Что нужно лаванде, которая не очень хорошо растет: этот продукт сделает ее пышной и ароматной

Лаванда / © ТСН

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У вашей лаванды появилось выжженное солнцем пятно, и вы удержались от желания полить её, однако цветы распустились редко, а аромат едва уловим. Возникает соблазн просто списать это на судьбу и предположить, что у вас нет волшебного прикосновения. Лаванда, выглядящая не слишком роскошно, нуждается в вашем внимании. Но вы, возможно, даже не догадываетесь, как легко можно всё исправить.

Эксперты GardeningKnowHow утверждают, что немного мела может оказаться именно тем, что поможет растению обрести свой лучший вид — густой и ароматный.

Дело в том, что ваша лаванда не хочет, чтобы ее баловали дорогими, насыщенными удобрениями. А мел действительно может творить чудеса для вашей унылой лаванды в начале лета, и вот как это работает.

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Почему лаванда тянется к мелу

Чтобы понять, почему небольшой кусочек мела может изменить судьбу вашей лаванды, подумайте, где эта ароматная красавица чувствует себя как дома. Большинство почв в наших садах естественно плодородны, слегка кислы и плотны, что полностью противоречит тому, к чему стремится лаванда. Лаванда любит цепляться за солнечные почвы Прованса или суровые прибрежные скалы Греции и процветает на бедных щелочных землях.

Теперь вернёмся к пакетику с мелом. Стандартный белый мел — это чистый карбонат кальция. По сути, когда его вносят в вашу грядку, она действует как успокаивающий антацид, нейтрализует кислотность и имитирует меловую среду с высоким pH почвы, по которой ваша лаванда втайне тоскует. Этот способ — ваш лучший шанс добиться роскошного цветения. Поскольку мы приближаемся к пику солнечного сезона, ваша лаванда работает сверхурочно, чтобы вытолкнуть цветы. Внесение мела в почву сейчас даёт растению энергию и стимул с аппетитом поглощать этот мел.

Конечно, всё дело в балансе, и мел не станет волшебным средством, если ваша почва глинистая или находится в полной тени. Но с учетом сорта вашей лаванды, зоны выращивания, воздействия солнечного света и дренажа почвы важно проверять уровень pH. Когда почва слишком кислая, лаванда не способна поглощать питательные вещества из окружающей среды. Устраните этот барьер, и вы позволите корням растения свободно впитывать то, что им нужно для формирования крепких стеблей, ярко-фиолетовых колосков и мощных эфирных масел.

Какой вид мела лучше всего

Если вы приглядываетесь к запыленной коробке с мелом в ящике с рисовальными принадлежностями или игровом шкафу вашего ребенка, вам следует знать несколько вещей. Да, вы вполне можете использовать традиционный белый мел для доски и тротуара, который в основном состоит из карбоната кальция (ингредиента, содержащегося в сельскохозяйственной извести). Однако оставьте в покое неоновые, блестящие и моющиеся мелки для улицы. Эти современные разновидности содержат много искусственных красителей, полимеров и связующих веществ. Останавливайтесь на обычном белом меле старой школы.

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Однако способ применения также важен: речь не идет о том, чтобы просто так зарывать меловые палочки в ваши бордюры. Лучше всего наносить мел либо в виде мелкого порошка, либо в виде мелового раствора. И не ждите результатов за одну ночь: это средство с медленным высвобождением. Для садоводов, которые не хотят использовать художественные принадлежности для внесения этой дозы мела, также можно снизить кислотность почвы с помощью сельскохозяйственной извести, мелко измельченной яичной скорлупы или даже устричных раковин. Все они выполняют одну и ту же функцию: повышают уровень щелочности для вашей лаванды. Вы можете приобрести органическую садовую гранулированную известь, разработанную для быстрого растворения в почве на больших лавандовых грядках.

