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Что делать, если вы увидели грязного кота

Что делать, если вы увидели грязного кота

Кот лижет лапу / Фото: Credits

Если вы встретили грязного кота, можете не колебаться, животное точно нуждается в помощи.

Коты – очень чистоплотные животные. Они очень внимательно относятся к собственной гигиене и вылизывают себя несколько раз в день. Поэтому, если вы уже увидели грязного кота, это значит, что он находится в опасности.

Кошки могут прожить без еды в среднем неделю, но без воды – не более двух-трех дней. Если вы видите нечистого кота, это означает, что он обезвожен и находится в таком состоянии уже давно. Его слюнные железы плохо работают, потому что им нужна влага. Поэтому, если вы видите животное в таком состоянии, помогите ему - дайте воду и корм. Но лучше всего принесите коту емкость с водой.

@zoovetcontinent Каждый день становимся лучше вчерашних! #ИнтересныйХооветконтинент #зооветконтинент #котенка #кот #уличный кот #помощь #человечность #любовь ♬ nhạc nền — CTedmMusic

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