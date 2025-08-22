ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Что делать, если люфа не успела высохнуть: полезный лайфхак

Люфа — это не просто удивительное растение, а настоящий подарок для тех, кто ценит натуральность и экологичность.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Люфа

Люфа / © Credits

Из высушенных плодов делают полностью биоразлагаемые мочалки, которыми можно заменить синтетические аналоги. Но что делать, если вы вырастили люфу, а она не успела созреть и высохнуть на грядке. Не спешите расстраиваться, даже «зеленый» плод можно превратить в качественную мочалку, а как это сделать рассказали на странице Savonnierka.

Люфа относится к семейству тыквенных и происходит из тропических стран Азии и Африки. Молодые плоды едят как овощи, а зрелые высушенные используют в быту. Мочалки из люфы:

  • натуральные и безопасные для кожи;

  • обладают нежным пилинговым эффектом;

  • легко разлагаются в почве без вреда для окружающей среды;

  • служат дольше синтетических губок.

Проблема «зеленой» люфы

В украинском климате люфа не всегда успевает полностью вызреть и высохнуть до первых холодов. Плод остается зеленым, мягким и наполненным соком. На первый взгляд кажется, что урожай потерян, но на самом деле существует простой способ спасти его.

Как превратить недозревшую люфу в мочалку

Косметологи и садоводы советуют воспользоваться методом запекания. Он позволяет быстро «досушить» плод и получить почти полноценную мочалку.

Что делать:

  1. Срежьте зеленую люфу и тщательно помойте.

  2. Отрежьте кончики, чтобы потом легче было удалить мякоть.

  3. Выложите плоды на противень.

  4. Запекайте в духовке при температуре 150-160°C в течение 15-20 мин.

  5. Осторожно уберите избыточную жидкость и семена.

  6. Дождитесь, пока плод остынет, почистите его, можете подержать в кислородном порошке и вы получите пористую и крепкую мочалку.

Совет: если после запекания люфа осталась слишком влажной, можно досушить ее на батарее или в теплом проветриваемом помещении.

Если ваша люфа не успела высохнуть естественным путем, это не проблема. Немного кулинарных хитростей и даже «зеленый» плод превратится в полноценную натуральную мочалку. Это не только экономно, но и экологично, вы уменьшаете количество пластика в своем доме и получаете уникальный продукт собственными руками.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie