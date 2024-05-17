Что делать, если ребенок просит домашнее животное: советы от блогера, кого выбрать

Если ребенок просит животное, перед вами стоит сложный выбор: разбить ему сердце и отказать или согласиться, но и здесь появляется дилемма, кого же выбрать, ведь вы понимаете, что ухаживать за животным будете именно вы.

Домашнее животное – это равноправный член семьи, даже если это рыбка. У животного есть свой характер и настроение. Следовательно, нужно понимать, что это не игрушка, и выбросить на помойку его нельзя. Домашний любимец может подарить много радости и счастья всей семье, а может и стать даже главным ее членом, если вы не сможете куда-то уехать, потому что не оставите своего любимца одного, или на кого-то.

Обычно мы знаем, кого хотим, но когда стоим перед выбором, приходится взвешивать много «за» и «против». На своей странице TikTok блогер ECKnox поделился некоторой информацией о домашних питомцах, которая, возможно, поможет вам выбрать своего.

Рыбка

Долго живет;

Не занимает много места;

Легко кормить;

Не милое животное;

Не требует большого ухода;

Может вырасти огромной рыбой.

Рыбка / Фото: Credits

Морская свинка

Живёт от 5 до 10 лет;

Много ест – много какает;

Надо брать две, потому что одной жить будет грустно ;

Требует много свободного места в доме для игр или очень большую клетку.

Хомяк

Живёт от 2 до 3 лет;

Не требует особого ухода;

Прекрасно живет один (да он даже счастлив, когда вас нет на горизонте и его никто не трогает);

Многие болеют, легко могут что-нибудь подхватить;

Могут быстро умереть (Ваш ребенок поймет, какая быстротечная жизнь).

Геккон

Ему постоянно нужны живые насекомые для питания;

Живёт до 20 лет;

Линяет, вернее, сбрасывает кожу.

Кролик / Фото: Credits

Кролик

Живёт от 5 до 10 лет;

Есть потребность в большой клетке;

Нужно много свободного места, чтобы побегать;

Можно дрессировать;

Одному ему будет одиноко, нужен друг;

Может сильно укусить.

Хорёк

Живёт от 5 до 8 лет;

Ночное животное;

Нуждается в особом уходе;

Они всегда будут пытаться бежать из вашего дома. Всегда!

Черепаха

Необходим большой аквариум с нагревательной лампой, сухой зоной. Обязательна чистота;

Отшельники (они будут вам очень благодарны, если вы не будете их трогать);

Живут больше 40 лет!

Черепаха / Фото: Credits

Шиншилла

Милая и пушистая;

Ночное животное;

Необходима температура 17-23 ° C и влажность до 60%;

Моется в пыли, это не водные животные;

Пыль не обычная, а специальная;

Живёт около 20 лет.

Рак-отшельник

Живёт в террариуме;

Не требует особого ухода;

Живёт до 30 лет.

Песчанка

Живёт 2 года;

Не требует особого ухода;

Высоко социальное животное, поэтому сразу берите пару;

Обладает слабой иммунной системой.

Крыса / Фото: Credits

Крыса

Живёт от 2 до 3 лет;

Нужна большая клетка и много игрушек;

Очень интерактивный;

Умный;

Покупать нужно в зоомагазине, того, что на улице, лучше не берите!

Надо регулярно чистить клетку.

Возможно, эта информация поможет вам выбрать свое животное, которое будет вас радовать, а вы его любить. Мы говорим именно вас, а не ребенка, потому что ребенок будет радоваться каждому, а вот вам с ними жить!

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