Что надо сделать в саду в мороз: эти 7 быстрых дел сэкономят вам 40 часов весной

Желтая лейка в саду под снегом / © Credits

Реклама

Сделайте эти садовые работы сейчас и сэкономьте дни в своем весеннем списке дел. От подготовки инструментов до организации семян — вы можете многое сделать для весеннего сада прямо сейчас.

С наступлением зимы садоводы мечтают о весне. Однако, хотя вы можете предвкушать радости сада, вы также можете бояться нашествия дел. Но вы могли выполнить некоторые из этих дел сейчас и сэкономить себе часы работы позже, когда все, что вам нужно сделать, это копаться в земле.

Что можно делать уже прямо сейчас, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Сделайте последнюю уборку мусора

Если вы сможете завершить уборку сада до того, как выпадет снег, вы сэкономите себе часы времени весной. Сколько времени займет эта работа, зависит от размера вашего сада. Это может занять от одного до нескольких часов. Сгребите и положите листья в пакеты, или добавьте их в компостную кучу. Или же вы можете использовать листья для мульчирования растений.

Обрежьте и компостируйте отработанные многолетние растения. Некоторые виды могут оставаться целыми в течение зимы. Например, если оставить семенные головки эхинацеи на месте, это поддержит местных птиц, обеспечивая источник пищи. Однако убирайте листья, поскольку они могут заплесневеть или передавать болезни.

Глубоко полейте растения

Растения обычно не нуждаются в поливе зимой, но есть исключения. Тщательный, глубокий полив во время сухих зимних периодов имеет свои преимущества, если вы живете в теплом климате, где не выпадает много — или вообще не выпадает — снега.

В любом климате вечнозеленые растения могут получить пользу от периодического глубокого полива зимой, особенно молодые растения, которые еще приживаются. Сделайте это сейчас, и ваши растения будут здоровыми и потребуют меньше воды весной. Только убедитесь, что поливайте растения только тогда, когда вы не ожидаете сильных заморозков сразу после этого. Уделите несколько минут каждому растению, которому может понадобиться вода, чтобы сэкономить это время ранней весной.

Реклама

Очистка и заточка инструментов

Вы можете выполнять эту работу в любое время зимой. Занесите свои инструменты в теплое место, например, в прихожую или подвал, где вы сможете удобно их почистить и заточить. Тщательно помойте каждый инструмент водой с мылом. Дайте им высохнуть и смажьте металлические компоненты. Заточите края секаторов и лопат. Эта работа должна занять не более часа, но она поможет вам быть готовыми к весне.

Инвентаризация и заказ семян

Зима — отличное время для планирования сада. Если вы выращиваете растения из семян, сейчас самое время привести их в порядок. Проверьте имеющиеся семена и избавьтесь от тех, которые больше не являются жизнеспособными. Разные семена имеют разный срок службы, но большинство из них жизнеспособны только в течение четырех-пяти лет при условии правильного хранения.

Если вы не уверены, жизнеспособны ли семена, проверьте их, попробовав прорастить несколько на влажном бумажном полотенце. Держите их влажными и теплыми, и если они не прорастут в течение недели или около того, выбросьте их.

Упорядочьте то, что у вас осталось, с помощью обозначенных конвертов. Имея обновленный инвентарь, вы можете определить, какие семена вам еще нужны. Закажите их так, чтобы они прибыли вовремя для начала работы в конце зимы или в начале весны. В зависимости от состояния вашей коллекции семян, эта работа может занять один-два часа.

Реклама

Приведите в порядок свой сарай

Еще одной организаторской работой, которую вы можете выполнить до весны, является ваш садовый сарай, если он у вас есть.

Наведение порядка в вашем сарае может занять час или больше, в зависимости от его состояния. Сделав это сейчас, вы сэкономите время весной, поскольку все уже будет на своем месте. Если у вас будет время, вы даже можете придумать новые решения для хранения.

Выполните работы по газону

Если вы живете в климате с минимальным количеством снега или если у вас длительный период без снега, вы можете поработать на своем газоне. Сейчас не время удобрять, поливать или подсевать, но вы можете выполнить другие работы, которые подготовят ваш газон к здоровому вегетационному периоду.

Например, вы можете потратить некоторое время на удаление соломы, если вы не занимались этим делом несколько лет. Тонкий слой соломы — это хорошо — он помогает удерживать влагу в почве и защищает траву во время похолоданий. Но подумайте об удалении соломы, когда слой станет толще 1 см. Потратьте на эту работу столько времени, сколько у вас есть. Обработка всего двора может занять пару дней, но даже потратив на это несколько часов, вы сможете подготовиться к весне.

Реклама

Сделайте ремонт

Если позволяет погода, сделайте ремонт любых конструкций в саду, который вы бы иначе отложили до весны. Почините гнилую доску в заборе; укрепите высокие грядки; или сделайте ремонт шпалер и беседок. Количество времени, которое займут эти работы, будет разным, но они точно сэкономят время весной.

Выбирайте из этого списка простых садовых работ, которые вы можете выполнять зимой. Чем больше вы делаете сейчас, тем больше времени у вас будет весной, чтобы заниматься делами, которые вы действительно любите.