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Что делать, если ребенок просит домашнее животное: советы от блогера, кого выбрать

Что делать, если ребенок просит домашнее животное: советы от блогера, кого выбрать

Ящерица Гэкон / Фото: Credits

Если ребенок просит животное, перед вами стоит сложный выбор: разбить ему сердце и отказать или согласиться, но и здесь появляется дилемма, кого же выбрать, ведь вы понимаете, что ухаживать за животным будете именно вы.

Домашнее животное – это равноправный член семьи, даже если это рыбка. У животного есть свой характер и настроение. Следовательно, нужно понимать, что это не игрушка, и выбросить на помойку его нельзя. Домашний любимец может подарить много радости и счастья всей семье, а может и стать даже главным ее членом, если вы не сможете куда-то уехать, потому что не оставите своего любимца одного, или на кого-то.

Обычно мы знаем, кого хотим, но когда стоим перед выбором, приходится взвешивать много «за» и «против». На своей странице TikTok блогер ECKnox поделился некоторой информацией о домашних питомцах, которая, возможно, поможет вам выбрать своего.

Рыбка

  • Долго живет;
  • Не занимает много места;
  • Легко кормить;
  • Не милое животное;
  • Не требует большого ухода;
  • Может вырасти огромной рыбой.
Рыбка / © Credits
Рыбка / Фото: Credits

Морская свинка

  • Живёт от 5 до 10 лет;
  • Много ест – много какает;
  • Надо брать две, потому что одной жить будет грустно ;
  • Требует много свободного места в доме для игр или очень большую клетку.

Хомяк

  • Живёт от 2 до 3 лет;
  • Не требует особого ухода;
  • Прекрасно живет один (да он даже счастлив, когда вас нет на горизонте и его никто не трогает);
  • Многие болеют, легко могут что-нибудь подхватить;
  • Могут быстро умереть (Ваш ребенок поймет, какая быстротечная жизнь).

Геккон

  • Ему постоянно нужны живые насекомые для питания;
  • Живёт до 20 лет;
  • Линяет, вернее, сбрасывает кожу.
Кролик / © Credits
Кролик / Фото: Credits

Кролик

  • Живёт от 5 до 10 лет;
  • Есть потребность в большой клетке;
  • Нужно много свободного места, чтобы побегать;
  • Можно дрессировать;
  • Одному ему будет одиноко, нужен друг;
  • Может сильно укусить.

Хорёк

  • Живёт от 5 до 8 лет;
  • Ночное животное;
  • Нуждается в особом уходе;
  • Они всегда будут пытаться бежать из вашего дома. Всегда!

Черепаха

  • Необходим большой аквариум с нагревательной лампой, сухой зоной. Обязательна чистота;
  • Отшельники (они будут вам очень благодарны, если вы не будете их трогать);
  • Живут больше 40 лет!
Черепаха / © Credits
Черепаха / Фото: Credits

Шиншилла

  • Милая и пушистая;
  • Ночное животное;
  • Необходима температура 17-23 ° C и влажность до 60%;
  • Моется в пыли, это не водные животные;
  • Пыль не обычная, а специальная;
  • Живёт около 20 лет.

Рак-отшельник

  • Живёт в террариуме;
  • Не требует особого ухода;
  • Живёт до 30 лет.

Песчанка

  • Живёт 2 года;
  • Не требует особого ухода;
  • Высоко социальное животное, поэтому сразу берите пару;
  • Обладает слабой иммунной системой.
Крыса / © Credits
Крыса / Фото: Credits

Крыса

  • Живёт от 2 до 3 лет;
  • Нужна большая клетка и много игрушек;
  • Очень интерактивный;
  • Умный;
  • Покупать нужно в зоомагазине, того, что на улице, лучше не берите!
  • Надо регулярно чистить клетку.
@ecknox ♬ Second Smile (3 min) — Far Passed

Возможно, эта информация поможет вам выбрать свое животное, которое будет вас радовать, а вы его любить. Мы говорим именно вас, а не ребенка, потому что ребенок будет радоваться каждому, а вот вам с ними жить!

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