Чистые швы без использования едкой химии: как освежить плитку

К счастью, издание Real Simple рассказало о простом и эффективном способе вернуть плитке сияние, без использования агрессивных химических средств. Все, что вам нужно, это сода, перекись водорода и немного терпения.

Швы пористые, поэтому быстро впитывают жир, грязь и воду. Особенно это заметно в ванной, постоянная влажность способствует появлению плесени и мыльного налета. Чтобы избежать этого, после каждого душа используйте скребок или щетку для удаления воды, а раз в неделю или две делайте глубокую очистку швов. Для кухонных фартуков или пола достаточно одного раза в неделю.

Что понадобится

Жесткая щетка (старая зубная тоже подойдет)

Сода

Перекись водорода

Средство для мытья посуды

Герметик для швов

Что делать

Прополощите плитку горячей водой и счистите поверхностную грязь щеткой. Делайте круговые движения вдоль швов, чтобы очистить поры. Если у вас есть пароочиститель, он значительно облегчит работу. Приготовьте пасту для очистки. Смешайте 2 части соды с 1 частью перекиси водорода. Для жирных кухонных швов добавьте несколько капель моющего средства. Распределите средство по швам и оставьте на 10-15 мин, чтобы оно проникло в поры и подняло загрязнения. Пройдитесь щеткой по швам, чтобы поднять грязь. Вы увидите, как швы возвращают свой первоначальный цвет. Смешайте немного моющего средства с горячей водой и промойте плитку губкой или тканью, убирайте остатки пасты. Герметизация швов. Чтобы сохранить результат, нанесите герметик после полного высыхания швов, около 24 часов. Герметик заполняет поры и защищает от грязи и влаги. Периодически можно использовать маркер для швов, чтобы освежить цвет.

Когда стоит заменить швы

Если швы крошатся или осыпаются, их лучше заменить. Измерьте ширину шва, удалите старый материал, промойте шов влажной тряпкой, смешайте новую смесь по инструкции производителя и заполните шов.

Советы

Используйте коврики в ванной и под раковиной, чтобы защитить швы от воды и грязи.

Включайте вентиляцию или открывайте окно во время принятия душа, чтобы уменьшить влажность.

Избегайте агрессивной химии, отбеливатели и аммиак постепенно разрушают швы и плитку.

С этими простыми советами ваша плитка будет сиять, а швы дольше останутся чистыми без лишних хлопот и вреда для поверхности.