Что делать, если лак для ногтей разлился на пол: полезный лайфхак

Каждая женщина хотя бы раз, но случайно проливала лак для ногтей, оставляя на полу или мебели неприглядные пятна.

Лак быстро растекается, образуя пятно, которое очень тяжело убрать не повредив поверхности. Но, к счастью, на странице sudha.lukka показали простой, но очень эффективный лайфхак, как избавиться от следов разлитого лака, с помощью обычного сахара.

Что делать:

Пока лак еще не успел затвердеть, сразу же насыпьте сахар. Не жалейте его – он должен хорошо покрыть всю поверхность пятна, создавая слой, который будет активно впитывать ее. Руками аккуратно начните смешивать сахар с разлитым лаком. Сахар действует как абсорбент постепенно впитывает лак в себя, облегчая очистку поверхности. Соберите полученную смесь краски и сахара салфеткой или картонкой, затем протрите место мягкой тряпкой. Если пятно не исчезло полностью, повторите процедуру, добавив больше сахара.

Советы:

Чем быстрее вы насыпьте сахар на разлитый лак, тем легче будет его удалить.

Теперь случайное проливание лака не станет поводом для стресса.

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