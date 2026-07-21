Что нужно георгинам в июле: 5 важных задач для тех, кто мечтает о ведре цветов на всю осень

Георгина

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Первые цветы георгин только что распустились, и разве они не великолепны? Но июль — не время сидеть сложа руки, расслабляться и наслаждаться красотой.

Июль — это сложный месяц для георгин, и от того, насколько хорошо вы будете ухаживать за ними сейчас, определяет, сколько цветов вы получите, насколько невероятно большими они вырастут и как долго продлится их красота осенью.

Как ухаживать за георгинами в июле, рассказывает GardeningKnowHow.

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В июле георгины направляют свои силы на рост стеблей, листьев, цветов и бутонов, что требует больших затрат энергии и влаги. Кроме того, они сталкиваются с длинными жаркими днями — и хотя солнце стимулирует рост, высокие температуры вызывают стресс у растений. Невозможно сказать, как долго продлится жара, что делает эти важные июльские садоводческие работы, направленные на поддержание здоровья и благополучия георгин, еще более значимыми.

Хотя ваши георгины, вероятно, будут цвести в течение следующего месяца или около того даже при минимальном уходе, они быстро перестанут цвести, как только закончится первая волна цветения. Однако ухаживайте за своими растениями в июле, и они будут продолжать цвести осенью гораздо более крупными и красивыми цветами. Благодаря летней жаре многие сорта георгин уже цветут более насыщенными и яркими цветами. Поэтому позаботьтесь об этих важных садовых работах в июле, и это может стать вашим самым зрелищным цветением георгин.

Обильно поливайте

Когда речь заходит о том, что нужно георгинам в июле, влага занимает первое место в списке. Хотя важно не переливать только что посаженные клубни, так как они могут легко сгнить, теперь, когда ваши растения укоренились, им требуется большое количество влаги. В разгар лета, если нет осадков, георгины, растущие в грунте, нужно поливать примерно три раза в неделю. Георгины, выращенные в контейнерах, вероятно, потребуют полива ежедневно или, при экстремальных температурах, дважды в день.

Поливайте почву у основания растений, а не сами растения, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Старайтесь поливать растения утром — это уменьшит испарение, и больше этой драгоценной влаги дойдет до корней. Если к середине лета слой мульчи истончается, вы также можете рассмотреть возможность повторного мульчирования органической мульчей. Она зафиксирует влагу в почве и обеспечит клубням немного более прохладные условия.

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Регулярно вносите удобрения

Георгины

Как только вы заметите цветочные почки или если ваше растение уже активно цветет, вам следует подкармливать георгины раз в 7–14 дней. Растворимое удобрение дает растениям мгновенный импульс, что значительно облегчает контроль над поступлением питательных веществ. Дело в том, что большинство домашних садоводов упускают из виду одну вещь: если цветущее растение удобряют во время жары, ему потребуется больше влаги для обеспечения дополнительного роста, который стимулирует подкормка. Если вы обеспечите эту влагу — прекрасно. Но если нет, растение подвергнется сильному ненужному стрессу.

В условиях жары важно учитывать это перед внесением удобрений. Лучше всего уменьшить количество удобрений при экстремальных температурах, а использование растворимых удобрений позволяет легко корректировать уровень подкормки каждую неделю. И помните: хотя никогда не следует разбавлять растительное удобрение недостаточно, вы можете разбавить его чрезмерно, чтобы обеспечить более щадящее обогащение питательными веществами.

Чтобы обеспечить обильное цветение в это время года, вам понадобится удобрение с высоким содержанием калия. Используйте универсальное удобрение для цветов. Если вы выращиваете помидоры и у вас уже есть жидкое удобрение для помидоров, вы можете использовать его.

Увядшие цветы

Обрезка увядших цветов поможет вашей георгине сосредоточиться на выращивании большего количества цветов, а не на образовании семян. Регулярное удаление увядших цветков, каждые несколько дней, является важной частью ухода за июльскими георгинами и имеет огромное значение для того, сколько цветков даст растение. Поэтому, если вас интересует, как добиться более обильного цветения георгин, не упускайте эту задачу: чем быстрее вы удалите увядшие цветы, когда лепестки начнут вянуть, тем больше энергии вы перенаправите.

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Проведите по стеблю увядшего цветка вниз и срежьте чуть выше следующей почки, пары листьев или главного стебля. Растению гораздо легче справиться с этим, чем если обрезать выше и оставить голый конец стебля, который может сгнить.

Самое сложное в удалении отцветших георгин — это понять, что является полностью отцветшим цветком, а что — новым бутоном, поскольку они оба могут быть очень похожими. Однако разницу легко заметить, если знаете, на что обращать внимание.

Новые бутоны круглые, плотные, твёрдые на ощупь, когда их сжимаешь, и могут иметь небольшое пятнышко цвета в центре.

Отцветшие цветы более заостренные и конусообразные, немного мягкие на ощупь, когда их сжимаешь.

Сделайте быстрые ловушки для уховерток

Середина лета — лучший сезон для уховерток, и эти насекомые хорошо известны тем, что прогрызают дырки в листьях георгин и портят цветы. Вы, вероятно, не заметите самих уховерток, поскольку они ночные, но характерными признаками являются неровные отверстия или рваные края на листьях и изъеденные бутоны. Вы также можете увидеть на листьях тёмные следы уховерток, известные как фрасс.

Если этот ущерб вас не беспокоит или он минимален, не волнуйтесь — уховертки — полезные насекомые для вашей садовой экосистемы, поскольку они питаются тлей, клещами и молодыми улитками. Однако, если вы хотите уменьшить ущерб, виновников легко поймать с помощью самодельных ловушек для уховерток.

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Наполните увлажненной соломой или сушеной травой небольшие горшки для растений или пластиковые стаканчики и переверните их на бамбуковые палочки, воткнутые в землю вокруг ваших георгин (хотя следите за клубнями). Уховертки заползают в эти уютные, темные места после кормления, поэтому утром их легко переместить, и вам не придется уносить их далеко. Хотя у них есть крылья, уховертки редко преодолевают расстояние более 30 метров.

Обрезайте георгины для получения пышных цветков

Если вы хотите вырастить несколько невероятно крупных георгин, то это дополнительная работа, которую необходимо проделать. Удаление почек предполагает удаление боковых почек на стебле, чтобы заставить растение направить всю свою энергию на выращивание центрального цветка. И результаты могут быть невероятными! Удаление почек у жоржин также обеспечивает более длинные стебли для срезанных цветов.

В целом вы получите гораздо меньше цветов, если удалите почки, но если вы хотите вырастить несколько эффектных срезанных цветов для особого случая или просто попробовать что-то новое со своими георгинами в этом году, это того стоит. Вам не нужно удалять все стебли на укоренившемся растении, так почему бы не попробовать это с одним или двумя стеблями.

Удаление почек — это быстрая и простая работа. Посмотрите на стебель георгины, и вы, как правило, увидите, что на нём есть одна крупная центральная почка и несколько боковых почек с обеих сторон. Просто прищипните или отломите все боковые почки — делайте это рано утром, когда растение полностью увлажнено, а жесткие стебли ломаются гораздо легче.

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