Что нужно для выращивания рассады дома: эксперты назвали лишь 5 действительно необходимых инструментов

Рассада помидоров / © ТСН

Начало выращивания растений из семян впервые может быть сложным. Независимо от того, используете ли вы купленные в магазине пакеты для своих растений или собранные семена из прошлогоднего урожая, может быть трудно понять, с чего начать и что вам нужно.

Даже опытные профессионалы, которые годами занимаются выращиванием семян, каждый сезон изучают что-то новое, от советов и хитростей выращивания до инструментов, которые могут облегчить работу.

По словам специалистов по растениеводству, наличие правильных инструментов под рукой может стать настоящим переломным моментом, когда дело доходит до выращивания семян. Поэтому GardeningKnowHow расспросил опытных садоводов об их рекомендациях относительно лучших инструментов. Вот список их любимых.

Греющий коврик

Семена — это хрупкие маленькие создания, которые вот-вот переживут интенсивный период трансформации: роста. Поэтому все, что вы можете сделать, чтобы сделать их жизнь немного комфортнее, поможет им обеспечить наилучший возможный старт.

Специалисты одобряют нагревающиеся коврики для семян, чтобы облегчить процесс прорастания. Они невероятно просты в использовании и даже могут стимулировать ваши семена к появлению большего количества ростков.

Тепловой коврик обеспечивает легкий нагрев нижней части ваших лотков с семенами, что ускоряет прорастание и повышает уровень успеха, особенно для теплолюбивых культур, таких как помидоры, перец и базилик. Теплый грунт подает семенам четкий сигнал о том, что условия готовы к прорастанию, а это означает более равномерное прорастание.

Просто положите коврик под лоток с семенами, и ваши растения мгновенно начнут пожинать плоды.

Купол для увлажнения

Рассада помидоров / © ТСН

Свежепосаженные семена нуждаются в постоянном поливе, но неправильное количество может негативно повлиять на их жизнеспособность. Вот тут и приходит на помощь купол влажности. Эти купола создают стабильный микроклимат, который удерживает избыток влаги, предотвращая пересыхание посаженных семян.

Купола для увлажнения помогают удерживать влагу и создавать стабильный микроклимат над почвой для рассады, поэтому вам не придется постоянно поливать, а лотки поддерживают порядок.

Лучше использовать купол повыше, который обеспечит больше места для роста ваших растений.

Распылитель

Инвестирование в один или два распылителя для посева — это отличный способ убедиться, что ваши семена и маленькие ростки не пересыхают. Вместо потока влаги, ваши лотки и/или горшки будут получать распыление мелкого тумана, что позволит вам лучше контролировать количество воды, которую получают ваши семена.

Этот инструмент один из наиболее используемых инструментов в саду для ухода за рассадой. Использование распылителя для семян также значительно снижает вероятность того, что ваши семена загниют, поскольку окружающая почва не будет затоплена лужами застоявшейся воды.

Маленький вентилятор

У вас, вероятно, уже есть вентилятор где-то в вашем доме, но вы можете не знать, насколько он может быть полезным для прорастания семян.

Комнатные растения могут начать испытывать удушье и нуждаться в вентиляции. Отсутствие вентиляции может привести к проблемам с прорастанием семян, включая развитие болезней и вредителей — даже у маленьких саженцев.

Подойдет буквально любой маленький вентилятор.

Лучше всего держать вентилятор на низком или среднем уровне. Штормовой ветер будет достаточно суровым для ваших семян и ростков.

Лампа для выращивания

Рассада помидоров / © ТСН

Если вы живете в местности, которая получает меньше солнца, лампа для выращивания — это отличное дополнение к вашему путешествию к семенам. Она работает, создавая искусственный солнечный свет через длины волн, которые обманывают растения, заставляя их думать, что они получают свет от солнца.

Когда вы выращиваете семена, вы обычно занимаетесь этим в помещении, поэтому вам нужно быть особенно тщательной относительно среды, которую вы им обеспечиваете, и убедиться, что они получают достаточно света.

Многим видам рассады нужно либо много света, либо определенные виды света, которые трудно обеспечить в помещении без посторонней помощи. Искусственное освещение для выращивания очень помогает.

Если у вас немного места, что-то вроде светодиодного светильника для выращивания прекрасно впишется в вашу систему.