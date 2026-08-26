Что нужно азалиям и рододендронам в конце лета для максимально обильного цветения в следующем году

Рододендрон / © Associated Press

Реклама

Кусты, которые прекрасно цвели в мае, всё равно могут разочаровать следующей весной, и причиной этого обычно является засуха в конце лета. Еженедельный полив с этого момента и до осени защищает почки, формирующиеся на следующий год.

Как это работает, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Азалии и рододендроны сами заботятся о себе большую часть года. Эта репутация оправдана вплоть до конца лета. То, что происходит с этими кустами в августе и сентябре, редко проявляется в это время, а последствия появляются через восемь-девять месяцев в виде скудного, пятнистого цветения.

Реклама

Оба растения относятся к роду Rhododendron. Оба закладывают цветочные почки на следующую весну в июле и августе. Полив азалий в этот период — единственная задача, имеющая реальное значение, и её легко упустить из виду, когда у растений нет явных проблем. Еженедельный полив обычно исправляет ситуацию. Как и когда поливать, имеет такое же значение, как и количество воды.

Позднее лето — время завязывания цветков на следующий год

Азалия / © ТСН

Дифференциация цветочных почек происходит в середине лета, обычно в июле и августе в садах умеренного климата. К концу этого периода кустарник формирует ограниченное количество почек. Никакая весенняя подкормка не увеличивает их количество. Следует искать толстые, округлые почки на кончиках ветвей, расположенные рядом с более тонкими заостренными листовыми почками. Лиственные и вечнозеленые виды растут по одному и тому же графику.

Засуха в этот период приводит к истончению растительного покрова. Кустарник, испытывающий недостаток воды, отвлекает ресурсы от формирования почек, и почки, которые начали формироваться, так и не завершают свое цветение. Повреждения остаются незаметными до августа. Часто нет никаких очевидных признаков, кроме увядания листьев после полудня. Растение вступает в осень и выглядит достаточно здоровым. Недостатки вы заметите следующей весной, когда половина кончиков ветвей распускается, но не цветет.

Сколько воды и как часто

Рододендрон / © Associated Press

Многочисленные летние дожди дают гораздо меньше, чем кажется. Кусты в первые два сезона требуют более пристального внимания. Одно длительное поливание лучше, чем несколько коротких. Старайтесь увлажнять почву примерно на глубину 20–25 см, медленно разливая воду, а не быстро разбрызгивая её по грядке. Неглубокое орошение смачивает только мульчу.

Реклама

Как поливать азалии и рододендроны

Не поливайте растения в непосредственной близости от стебля. Оба растения имеют неглубокий волокнистый корневой коврик, почти полностью сосредоточенный в верхнем слое (15–30 см) почвы. Стержневой корень не проникает вглубь в поисках запасов питательных веществ. Этот коврик также распространяется в стороны, поэтому вода, которая находится в непосредственной близости от стебля, не попадает в значительную часть корневой системы.

Когда лучше поливать азалии и рододендроны

Утро — лучшее время. Листья успевают высохнуть к вечеру, что предотвращает грибковые заболевания вечнозеленой листвы. Верхние системы дождевания являются наименее эффективным вариантом по той же причине. Значительная часть воды испаряется, прежде чем она успеет проникнуть в почву. Поливайте на уровне земли и медленно. Для наклонных грядок может потребоваться два более коротких прохода с паузами между ними.

Мульча позволяет продлить интервал между поливами. Слой мульчи из сосновой коры толщиной 5–8 см удерживает влагу в корневой зоне и охлаждает почву под ней. Она не изменяет pH, поверхностная мульча редко влияет на показатели. Элементарная сера, внесённая после анализа почвы, является надёжным способом достичь диапазона от 4,5 до 6,0. Держите мульчу подальше от ствола. Скопление влаги у ствола задерживает влагу именно там, где начинается гниль кроны.

Однако избыток влаги имеет свою цену. Постоянно переувлажненная почва способствует развитию фитофторозной корневой гнили, как правило, вызываемой грибком Phytophthora cinnamomi. Зараженные кусты увядают. Поэтому их поливают, и гниль распространяется быстрее. Любая грядка, которая переувлажняется в и без того влажной почве, вероятно, имеет проблему с дренажом — проверьте пальцем, прежде чем тянуться к шлангу. Тяжелая глина может никогда не обеспечить достаточного дренажа самостоятельно. Грядка, приподнятая на 30 см или более над уровнем земли, полностью решает эту проблему.

Реклама

Это несложные задачи, которые вы можете распределить на период до наступления первых сильных заморозков. Продолжайте в том же духе, и почки, которые сейчас формируются на кончиках этих ветвей, должны раскрыться следующей весной в том количестве, в котором они должны были раскрыться.

Новости партнеров

Новости партнеров