Что делать, если вы пересолили суп - полезные лайфхаки / © Credits

Сезон супов — открыт. Зимой мы готовим их чаще, экспериментируем с рецептами и варим «на глаз». Именно здесь и скрывается риск. Издание Real Simple рассказало, что чаще всего суп становится пересоленным, когда мы солим в начале и забываем, что жидкость испаряется во время длительного томления.

К этому добавляются ингредиенты со скрытым натрием, например, готовые бульоны, консервированные томаты, копчености или вяленое мясо. В процессе приготовления их вкус концентрируется и соль незаметно «догоняет».

Как не пересолить суп

Лучший способ «исправить» ситуацию — не доводить до спасения.

солите постепенно

пробуйте на каждом этапе

помните, что вкус меняется во время кипения

если чувствуете, что соль уже доминирует, прекратите ее добавлять

Лучше балансировать следующие шаги несолеными ингредиентами, чем пытаться спасать готовое блюдо.

Как сделать суп менее соленым

Если соль уже в кастрюле, убрать ее невозможно, однако можно смягчить ее воздействие.

Добавьте молоко или сливки

Лучше всего работает для кремовых и густых супов — картофельного, кукурузного или сырного. Молочные продукты или растительные альтернативы сглаживают соленость и добавляют насыщенности вкуса.

Соевое молоко имеет легкую сладость, а овсяное — мягкий оттенок. Начинайте с 1-2 столовых ложек, хорошо перемешайте и попробуйте.

Добавьте кислоту

Для томатных супов, французского лукового или овощных бульонов хорошо работает кислота. Небольшое количество лимонного сока или уксуса не делает суп кислым, а «осветляет» вкус и уменьшает ощущение соли. Начинайте с ½ ч. л, ведь здесь важна точность.

Разбавьте основу

Классический и надежный метод для прозрачных и бульонных супов. Добавьте:

вода

несоленый бульон

домашний бульон без специй

Когда вкус станет сбалансированным, лишнюю жидкость можно частично слить, чтобы вернуть желаемую густоту.

Увеличьте объем

Просто сварите еще одну порцию такого же супа, без соли, и смешайте с пересоленным. Так концентрация соли выравнивается, а текстура и замысел рецепта сохраняются.

Важно: не солите новую порцию до момента объединения обеих кастрюль.

Метод, который не работает

Один из самых популярных интернет-лайфхаков — бросить в суп картофелину или горсть риса, чтобы они «впитали соль».

Помните, крахмал не уменьшает соленость, а часто делает ее еще более концентрированной. Во время кипения эти продукты накапливают соль и после их удаления вкус становится еще сложнее для балансировки.

Пересоленный суп — не поражение, а часть процесса. Кулинария не терпит спешки, зато уважает внимательность и дегустацию «на каждом шагу».

Главное правило, которое повторяют все шефы — добавлять можно всегда, убрать — никогда. И если что-то пошло не так, теперь вы знаете, как вернуть супу гармонию без стресса и начинания с нуля.