Как определить, нужно ли это вашей лаванде

Признаки плохого состояния лаванды наиболее заметны в июне и июле. Середина лета — это лучшее испытание на стресс: солнце очень жаркое, и ваша лаванда, вероятно, тратит огромное количество энергии, пытаясь преодолеть эти характерные летние всплески. Если уровень pH вашей почвы не соответствует норме, именно тогда рост заметно останавливается. Признаками этого могут быть пожелтение нижних листьев, в то время как остальная часть растения остается тускло-серой. Если рост лаванды остановился или вы прищипываете листок и едва ощущаете какой-либо аромат, ваше растение посылает явный сигнал SOS.

Если что-то из перечисленного соответствует состоянию вашей лаванды в данный момент, не паникуйте: просто пришло время принять меры. Если почва, вероятно, стала слишком кислой, это ваш сигнал к действию. Однако главное правило: не гадайте, всегда проверяйте. Не просто добавляйте мел в смесь, прежде чем сначала проверить почву.

Все ли виды лаванды зависят от мела

Прежде чем начать распылять своё новое секретное оружие, помните, что не все сорта лаванды одинаково чувствительны к мелу. В наших садах обычно растут три основных вида лаванды (английская, французская или испанская), каждый со своей индивидуальностью. Английская лаванда действительно любит мел. Если вы хотите получить сладкие кулинарные цветы и ароматные масла, высокий уровень pH почвы (щелочной) не подлежит обсуждению. Французская и испанская лаванда немного менее требовательны к нейтральной почве, но они по-прежнему сильно зависят от структурного кальция, который обеспечивает мел, для развития крепких, термостойких стеблей.

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Возраст растения также имеет значение. Нежные молодые саженцы требуют бережного ухода, чтобы не травмировать их развивающиеся корни. Древние, опытные «старожилы» с удовольствием примут мел для омоложения своих устаревших грядок. Если вы выращиваете лаванду в контейнерах, обратите внимание: некоторые коммерческие почвенные смеси для горшков по-прежнему содержат торф, который является кислым, поэтому проверяйте состав на упаковке. Лаванда, выращенная в контейнерах, чувствительна к изменяющимся почвенным условиям. Лаванда в горшках в контейнерных садах может быстро истощиться и почти всегда нуждается в регулярном добавлении небольшого количества мела, чтобы поддерживать щелочность корневой зоны.

Как добавить мел в почву

Превратить меловую палочку для доски в «садовое золото» очень просто. Но, опять же, пожалуйста, не закапывайте целую палочку в землю. Вместо этого поместите по паре палочек обычной белой мела на каждое растение в прочный пакет на молнии. Используйте скалку или ступку, чтобы растереть их в крупный порошок. Возьмите свежеизмельчённый порошок и осторожно посыпьте им почву вокруг лаванды. С помощью легкого ручного инструмента аккуратно вработайте мел в верхние 2 см почвы, стараясь не копать слишком глубоко и не повредить поверхностную корневую систему.

Есть альтернатива: можно использовать меловой чай. Растворите измельченный меловой порошок прямо в лейке, энергично перемешивая, а затем полейте вокруг основания растения. Какой бы метод вы ни выбрали, немедленно слегка полейте участок водой. Это поможет ещё лучше растворить частицы карбоната кальция и смыть их в корневую зону, где они смогут начать действовать.

Лучший летний уход за лавандой

В жаркую погоду июля и августа рекомендуется воздерживаться от полива. Чрезмерный полив во время жары может привести к испарению влаги из корней и вызвать корневую гниль. Вместо этого, если вы хотите немного позаботиться о своей лаванде в течение нескольких недель после добавления мела, попробуйте провести легкую стрижку в летний период. Используйте острые секаторы, чтобы срезать увядшие цветоносы, обрезая до первых двух пар зеленых листьев. Не срезайте деревянистую часть, это задержит рост растения. Обрезка заставляет лаванду направить свою только что высвободившуюся энергию на новый, ароматный рост.

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Хотя летом подкормка, как правило, не требуется, вы можете подкормить свою лаванду небольшим количеством органического жидкого удобрения из морских водорослей или томатного удобрения.

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