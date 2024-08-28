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Что делать, если у вас нет вакууматора: фуд-блогер проверил интересный лайфхак

Что делать, если у вас нет вакууматора: фуд-блогер проверил интересный лайфхак

Что делать, если у вас нет вакууматора / Фото: Credits

Вакуумная герметизация – это один из самых простых, быстрых и экономных способов хранения свежих, замороженных и высушенных продуктов в холодильнике.

Фуд-блогер lenna_mazur проверила интересный и полезный лайфхак для кухни, как вакуумировать продукты, если у вас нет этой чудо-машины.

Вам понадобится:

  • Zip-lock пакет;
  • Обычная трубочка для воды.

Что делать:

  • Подготовьте продукты, которые вы хотите вакуумировать (помойте, почистите и высушите);
  • Положите их в Zip-lock пакет и закройте его, но не полностью;
  • Засуньте в пакет трубочку, так чтобы только ее половина была в пакете;
  • Затем осторожно "высосите" воздух из пакета через трубочку;
  • Можете помогать себе другой рукой выдавливать воздух;
  • Когда вы почувствуете, что воздух уже не уходит, быстро закройте Zip-lock пакет.

Готово!

Некоторые читатели посоветовали немного подморозить продукты, прежде чем их вакуумировать. Вы можете опробовать два варианта и выбрать самый удобный.

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