Что делать со старой почвой из горшков: 6 советов опытных садоводов 

Когда сезон подходит к концу, перед садоводами встает вопрос: что делать с почвой из горшков, кашпо и контейнеров, когда все однолетники отцветут. Культура выбрасывания теперь считается расточительной. Садоводы стали более осознанно относиться к отходам. Новая этика подразумевает, что выбрасывать старую почву для горшечных растений просто неприемлемо. Кроме того вы определенно можете переработать эту почву самостоятельно в своем собственном саду.

Почва для горшков и контейнеров не портится за один год, но не стоит оставлять ее в горшке для растений следующего года. Это связано с тем, что питательные вещества в почве в основном истощились из-за роста в этом году. Кроме того, в некоторой использованной почве для посадок могут содержаться патогены. Но вы можете использовать старую почву для посадок на грядках. Ее можно использовать для создания новых грядок, укладывать на газон, использовать для покрытия почвы на текущих грядках или даже сделать ящик для картофеля.

Что делать со старой почвой, рассказывает Gardening Know How.

Заполняйте старой почвой ямы

Используйте старую почву для заполнения любых ям на дорожках. Ее также можно использовать для покрытия существующих цветочных и овощных грядок. Почва действует как своего рода мульча, защищая грядки от перепадов температур. Однако не используйте почву из горшечных растений, которые погибли от болезней, без стерилизации.

Используйте как базу

Если вы устанавливаете новые грядки в своем саду, которые будут использоваться весной для цветов или сельскохозяйственных культур, старая почва для горшечных растений станет отличной базовой почвой. Весной вы покроете ее новой почвой и добавите соответствующее удобрение.

Рассада / Фото: Credits

Добавьте в компостную кучу

Компостная куча — вот самый простой вариант из всех: просто выбросьте старую почву или неиспользованные полмешка почвы прямо в компостный ящик. Хорошая компостная куча должна представлять собой сбалансированную смесь зеленого материала, коричневого материала и почвы. По мере смешивания зеленого и коричневого материалов старая почва для горшечных растений будет включена в компост для использования в будущих посадках.

Сделайте слои на газоне

Газоны нуждаются в любви и зимой. Почему бы не насыпать тонкий слой старой почвы для горшечных растений поверх газона. Со временем она впитается в почву, а тем временем обеспечит некоторую защиту траве зимой.

Посадка в открытый грунт / Фото: Credits

Используйте в горшках повторно

Вполне возможно повторно использовать почву, полученную от посадки в контейнере, если вы смешиваете ее примерно с ⅓ новой почвы для горшечных растений и добавляете удобрения для питательных веществ.

Сделайте картофельный ящик

Картофельный ящик - это самодельный контейнер из каркаса из проволочной сетки и высотой до 1,2 м, в котором будет выращиваться картофель. Начните этот проект осенью, выложив на дно ящика слои газет, затем добавьте использованную почву для горшечных растений, измельченные осенние листья и компост. Оставьте все это на всю зиму и весной посадите картофель.

Перед тем как повторно использовать почву, убедитесь, что вы не используете повторно почву, которая была в горшках с погибшими от бактериальных, грибковых или вирусных заболеваний растениями.

Читайте также: