Что делать, если ваша кровать скрипит: 6 способов заставить ее замолчать

Кровать / © Credits

Реклама

Гигиена сна очень важна для психического и физического здоровья. Поэтому очень важно, чтобы ваша кровать не скрипела, когда вы крутитесь во сне.

Неприятные звуки могут появиться из-за того, что пружинный блок достигает конца своего срока службы, неплотно закрепленных соединителей или влажности в вашей комнате, и это лишь некоторые из причин, и это лишь некоторые из причин.

К счастью, их возможно исправить. На самом деле есть несколько быстрых и простых способов сделать это. С помощью некоторых экспертов TheSpruce нашли шесть лайфхаков, чтобы наконец-то избавиться от скрипучей кровати.

Реклама

Поддержка с помощью шурупов с помощью шурупов

Когда речь идет о каркасах кровати с опорными деревянными рейками, они могут быть источником скрипа. Когда вы двигаетесь на кровати, деревянные рейки, поддерживающие матрас или пружинный блок, могут смещаться и создавать шум.

Это можно исправить, предварительно просверлив отверстия и установив шурупы, чтобы обеспечить стабильность и минимизировать движения.

Также проверьте, правильно ли размещены ваши деревянные планки, поскольку они часто могут смещаться и приводить к скрипу.

Затяните ослабленные крепления и болты

Каркасы кроватей из дерева обычно скрепляются креплениями. Со временем они могут ослабнуть и вызвать скрип.

Реклама

Исправление такое же простое, как затянуть любые соединения с помощью гаечного ключа или отвертки. Аналогично: с металлическими каркасами все, что вам нужно сделать, — это затянуть ослабленные болты.

Заполните пробелы

Если вы заметили, что ваше изголовье не закреплено и сильно двигается, это, скорее всего, является причиной скрипа вашей кровати.

Вам нужно будет снять матрас и проверить, нет ли ослабленного соединения. Если это так, воспользуйтесь приведенным выше способом и затяните все крепления или болты. Если вы заметили щель между кроватью и изголовьем, вы также можете заполнить щель деревянными прокладками, чтобы сделать ее менее шаткой.

Осушите комнату

Некоторые кровати изготовлены с использованием пазовых и шиповых соединений, метода обработки дерева, который соединяет два куска дерева, а не металлических болтов или креплений. Такие типы кроватей могут скрипеть из-за влаги и водяного пара, накапливающегося в этом месте из влажного помещения, что легко может произойти в теплые месяцы. Чтобы устранить скрип, попробуйте осушить комнату, чтобы минимизировать трение между деревянными соединениями и избавиться от любого нежелательного шума.

Реклама

Вода расширяет древесину, а извлечение пара из воздуха может уменьшить количество влаги, оставшейся в древесине, и уменьшить скрип.

Замена пружинного блока

Если вы долго искали, откуда раздается скрип, возможно, вам придется внимательно осмотреть свой пружинный блок. Чем дольше вы используете пружинный блок, тем больше вероятность того, что со временем он начнет скрипеть. Если пружинный блок шумит, необходимо заменить его новым.

Если сомневаетесь, используйте клей

Если вы пробовали много способов, и ничего не помогает, вы всегда можете обратиться к клею. Можно склеивать стыки каркаса кровати, чтобы сделать его более стабильным. Но используйте это только в крайнем случае — после нанесения клея его будет трудно, если не невозможно, удалить.

Клей — это универсальное средство от всех проблем, но он также делает почти невозможным разъединение любых стыков, поэтому вы должны быть уверены, куда вы его наносите.

Реклама

Попробуйте сделать пометки карандашом, прежде чем наносить клей, просто чтобы быть особенно осторожными.