Что делать, если вы пересолили суп: полезный лайфхак

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни, но пересаливает первое блюдо. Это может произойти по невнимательности или случайно, однако не спешите расстраиваться. Оказывается, есть простой и действенный способ исправить ситуацию.

На странице sudha.lukka поделились интересным лайфхаком, который поможет спасти пересоленный суп или борщ. Все, что вам нужно – это обычная картофелина и несколько минут.

Что делать

Возьмите среднего размера картофелину, почистите ее от кожуры.

Для удобства, воспользуйтесь вилкой или другим кухонным держателем. Это поможет легко опустить и вытащить картофель из блюда.

Поместите картофелину в пересоленное блюдо, пока оно варится. Картофель начнет впитывать в себя избыточную соль и постепенно снизит соленость бульона.

Дайте картофелю побыть в блюде 10-15 минут. За это время он впитает излишнюю соль. Если блюдо было сильно пересолено, можно использовать две картофелины.

Затем аккуратно извлеките картофелину и проверьте вкус блюда. При необходимости можно добавить немного воды или других ингредиентов для сбалансирования вкуса.

Картофель обладает природной способностью впитывать жидкость вместе с растворенными в ней веществами, в том числе солью. Именно поэтому он становится эффективным средством для коррекции пересоленных блюд.

Альтернативные способы

Если у вас под рукой нет картофеля, можно воспользоваться другими методами:

Добавьте рис. Поместите рис в марлю или специальный пакет и опустите в блюдо. Рис также впитывает соль.

Разбавьте водой. Если блюдо позволяет, просто добавьте немного кипяченой воды, чтобы снизить концентрацию соли.

Кисломолочные продукты. В некоторые блюда можно добавить сметану или йогурт, нейтрализующие избыток соли.

Чтобы избежать избыточного соления, всегда добавляйте ее постепенно, маленькими порциями, дегустируя блюдо на каждом этапе приготовления. Помните, что некоторые ингредиенты (например, бульонные кубики или копчености) уже содержат соль, поэтому необходимо учитывать это во время приготовления.

Пересоленный суп – это еще не конец света. Благодаря простым и доступным методам можно легко исправить ситуацию и наслаждаться вкусным блюдом. Поэтому в следующий раз, когда столкнетесь с этой кулинарной проблемой, вы будете знать, что делать.

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