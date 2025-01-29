Что делать, чтобы щенок вас не кусал: советы эксперта

С появлением маленького пушистого друга в доме владельцы часто сталкиваются с типичным поведением щенков – желанием кусаться. Хотя, на первый взгляд, это может казаться невинной игрой, такая привычка может стать проблемой, если не обратить на нее своевременное внимание.

Международный эксперт по дрессировке собак на своей странице mordorgundogs предложил простой, но эффективный способ отучить щенка от покусываний, который поможет каждому владельцу.

Почему щенки кусаются

Кусание является естественным поведением для молодых собак. Они используют пасть для изучения мира, а также играть и взаимодействовать с другими животными и людьми. Кроме того, во время роста зубов у щенков появляется непреодолимое желание что-то грызть. Однако важно с самого начала установить границы и научить питомца контролировать свое поведение.

Метод игнорирования – лучший способ прекратить кусание

По словам кинолога, главный принцип отучить щенка кусаться – это прекратить любое взаимодействие. Если щенок начинает кусаться, владелец должен просто перестать уделять ему внимание – встать и уйти. Любое взаимодействие – даже негативное, например, окрик или попытка дать собаке другую игрушку – лишь усугубит проблему. Щенки быстро понимают, что их поведение ведет к потере внимания и перестают кусаться.

Почему этот метод работает

Главный секрет метода состоит в том, что щенки чрезвычайно социальные создания. Они стремятся к вниманию хозяина и используют разные способы его получить. Когда вместо привычной игры они остаются без внимания, то быстро усваивают, что кусаться – это неэффективная стратегия.

Что еще можно сделать

Кроме метода игнорирования существуют дополнительные способы:

Предложить альтернативу. Если у малыша режутся зубки, дайте ему безопасные игрушки для грызения.

Обеспечить достаточную физическую активность. Многие случаи кусания вызваны избытком энергии.

Соблюдать последовательность. Все члены семьи должны реагировать одинаково, чтобы щенок быстрее усвоил новое поведение.

Отучить щенка кусаться – задача, требующая терпения и последовательности. Главное – не воспринимать кусание как агрессию, а рассматривать его как естественное поведение, которое нужно корректировать. Используя метод игнорирования и альтернативные способы отвлечения, владельцы могут быстро научить своего любимца правильным манерам. А самое главное – это любовь и взаимопонимание, ведь именно они помогают построить крепкую связь между человеком и собакой.

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