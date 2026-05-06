- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 5 мин
Что надо сделать в саду в мае: 17 ключевых работ
Май — это месяц, когда в саду также чрезвычайно много работы, время, когда рассада борется за место в теплицах и холодных рамах, и соблазн высадить ее слишком рано может быть сильным.
В мае каждая минута, которую вы проводите в саду, важна. Поэтому лучше иметь список работ, которые необходимо выполнить, чтобы иметь действительно удивительный сад до наступления лета
Чтобы помочь вам, Gardens Illustrated обратился за советом к нескольким опытным специалистам по садоводству, чтобы составить окончательный список работ, которые нужно выполнить в этом месяце.
Посадка помидоров и фасоли
Помидоры и кудрявая фасоль должны быть в почве в мае, чтобы иметь достаточно времени для созревания и получения урожая. Однако температура все еще может снижаться в это время года, и внезапный переезд из защищенной среды в сад может оказаться фатальным. Закалите растения, постепенно увеличивая воздействие стихий ежедневно в течение недели или около того, прежде чем высаживать их, и подождите, пока ночная температура не перестанет опускаться ниже примерно 7°C.
Обрезка многолетних растений
Сейчас идеальное время для обрезки многолетних растений таких как алтей коноплевидный, очиток обыкновенный, непета, флокс и астра виргинская. Уменьшите новые побеги примерно на треть, чтобы стимулировать рост более крепких и устойчивых растений.
Посадка гороха в землю
Горох уже должен быть в земле, будь то на вашей грядке или в контейнере. Необходимы хорошие прочные опоры — вы можете использовать гороховые палочки, чтобы растения могли выкарабкаться — и их следует установить перед посевом, чтобы впоследствии не повредить рассаду.
Полив и подкормка
Вы должны тщательно относиться к поливу и, в частности, к подкормке растений в контейнерах. Доза жидких морских водорослей раз в неделю творит чудеса. Что касается полива, мантра, как всегда, заключается в том, чтобы поливать хорошо, но не часто. Действительно хорошее замачивание поощрит растения достичь корнями глубоко в почву и сделает их менее уязвимыми в период засухи.
Продолжайте сеять салат
Чтобы обеспечить преемственность в течение всего лета и осени, делайте повторные посевы салата. Высевание небольшого количества каждые три-четыре недели должно сработать, но помните, что нет смысла выращивать больше, чем вы можете съесть или отдать, и нет смысла выращивать много урожая, если вы собираетесь отсутствовать пол-лета.
Посейте сахарную кукурузу
Сейчас самое время сеять сахарную кукурузу. Если у вас проблемы с барсуками, попробуйте выращивать ее в большом тканевом мешке ближе к дому.
Последний шанс посеять тыквы, кабачки и цуккини
Их действительно нужно посадить в землю до середины мая, чтобы они имели время правильно вырасти и созреть. Они также могут прекрасно расти в горшке, если им достаточно места, хороший богатый компост и регулярная подкормка.
Добавление нежных растений
Закалите свои нежные растения и высадите их в сад. Можно сажать традиционные летние клумбы, а также канны, георгины и гедихиумы.
Идеальное время для посева зимних капустных растений
Нет смысла сеять их раньше, иначе у вас будет больше зелени, пока летние культуры еще растут. Некоторые также считают, что такие культуры, как капуста и кале, имеют лучший вкус после похолодания, что повышает уровень сахара в их листьях.
Закалка растений, выращенных на подоконнике
Даже сейчас, когда дни становятся длиннее, а солнце набирает силу, ночи могут быть холодными. Растения, выращенные на подоконнике, необходимо закалить, постепенно увеличивая их воздействие стихий, прежде чем высаживать их в открытый грунт. Начните с того, что выносите их на улицу днем и заносите обратно вечером. После того, как вы это сделаете для три дня или около того вы можете постепенно оставлять их на всю ночь в защищенном месте. К этому времени они должны быть готовы к высадке, хотя такие культуры, как фасоль, все еще будут благодарны за укрытие из садового флиса, если температура, вероятно, опустится ниже 7°C.
Окучивание картофеля
Когда появляется верхняя часть картофеля, соберите почву или добавьте компост, чтобы сделать насыпь вокруг молодых стеблей, чтобы стимулировать рост клубней и защитить от поздних заморозков.
Подвязывание новых побегов вьющихся растений
С приближением лета подвязывайте молодые вьющиеся растения, такие как клематис и душистый горошек, а также такие культуры, как помидоры, тыквы и фасоль.
Черенкование многолетних растений
Увеличьте количество летних многолетних растений, таких как антимис, пенстемон и шалфей, беря черенки со стеблями и мягкими кончиками. Сначала держите во влажной среде, чтобы они быстро укоренились и могли быть выращены для высадки летом.
Сбор урожая и пикировка
Если их посеяли под стеклянным или флисовым покрытием этой весной, свежие листья салата, ростки гороха и руккола будут готовы сейчас. Многолетние овощи, такие как спаржа, кресс-салат можно собрать, используя мягкие новые побеги.
Посев двухлетних растений
Сейте двулетние растения под стеклянным покрытием с конца мая до июня, в зависимости от года. Однако есть незначительные различия во времени, которые имеют значение — первыми следует посеять сладкий вильямс, затем наперстянку, вербаскум, желтоцветные и анютины глазки в последнюю очередь, возможно, вплоть до июля. Когда они достаточно большие, чтобы их можно было справиться, высадите рассаду в лотки, прежде чем выложить их на двухлетнюю грядку на лето. К тому времени, когда они будут готовы к посадке в саду, обычно в конце октября, большинство из них уже сформируют хорошие крепкие растения.
Начните срезать цветы для дома
Май предлагает много вариантов для срезки для дома. Классика включает сирень, пионы и калину обыкновенную. Наряду с ландышем, их все можно выращивать и срезать прямо с бордюров. Используйте ранние многолетники вместе с луковичными для замечательных комбинаций.
Уход за газоном
С ростом травы май — это хорошее время для переосмысления краев газона, чтобы создать четкую линию, которую можно легко подстричь летом. Удалите любые сорняки сейчас, чтобы предотвратить их распространение, и полейте все, что недавно посажено, если наступит засуха.