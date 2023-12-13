Что мы делаем не так: 3 ошибки, которые мы допускаем при стирке, могут испортить наши вещи

Стирка — это трудоемкая работа, поэтому может быть невероятно неприятно, если что-то идет не так.

Очень неприятно достать из стиральной машины безнадежно испорченные вещи. По мнению эксперта, которым он поделился с Еxpress.co.uk, чтобы этого не произошло, при стирке одежды следует избегать определенных ошибок.

Разделяйте цвета

Это может показаться рутинной работой, но вы всегда должны разделять свою одежду на белую, светлую, темную и деликатную. Это поможет вам избежать линьки цвета и гарантировать, что ваша одежда будет стираться при правильной температуре, поскольку неправильная температура может привести к усадке, потере или изменению цвета одежды. Например, если стирать красную одежду с белой в горячей стирке, все может стать розовым.

Это также может помочь цветам оставаться красивыми и яркими, в том числе белой одежде, которая со временем часто может выглядеть тусклой.

Не перегружайте стиральную машину

Соблазн набить стиральную машину до краев, конечно, велик. Однако это может привести к ухудшению качества стирки и даже к повреждению стиральной машины. Это связано с тем, что барабан станет слишком тяжелым и его будет трудно вращать.

Наполнять барабан следует примерно на три четверти, оставляя достаточно места, чтобы вы могли просунуть ладонь между краем барабана и одеждой.

Перегрузка машины также может привести к тому, что одежда будет тереться друг о друга, что может привести к ее более быстрому изнашиванию, а также к образованию раздражающих катышков, из-за которых одежда будет выглядеть изношенной и старой.

Также перегрузка может затруднить правильную циркуляцию моющего средства и воды, что означает, что часть одежды плохо постирается.

Итак, если у вас большая загрузка, рассмотрите возможность разделения ее на две меньшие загрузки вместо того, чтобы перегружать машину. Важно оставить в барабане достаточно места, чтобы одежда могла расплескаться.

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Не перебарщивайте с моющим средством

Использование слишком большого количества моющего средства может привести к образованию избыточной пены и плохому полосканию, из-за чего на одежде может образоваться липкая пленка.

Чем сильнее загрязнена одежда, тем больше моющего средства ей понадобится, чтобы вывести пятно, но все же стоит действовать в соответствии с инструкцией, которая всегда есть на моющем средстве.

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