Что делать, если ваш дом навевает грусть: советы, которые помогут сделать пространство уютным

Что делать, если ваш дом навевает вам грусть: советы, которые помогут сделать пространство уютнее / © Credits

Реклама

Издание WomanAndHome отмечает, что даже небольшие изменения в пространстве могут значительно улучшить настроение и помочь справиться с сезонным эмоциональным упадком, и как превратить свой дом в источник света, тепла и гармонии.

Естественный свет

Недостаточное количество солнца — главная причина сезонной хандры. Если ваши комнаты темные, попробуйте:

переставить мебель так, чтобы кресло или рабочий стол стояли возле окна;

использовать светлые шторы из тонкой ткани, которые пропускают дневной свет;

повесить зеркала напротив окон, они «удваивают» количество света в комнате.

Совет: в осенне-зимний период в Украине суточная продолжительность светового дня сокращается почти вдвое, поэтому важно «использовать максимум».

Реклама

Цвета, которые вдохновляют

Цвет напрямую влияет на наше настроение.

Желтый и оранжевый — дарят ощущение тепла.

Зеленый — ассоциируется с природой, успокаивает и помогает сосредоточиться.

Нежный розовый — символизирует баланс и гармонию.

Даже маленькие акценты в виде пледов, подушек или картин способны оживить интерьер и сделать его более «радостным».

Озеленение

Озеленение / © Credits

Комнатные растения не только украшают, но и очищают воздух, создают ощущение единства с природой. Неприхотливые варианты для занятых хозяев: сансевиерия, хлорофитум, замиокулькас. Наличие зелени в интерьере снижает уровень стресса и повышает продуктивность.

Мягкое освещение

Жесткий верхний свет может усиливать чувство тревоги. Выбирайте лампы с теплым оттенком, добавьте торшеры или настольные светильники с регулируемой яркостью.

Реклама

Лайфхак: в Украине все популярнее «умные» лампы, которые можно настраивать под свое настроение от теплого желтого до холодного белого.

Личные вещи

Фото с близкими, сувениры из путешествий, картины, сделанные собственноручно, — все это создает ощущение дома и защищенности. Выберите несколько вещей, которые ассоциируются у вас с радостью и дайте им почетное место.

Светотерапия

Светотерапия / © Credits

Световые лампы имитируют естественный солнечный свет. 30 мин под такой лампой каждое утро значительно уменьшают симптомы сезонной депрессии. Такие устройства уже доступны и в Украине.

Пространство для отдыха

В вашем доме должно быть место, где можно расслабиться:

Реклама

уголок с креслом, пледом и книжкой;

спальня с затемненными шторами для качественного сна;

«место силы» для медитаций или йоги.

Тактильные приятности — мягкие ковры, меховые подушки или теплые пледы делают пространство еще более уютным.

Социальная зона

Зимой мы часто чувствуем одиночество. Устройте в гостиной пространство для общения, например, расставьте мебель так, чтобы она способствовала разговору, добавьте камин, можно электрический, или просто зону с теплым светом и столиком для чая.

Порядок

Порядок / © Credits

Беспорядок в доме провоцирует беспорядок в мыслях. Регулярная уборка, минимализм в деталях и правильные системы хранения помогают снизить стресс. Даже мелочи, такие как застеленная кровать или разложенные вещи, имеют большое влияние на ощущение контроля над жизнью.

Пространство для движения

Когда холодно, выходить на пробежку сложно, но физическая активность очень помогает при сезонном упадке. Выделите дома уголок для йоги, танцев или коротких тренировок. Даже 15 мин ежедневно под любимую музыку поднимут настроение.

Реклама

Счастье вокруг

Не стоит украшать дом только «по правилам стиля». Декорируйте его тем, что вызывает у вас улыбку, любимыми цветами, безделушками, картинами или даже детскими рисунками.

Сезонная хандра — распространенное явление, но ваш дом может стать лекарством против нее. Добавьте света, цвета, тепла и личных деталей, и вы почувствуете, как атмосфера меняется. Помните, дом должен быть местом, где вы наполняетесь энергией, а не теряете ее.