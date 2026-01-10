Что делать с нежелательными рождественскими подарками / © Credits

Это может быть книга, которую вы точно не прочитаете. Парфюм со слишком резким ароматом. Сумка, которая совсем «не ваша». И тут возникает вопрос, знакомый почти каждому: что делать с нежелательными подарками.

После Рождества и Нового года мы все оказываемся в одинаковой ситуации, стараемся сохранить атмосферу благодарности, не обидеть близких и одновременно не загромождать дом вещами, которые не приносят удовольствия. Нежелательные подарки — табуированная, но чрезвычайно распространенная тема, об этом рассказало издание RTÉ

Передать — самое популярное решение

Передаривание давно перестало быть чем-то постыдным. Наоборот — это способ дать вещи вторую жизнь. Каждый третий готов передарить нежелательный рождественский подарок.

Главное правило — правильный адресат. Человек не должен пересекаться с тем, кто подарил вещь. Иначе риск неловкой ситуации возрастает. Именно поэтому лучше, если вы дарите что-то универсальное и всегда прилагаете чек.

Подарочный чек

И здесь статистика неутешительна, мало кто кладет чек, чтобы потом можно было обменять подарок.

Отсутствие чека часто оставляет людей в тупике, ведь они не знают, что делать с вещью. В результате часть подарков годами лежит в шкафах, а некоторые признаются, что оставляют их нераспакованными или просто выбрасывают.

Благотворительность

Еще один элегантный и сознательный вариант — пожертвование. Люди все чаще готовы отдать нежелательные подарки на благотворительность или в качестве презента для различных собраний и мероприятий.

Это особенно уместно, если вещь новая, качественная и универсальная, например, аксессуары, книги, декор или косметические наборы. Такой шаг не только уменьшает количество отходов, но и возвращает подарку его главную функцию — приносить радость.

Нежелательные подарки — не провал и не повод для стыда. Это лишь напоминание о том, что вкусы разные, а праздничные традиции нуждаются в обновлении. Передать, отдать на благотворительность или обменять — каждый из этих вариантов лучше, чем оставить вещь пылиться или выбросить ее.

А главный урок — простой: чек, внимательность и немного честности делают праздники легче для всех. Потому что настоящая ценность подарка — не в упаковке, а в настроении, которое он приносит.