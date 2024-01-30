Что кошка хочет сказать вам своим хвостом

Научившись интерпретировать знаки хвоста своей кошки, вы сможете лучше понять ее настроение, чувства и обязательно улучшите связь с ней.

Кошачий хвост — один из самых выразительных аспектов языка тела кошек, говорится на Jaw-Dropping Facts.

Вертикальный хвост

Когда кошки держат хвост прямо вверх, это означает, что они счастливы и уверены в себе. Вы часто будете видеть такое положение хвоста, когда придете домой после долгого рабочего дня или когда котенок приветствует свою маму.

Интересно, что исследование, проведенное Кэмерон-Бомон в 1997 году, показало, что кошки охотно приближались к кошачьему силуэту, если у него был поднят хвост, но очень неохотно приближались к силуэту, если у него был опущенный хвост. Таким образом, поднятый хвост сигнализирует о том, что кошка дружелюбна и хочет взаимодействовать с вами или другими кошками.

Обертывает свой хвост вокруг вас

Когда ваша кошка обвивает хвостом вас или других людей, она пытается показать любовь, расслабленность и привязанность. Эта позиция хвоста, по сути, символизирует дружбу и любовь, подобно тому, как люди обнимают близких. Кошка также может обхватить хвостом хвост другой кошки. Это признак того, что эти два представителя семейства кошачьих дружелюбны и имеют крепкую связь.

Дрожащий хвост

Чаще всего кошки трясут хвостом, когда они очень взволнованы, например, когда вы открываете новую банку кошачьего корма. Это дружеское приветствие, означающее - кошка счастлива. Но помните, если кошка трясет хвостом, держа хвост прямо вверх и пятясь назад к вертикальной поверхности, то это метка мочи. Хотя и самки, и коты распыляют концентрированную смесь мочи, некастрированные самцы с большей вероятностью оставят свой след.

Надутый хвост

Хотя некоторые люди думают, что раздутый хвост указывает на агрессию, это не так. Кошка, которая распушает хвост, обычно напугана или ей угрожают. Надуваясь, ваша кошка пытается показаться противнику крупнее и опаснее.

Опущенный хвост

Опущенный вниз хвост часто указывает на то, что ваша кошка напугана, встревожена или занимает оборонительную позицию. Что-то в окружении кошек вызывает у них беспокойство. А когда кошка полностью засовывает хвост под тело и между ног, это безошибочный индикатор того, что она нервничает, подчиняется или напугана.

Подергивание конца хвоста

Подергивание хвоста похоже на виляние, но часто включает в себя множество движений хвостом на кончике. Кошки подергивают кончиками хвостов, когда они охотятся или активно играют с игрушкой, а также когда они слегка расстроены или раздражены.

Хвост медленно покачивается из стороны в сторону

Чаще всего медленное покачивание хвоста указывает на то, что кошка на чем-то глубоко сконцентрирована или у нее хищническое поведение.

Громкий хвост

Вы можете подумать, что кошки так же счастливы, как и собаки, когда виляют хвостом, но это не так. Хвост, который быстро дергается вперед и назад, или хвост, который громко стучит по полу, указывает на то, что она несчастна, взволнована или напугана. Чем злее кошка, тем быстрее она машет хвостом взад и вперед.

Вопросительный знак хвостом

Вы, наверное, замечали, что хвост вашей кошки иногда выглядит как вопросительный знак — он стоит вертикально и закручивается на кончике. Такое положение хвоста часто указывает на то, что ваша кошка счастлива и дружелюбна. Это положение также может означать, что ваша кошка чем-то интересуется.

Хвост вверх под углом 45 градусов

Хвост, вытянутый сзади, но поднятый вверх, может означать, что ваша кошка не знает, что чувствует в данный момент.

Скручивает хвост вокруг тела

Если ваша кошка сидит или лежит, плотно обхватив хвостом тело, это означает, что она напугана, обороняется, нервничает или чувствует себя некомфортно.

Хвост свисает изгибом

Если хвост вашей кошки свисает с провалом у основания, это признак того, что ваш кошачий друг слегка напуган или немного обороняется. Помните: чем ниже хвост кошки, тем больше она тревожится или боится. И вообще, хвост ниже уровня спины указывает на какие-то негативные чувства.

Хотя хвост является наиболее выразительной частью языка тела кошки, вам следует обращать внимание не только на движения хвоста, чтобы полностью понять ее эмоциональное состояние. Лучшее понимание языка тела вашей кошки, несомненно, улучшит вашу связь.

Читайте также: