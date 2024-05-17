Что делать, если ребенок просит домашнее животное: советы от блогера, кого выбрать

Если ребенок просит животное, перед вами стоит сложный выбор: разбить ему сердце и отказать или согласиться, но и здесь появляется дилемма, кого же выбрать, ведь вы понимаете, что ухаживать за животным будете именно вы.
Домашнее животное – это равноправный член семьи, даже если это рыбка. У животного есть свой характер и настроение. Следовательно, нужно понимать, что это не игрушка, и выбросить на помойку его нельзя. Домашний любимец может подарить много радости и счастья всей семье, а может и стать даже главным ее членом, если вы не сможете куда-то уехать, потому что не оставите своего любимца одного, или на кого-то.
Обычно мы знаем, кого хотим, но когда стоим перед выбором, приходится взвешивать много «за» и «против». На своей странице TikTok блогер ECKnox поделился некоторой информацией о домашних питомцах, которая, возможно, поможет вам выбрать своего.
Рыбка
- Долго живет;
- Не занимает много места;
- Легко кормить;
- Не милое животное;
- Не требует большого ухода;
- Может вырасти огромной рыбой.
Морская свинка
- Живёт от 5 до 10 лет;
- Много ест – много какает;
- Надо брать две, потому что одной жить будет грустно ;
- Требует много свободного места в доме для игр или очень большую клетку.
Хомяк
- Живёт от 2 до 3 лет;
- Не требует особого ухода;
- Прекрасно живет один (да он даже счастлив, когда вас нет на горизонте и его никто не трогает);
- Многие болеют, легко могут что-нибудь подхватить;
- Могут быстро умереть (Ваш ребенок поймет, какая быстротечная жизнь).
Геккон
- Ему постоянно нужны живые насекомые для питания;
- Живёт до 20 лет;
- Линяет, вернее, сбрасывает кожу.
Кролик
- Живёт от 5 до 10 лет;
- Есть потребность в большой клетке;
- Нужно много свободного места, чтобы побегать;
- Можно дрессировать;
- Одному ему будет одиноко, нужен друг;
- Может сильно укусить.
Хорёк
- Живёт от 5 до 8 лет;
- Ночное животное;
- Нуждается в особом уходе;
- Они всегда будут пытаться бежать из вашего дома. Всегда!
Черепаха
- Необходим большой аквариум с нагревательной лампой, сухой зоной. Обязательна чистота;
- Отшельники (они будут вам очень благодарны, если вы не будете их трогать);
- Живут больше 40 лет!
Шиншилла
- Милая и пушистая;
- Ночное животное;
- Необходима температура 17-23 ° C и влажность до 60%;
- Моется в пыли, это не водные животные;
- Пыль не обычная, а специальная;
- Живёт около 20 лет.
Рак-отшельник
- Живёт в террариуме;
- Не требует особого ухода;
- Живёт до 30 лет.
Песчанка
- Живёт 2 года;
- Не требует особого ухода;
- Высоко социальное животное, поэтому сразу берите пару;
- Обладает слабой иммунной системой.
Крыса
- Живёт от 2 до 3 лет;
- Нужна большая клетка и много игрушек;
- Очень интерактивный;
- Умный;
- Покупать нужно в зоомагазине, того, что на улице, лучше не берите!
- Надо регулярно чистить клетку.
@ecknox ♬ Second Smile (3 min) — Far Passed
Возможно, эта информация поможет вам выбрать свое животное, которое будет вас радовать, а вы его любить. Мы говорим именно вас, а не ребенка, потому что ребенок будет радоваться каждому, а вот вам с ними жить!
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