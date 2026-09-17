Что делать с помидорами в сентябре: 7 шагов, чтобы получить максимум от урожая до первых заморозков

Помидоры / © ТСН

Реклама

Сентябрь — особое время для помидоров. Дни ещё напоминают лето, но ночи становятся прохладнее, световой день укорачивается, а растение продолжает образовывать цветы, которые уже не успеют превратиться в полноценные плоды.

Большинство огородников просто ждут, пока заморозки уничтожат растения, но так можно потерять немалую часть урожая.

Реклама

Что нужно делать со своими помидорами сейчас, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Большинство советов по выращиванию томатов касаются первой половины сезона, когда главной целью является наращивание зеленой массы и завязывание плодов. В сентябре подход меняется: теперь работа заключается преимущественно в удалении лишнего — обрезке частей, которые не успеют развиться, чтобы растение направило остатки солнечной энергии на созревание уже имеющихся плодов.

Срочность выполнения этих задач зависит от того, когда обычно наступают первые заморозки в вашем регионе. Отсчитайте время назад от этой даты, чтобы определить, за что следует взяться в первую очередь.

Прищипывание верхушек

Если удалить верхушку каждого основного стебля томата, растение прекратит рост и сосредоточится на созревании уже имеющихся плодов. Энергия пойдет на увеличение размера и набор цвета теми плодами, которые уже завязались. Оптимальное время для такой обрезки — за 4–6 недель до ожидаемых первых заморозков.

Этот метод обрезки применяется к индетерминантным (высокорослым) сортам томатов. Детерминантные (низкорослые) сорта завершают рост самостоятельно, и раннее прищипывание верхушек может им навредить. Делайте срез сразу над самым верхним соцветием, оставляя достаточно листьев, чтобы защитить плоды снизу от солнечных ожогов. Используйте острый и чистый секатор.

Реклама

Удаляйте отстающие цветы и плоды

Может показаться, что срывать цветы с здорового растения — это пустая трата. Но это не так. Цветку томата требуется примерно 6–8 недель, чтобы превратиться в спелый плод, а прохладные ночи еще больше затягивают этот процесс. Цветки, распускающиеся сейчас, лишь истощают энергетические ресурсы растения, не принося никакого результата. То же самое касается и плодов, размер которых не превышает размер небольшого стеклянного шарика.

Срывайте цветы и мелкие плоды пальцами, проходя вдоль рядов. Повторите процедуру через неделю-две. Удаление верхушки обычно стимулирует появление боковых побегов, которые также напрасно расходуют энергию. Удаляйте также все пасынки, появляющиеся на кустах.

Удаляйте пораженные листья

Мелкие круглые пятна со светлой серединой на нижних листьях свидетельствуют о септориозе (Septoria lycopersici). Концентрические кольца (похожие на мишень) внутри тёмного пятна обычно указывают на раннюю фитофторозную пятнистость или альтернариоз (Alternaria solani). Для распространения обеих болезней необходима влажная листва; к тому же оба возбудителя зимуют в растительных остатках, поэтому удаление поражённой листвы имеет решающее значение для здоровья сада в следующем сезоне.

Фитофтороз (Phytophthora infestans) — это болезнь, которую необходимо немедленно устранять. Она проявляется в виде маслянистых тёмных пятен, распространяющихся от краёв листа; при влажной погоде на нижней стороне листа может появляться белый налёт.

Реклама

Пораженные части растений следует складывать в пакеты, а не в компост, а лезвия секатора — протирать после обработки каждого растения. Это мера профилактики, а не лечения. Однако важно удалить больные растения уже сейчас, чтобы предотвратить проблемы следующим летом.

Продолжайте равномерный полив

Влага часто поступает резко после периодов засухи, и именно такие перепады являются распространенной причиной растрескивания помидоров. Плоды, уже достигшие полного размера, впитывают воду быстрее, чем кожица успевает растягиваться. Решением проблемы является не просто увеличение общего объема воды, а регулярный полив непосредственно в прикорневую зону.

Для этого лучше подходит шланг с микропорами (или перфорированный шланг), а не обычный распылитель; к тому же он не смачивает листья, что помогает предотвратить грибковые заболевания. Если почва ещё не покрыта мульчей, положите её поверх шланга.

Подготовьте укрытие на случай заморозков

Предупреждения о заморозках обычно появляются лишь за день-два, а поиски защитного материала в сумерках часто приводят к тому, что некоторые растения остаются без защиты и случайно подмерзают. Легкое агроволокно (укрытие для грядок) позволяет повысить температуру на 1–4 °C (в зависимости от плотности материала); часто именно эта разница решает, потеряете ли вы весь урожай или сможете собирать свежие помидоры ещё в течение двух недель.

Более плотные материалы лучше удерживают тепло, но пропускают меньше света. В крайнем случае можно использовать старые простыни. Расстелите материал так, чтобы он доходил до земли, и прижмите края камнями или кирпичами, чтобы предотвратить утечку тепла из-под укрытия.

Собирайте зеленые, но уже сформировавшиеся помидоры

Зеленые помидоры, собранные перед заморозками, хорошо дозревают, но только при условии, что они уже достигли зрелости: достигли полного размера, а цвет кожицы изменился с насыщенного темно-зеленого на бледно-беловатый или желтовато-зеленый. Мелкие и тёмно-зелёные плоды не приобретут нужного цвета, поэтому их лучше использовать для приготовления соуса или консервирования.

Холодовые повреждения начинаются уже при температуре около 10 °C (на кусте), что ухудшает вкус плодов ещё до их сбора. Срезайте каждый плод вместе с коротким хвостиком (частью плодоножки). Сортировка по степени зрелости поможет плодам созреть одновременно. Храните их при температуре 13–21 °C. Чтобы ускорить созревание, положите в ящик с помидорами банан.

Собирайте семена с лучших помидоров

Этот шаг легко упустить из виду, а потом пожалеть об этом, но сбор семян помидоров — отличный способ сэкономить деньги в следующем году и вырастить больше любимого сорта. Выдавите семена вместе с мякотью (гелеобразной оболочкой) из полностью созревшего плода лучшего растения в грядке в банку, добавьте воды (слоем около 2,5 см) и оставьте смесь на кухонном столе, накрыв банку крышкой неплотно.

Через 3–5 дней на поверхности образуется пленка, а жизнеспособные семена осядут на дно банки. Процесс ферментации разрушает гелевую оболочку, которая содержит ингибиторы прорастания и может переносить возбудителей болезней. Тщательно промойте семена, разложите их для просушки, а затем подпишите и положите на хранение в конверт. Семена сортовых помидоров (реликтовых сортов) свободного опыления сохраняют свойства родительского растения, тогда как семена гибридов — нет.

Новости партнеров

Новости партнеров