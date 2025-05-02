Что делать, если ваш щенок все время лает на других собак: советы кинолога / © Associated Press

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Однако хорошая новость состоит в том, что существует простой и действенный способ справиться с этим, не требующий жестких методов или долгих часов тренировок. Кинолог Тейлор Сезанн рассказала о базовых, но чрезвычайно эффективных мерах, которые могут помочь владельцам собак наладить контакт со своими питомцами. И это не сложно — наоборот, тренировку фокусировки или «зрительного контакта» можно начать практиковать уже сегодня.

Почему щенки лают на других собак

Прежде чем перейти к практике, следует понять причины лая:

Возбуждение и заинтересованность. Молодые собаки часто просто рады увидеть «друзей».

Страх или неуверенность. Особенно у собак, не имевших достаточной социализации.

Стремление к контролю территории. Даже в общественных местах собака может считать себя «стражем порядка».

Невыйченные команды самоконтроля. Щенок просто не знает, как реагировать по-другому.

Активный лай — не признак «плохой собаки», а показатель того, что он еще учится жить в социуме. И именно здесь вступает в игру фокус-тренировка.

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Что такое фокус-тренировка и как она работает

Это метод, основанный на положительном подкреплении: мы учим собаку смотреть нам в глаза вместо того, чтобы реагировать на отвлечение — другую собаку, белку, велосипед и т.д.

Основная идея: если собака научится устанавливать зрительный контакт с вами за награду, она станет ассоциировать ваше внимание с позитивом. Это будет автоматически отвлекать ее от желания лаять.

Как научить щенка зрительного контакта

Подготовьте лакомство. Выбирайте что-то, что ваша собака действительно любит: вареное мясо, сыр, специальные вкусности.

Выберите спокойную среду. Начните дома или в тихом дворе, где минимум отвлечений.

Держите лакомство в руке на уровне глаз собаки. Сначала просто дождитесь, пока собака взглянет вам в глаза.

Главное: не медлите с наградой. Даже пол секунды промедления могут сделать упражнение менее эффективным.

Повторяйте каждый день по несколько минут. Со временем собака начнет искать ваш взгляд автоматически.

Подготовка к «реальной жизни»

Когда собака усвоила базовый уровень:

Двигайте лакомство из стороны в сторону. Это поможет научиться игнорировать динамические отвлечения.

Добавьте фоновый шум: включите телевизор, постучите, создайте другие бытовые звуки.

Начните выходить на улицу. Сначала в тихие места, потом где больше собак или людей.

Что делать на прогулке, когда приближается другая собака

Если вы заметили потенциальный триггер, заранее позовите свою собачку, привлеките его внимание голосом и лакомством. Как только он посмотрит на вас — вознаградите. Так вы закрепляете модель: вместо лая — зрительный контакт с хозяином.

Факт: тренировка положительной фокусировки считается одной из самых эффективных методик для снижения активности у собак.

Типичные ошибки владельцев

Ждут слишком долго с наградой.

Используют команды типа «нет!» или «не лай!» без альтернативного поведения.

Тренируются только дома и не переходят в реальные условия.

Игнорируют физиологические потребности собаки: иногда лай — следствие стресса или скуки.

Совет

Если ваша собака чего-то очень хочет — лакомства, мяча или даже вашего внимания — научите его спрашивать об этом через зрительный контакт. Это не только укрепляет вашу связь, но и открывает двери к обучению чему угодно.

Как и с любой учебой, важно помнить: щенки — как дети. Они учатся лучше, когда чувствуют себя в безопасности, имеют положительный опыт и получают четкую, последовательную поддержку. Не ругайте, а поддерживайте. Не заставляйте, а вдохновляйте.

Ваша настойчивость — лучшая инвестиция в будущее поведение вашего любимца. А фокус-тренировка — отличный первый шаг к спокойным прогулкам без лая.