Что делать, если люфа не успела высохнуть: полезный лайфхак
Люфа — это не просто удивительное растение, а настоящий подарок для тех, кто ценит натуральность и экологичность.
Из высушенных плодов делают полностью биоразлагаемые мочалки, которыми можно заменить синтетические аналоги. Но что делать, если вы вырастили люфу, а она не успела созреть и высохнуть на грядке. Не спешите расстраиваться, даже «зеленый» плод можно превратить в качественную мочалку, а как это сделать рассказали на странице Savonnierka.
Люфа относится к семейству тыквенных и происходит из тропических стран Азии и Африки. Молодые плоды едят как овощи, а зрелые высушенные используют в быту. Мочалки из люфы:
натуральные и безопасные для кожи;
обладают нежным пилинговым эффектом;
легко разлагаются в почве без вреда для окружающей среды;
служат дольше синтетических губок.
Проблема «зеленой» люфы
В украинском климате люфа не всегда успевает полностью вызреть и высохнуть до первых холодов. Плод остается зеленым, мягким и наполненным соком. На первый взгляд кажется, что урожай потерян, но на самом деле существует простой способ спасти его.
Как превратить недозревшую люфу в мочалку
Косметологи и садоводы советуют воспользоваться методом запекания. Он позволяет быстро «досушить» плод и получить почти полноценную мочалку.
Что делать:
Срежьте зеленую люфу и тщательно помойте.
Отрежьте кончики, чтобы потом легче было удалить мякоть.
Выложите плоды на противень.
Запекайте в духовке при температуре 150-160°C в течение 15-20 мин.
Осторожно уберите избыточную жидкость и семена.
Дождитесь, пока плод остынет, почистите его, можете подержать в кислородном порошке и вы получите пористую и крепкую мочалку.
Совет: если после запекания люфа осталась слишком влажной, можно досушить ее на батарее или в теплом проветриваемом помещении.
Если ваша люфа не успела высохнуть естественным путем, это не проблема. Немного кулинарных хитростей и даже «зеленый» плод превратится в полноценную натуральную мочалку. Это не только экономно, но и экологично, вы уменьшаете количество пластика в своем доме и получаете уникальный продукт собственными руками.