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Что делать, если домашний любимец ест комнатные растения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
2 мин
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Что делать, если домашний любимец ест комнатные растения

Что делать, если домашний любимец ест комнатные растения / Фото: Credits

Ваш домашний любимец грызет или вообще ест комнатные растения? Обратите внимание на здоровье вашего пушистого. Блоггер-ветеринар Василий рассказал, на что стоит обратить внимание при взаимодействии ваших животных с комнатными растениями.

Влияние на здоровье

Парень отметил, что нет безопасных растений для ваших животных.

  • Даже если растение не имеет токсичных веществ, помните об особенности реакции каждого организма, которая может проявляться как аллергия.
  • Обратите внимание на возможность механических повреждений желудочно-кишечного тракта и полости рта животного во время поедания растений.

Особенности взаимодействия

Различайте погрызание и поедание растений.

  • В случае погрызания — животное просто играет с растением, опасности отравления нет, поскольку оно не попадает в ЖКТ, но возможна травматизация полости рта из-за структуры растения. Дальнейшее поведение будет зависеть от вашего воспитания.
  • В случае поедания — вам следует обратить внимание на рацион, общее самочувствие животного, его эндокринную систему и работу ЖКТ. Обычно животные поедают растения из-за отсутствия сбалансированного рациона и для выведения шерсти. Однако, если вы заметили изменения в самочувствии и общем поведении любимца, сразу обратитесь в ветеринарную клинику.

Самые ядовитые растения для животных

  • Лилейные – ядовиты все части растения.
  • Ароидные – ядовиты все части растения.
  • Некоторые виды папоротников.
  • Растения, имеющие молочный секрет.
  • Пасленовые.

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Дата публикации
Просмотры
71
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