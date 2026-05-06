Что надо убирать раз в год и этого достаточно / © Credits

Мы привыкли думать о чистоте как о чем-то регулярном, например, помыть пол, протереть поверхности или разобрать кухню. Однако эксперты по уборке отмечают, что не все требует постоянного внимания.

По данным издания Martha Stewart, существует целый список задач, которые достаточно выполнять раз в год и именно они очень влияют на комфорт, качество воздуха и даже безопасность в доме. Шторы, матрас и пространство за холодильником — эти «невидимые зоны» накапливают больше, чем кажется. Хорошая новость, что все это достаточно убирать только раз в год и этого хватит, чтобы дом буквально «выдохнул».

Стирка штор

Вы, вероятно, регулярно убираете пыль со штор или проходитесь роликом, но этого недостаточно. Со временем ткани накапливают пыль, аллергены шерсть животных и запахи пищи.

Полноценная стирка раз в год освежает воздух в комнате, убирает посторонние запахи и делает пространство «легче». И разница действительно ощутима сразу после.

Внешняя сторона окон

Мы моем окна изнутри чаще, чем снаружи, а зря. Именно внешняя очистка дает наибольший визуальный эффект, пропускает больше света и делает дом более ухоженным.

Стоит делать это раз в год, а для высоких этажей обращаться к профессионалам. И не забывайте о деталях, таких как рамы, уплотнители и направляющие. Они накапливают грязь и могут влиять даже на то, как открываются окна.

Профессиональная очистка ковров

Даже если вы регулярно пылесосите, этого недостаточно. В коврах накапливаются грязь, бактерии и аллергены.

Профессиональная чистка раз в год, продлевает срок службы ковра, улучшает гигиену и возвращает внешний вид. Лучшее время — конец лета, когда нагрузка на покрытие максимальная.

Пространство за техникой

Холодильник, плита, стиральная машина — мы редко заглядываем за них и это одна из самых распространенных ошибок. Там скапливаются пыль, жир и остатки пищи.

Ежегодная уборка устраняет источники запахов, улучшает работу техники и уменьшает риск пожара. Кроме того, это еще и возможность вовремя заметить такие проблемы, как протечки или износ деталей.

Обновление матраса

Матрас — одна из самых важных вещей в доме, но одна из проигнорированных в уборке. Что стоит делать раз в год:

пылесосить поверхность

чистить пятна

переворачивать матрас

Это помогает избавиться от пылевых клещей, продлить срок службы и улучшить качество сна. Дополнительно можно использовать безопасный спрей для текстиля, для еще большей свежести.

Вентиляция сушилки

Некоторые задачи выходят за пределы эстетики и это одна из них. Очистка вентиляции сушилки повышает эффективность, уменьшает нагрузку на технику и снижает риск пожара.

Стоит сочетать это с базовым уходом за вентиляцией, а именно, протиранием решетки и заменой фильтров.

Главный совет — не ждать, пока проблема станет заметной. Регулярность «раз в год» работает лучше, чем реакция «когда уже грязно», потому что предотвращает накопление проблем, экономит деньги на ремонтах и поддерживает здоровый микроклимат.

Чистый дом — это не только о блестящих поверхностях, но и о тех вещах, которые не видны, но они ощущаются, например, свежий воздух, отсутствие запахов и легкость пространства.

