемском дворце — это не только правила ухода за полотенцами, но и комплексный подход к уборке. Весь персонал придерживается строгих стандартов, чтобы каждая комната выглядела идеально.

Кроме ухода за текстилем, в королевском доме также строго относятся к чистоте мебели и полов. Используют только натуральные чистящие средства, такие как белый уксус, сода и лимонный сок, которые эффективно удаляют загрязнение и не оставляют химического запаха.

Благодаря простым лайфхакам королевских сотрудников можно легко достичь идеальной чистоты в собственном доме. Использование белого уксуса вместо смягчителя, правильная сушка и тщательное хранение поможет им оставаться мягкими и приятными на ощупь на протяжении многих лет. А натуральные средства для уборки сделают дом чистым и уютным без использования лишней химии.

Королевская чистота — это не только привилегия монархов, но и доступный метод ухода за домом, который можно легко внедрить в повседневную жизнь.