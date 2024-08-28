Что делать, если у вас нет вакууматора: фуд-блогер проверил интересный лайфхак

Вакуумная герметизация – это один из самых простых, быстрых и экономных способов хранения свежих, замороженных и высушенных продуктов в холодильнике.
Фуд-блогер lenna_mazur проверила интересный и полезный лайфхак для кухни, как вакуумировать продукты, если у вас нет этой чудо-машины.
Вам понадобится:
- Zip-lock пакет;
- Обычная трубочка для воды.
Что делать:
- Подготовьте продукты, которые вы хотите вакуумировать (помойте, почистите и высушите);
- Положите их в Zip-lock пакет и закройте его, но не полностью;
- Засуньте в пакет трубочку, так чтобы только ее половина была в пакете;
- Затем осторожно "высосите" воздух из пакета через трубочку;
- Можете помогать себе другой рукой выдавливать воздух;
- Когда вы почувствуете, что воздух уже не уходит, быстро закройте Zip-lock пакет.
Готово!
Некоторые читатели посоветовали немного подморозить продукты, прежде чем их вакуумировать. Вы можете опробовать два варианта и выбрать самый удобный.
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