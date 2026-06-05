Что делать с пионами после цветения: рассказывают эксперты по садоводству

Пионы / © ТСН

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Когда сезон пионов окончательно закончился, ваши домашние кусты будут выглядеть немного грустными и пустыми.

Woman&Home рассказывает, какие следующие шаги нужны для вашего пиона после цветения.

Независимо от того, научились ли вы выращивать пионы дома или следите за тем, когда пионы появляются в магазинах, не секрет, что их окно цветения длится недолго. И хотя короткий, но сладкий период цветения стоит ожидания, это означает, что на лето у вас остается растение без цветов, и вы можете задаваться вопросом, что именно делать с ним после того, как цветение закончится.

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Возникает вопрос, стоит ли обрезать отцветшие пионы, и что еще нужно растению после того, как оно закончит цвести.

Что делать с пионами после цветения

После того как пионы отцвели, следует удалить увядшие цветы. Чтобы удалить увядшие цветы у пиона, определите увядшие цветы и срежьте стебель чуть выше первой пары здоровых листьев. Не срезайте главный стебель и не удаляйте слишком много листьев.

Пионы любят постоянную влажность, как во время цветения, так и после того, как у них отцвели цветы. После того, как они закончат цвести, и вы удалите отцветшие цветы, продолжайте хорошо их поливать, чтобы растение оставалось сильным и здоровым, накапливая запасы энергии на зиму и следующую весну.

Нужен глубокий полив, полив почвы вокруг основания растения, избегайте намокания листьев, раз в неделю для растений в садовых бордюрах или чаще для тех, что в контейнерах, это поддержит их, когда нет достаточно осадков, чтобы сохранять влажность почвы.

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После того как цветы должным образом отцвели и ваш пион исчез, можно обеспечить легкую подкормку, используя удобрения с низким содержанием азота, медленного высвобождения, или подкормки.

Будьте осторожны, чтобы не перекормить и не вносите подкормки близко к листьям, поскольку это может вызвать гниение.

Нужна ли обрезка

Прежде чем достать необходимые садовые инструменты и начать обрезать, ваши пионы должны быть готовы к обрезке.

Крайне важно, чтобы после того, как пионы отцвели, вы их не обрезали. Вам нужно удалять отмершие цветы, но при этом вы удаляете как можно меньше стеблей или листьев. Пионы не обрезают после цветения, потому что им нужно накапливать запасы энергии в корнях в течение лета, чтобы быть готовыми к следующей весне. Оставляя листья на месте, растение может продолжать эффективно осуществлять фотосинтез, и именно так оно возвращает энергию к корням, чтобы быть готовым к следующему году.

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Даже если ваш куст пиона не цветет в течение летних месяцев, его листья добавят замечательной структуры и зелени вашим садовым бордюрам. Все это время они накапливают энергию, необходимую для создания впечатляющего, пушистого цветения в следующем году.

Когда обрезать пионы

Избегайте ошибки летнего садоводства, обрезая пион слишком рано; то, что он закончил цвести, не означает, что само растение закончило свой год.

Обрезать пионы следует только после первых осенних заморозков, обычно, когда растение естественным образом отмирает в октябре. Это дает вашему пиону месяцы, чтобы накопить энергию, которая будет способствовать созданию ярких цветов в следующем году.

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