Что делать, если домашний любимец ест комнатные растения

Ваш домашний любимец грызет или вообще ест комнатные растения? Обратите внимание на здоровье вашего пушистого. Блоггер-ветеринар Василий рассказал, на что стоит обратить внимание при взаимодействии ваших животных с комнатными растениями.
Влияние на здоровье
Парень отметил, что нет безопасных растений для ваших животных.
- Даже если растение не имеет токсичных веществ, помните об особенности реакции каждого организма, которая может проявляться как аллергия.
- Обратите внимание на возможность механических повреждений желудочно-кишечного тракта и полости рта животного во время поедания растений.
Особенности взаимодействия
Различайте погрызание и поедание растений.
- В случае погрызания — животное просто играет с растением, опасности отравления нет, поскольку оно не попадает в ЖКТ, но возможна травматизация полости рта из-за структуры растения. Дальнейшее поведение будет зависеть от вашего воспитания.
- В случае поедания — вам следует обратить внимание на рацион, общее самочувствие животного, его эндокринную систему и работу ЖКТ. Обычно животные поедают растения из-за отсутствия сбалансированного рациона и для выведения шерсти. Однако, если вы заметили изменения в самочувствии и общем поведении любимца, сразу обратитесь в ветеринарную клинику.
Самые ядовитые растения для животных
- Лилейные – ядовиты все части растения.
- Ароидные – ядовиты все части растения.
- Некоторые виды папоротников.
- Растения, имеющие молочный секрет.
- Пасленовые.
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