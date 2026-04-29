Лаванда - популярная многолетняя трава, любимая своими нежными фиолетовыми цветами и пьянящим ароматом. Ее также легко выращивать, и она очень терпима, процветает даже в бедной почве и с минимальным увлажнением. Хотя лаванда хорошо переносит некоторое запустение, вы получите максимум от своих растений с помощью тщательного весеннего ухода.

Как ухаживать за лавандой в апреле, рассказывает GardeningKnowHow.

Уход за лавандой в апреле заключается в том, чтобы помочь вашим растениям проснуться от зимнего покоя и принять меры, чтобы обеспечить им прекрасное начало вегетационного периода. От обрезки до прополки и ухода за почвой — сейчас самое время порадовать свою лаванду. Усилия, которые вы приложите сейчас, приведут к стройному, густому росту и большому количеству цветения позже.

Очистите клумбы и горшки с лавандой

Весенняя уборка полезна для всех растений. Выполните эту работу для лаванды в апреле, чтобы поддерживать порядок на грядках и минимизировать риск того, что споры грибков, скрывающиеся в остатках, заразят ваши растения. Уберите любой старый растительный материал, накопившийся вокруг основания растений лаванды. Это включает мертвые побеги, листья, веточки, стебли и старую гниющую мульчу.

Мульчирование может быть полезным для защиты корней и крон лаванды от холода зимой, особенно в холодном климате. Но любая мульча, которая удерживает влагу, может вызвать проблемы во время вегетационного периода. Снимите защитную зимнюю мульчу, чтобы растения могли немного проветриться и высохнуть. Вы можете добавить неорганическую мульчу вокруг растений, чтобы улучшить дренаж. Для этой цели используйте гравий или щебень.

Весенняя обрезка

Лаванду не обязательно обрезать каждую весну. Растения растут крепкими и крепкими даже при отсутствии регулярной обрезки. Однако тщательная апрельская обрезка принесет пользу растениям и поможет им иметь более аккуратный вид, стать менее деревянистыми и длинноногими. Выполните эту задачу правильно, и вы также получите больше цветов летом.

Самое важное, что следует помнить во время обрезки лаванды в апреле: это легко. Апрель — это время для легкой обрезки, а не для сильной. Удалите любые стебли, которые выглядят так, будто они были повреждены зимой. Затем слегка обрежьте, чтобы сформировать каждое растение в виде округлого кургана. Избегайте срезания деревянистого растения, которое не восстановится. Вместо этого делайте срезы чуть выше новых весенних побегов на более свежих стеблях.

Эта легкая обрезка способствует разветвлению, поэтому вы получите более густой и пышный рост в течение лета. Дополнительные ветви также означают больше цветов.

Внесите необходимые изменения в почву

Апрель — это хорошее время, чтобы убедиться, что ваши растения лаванды растут в соответствующих почвенных условиях. Лаванда лучше всего растет в сухой почве. Дренаж является важным, поскольку влажные корни являются главной причиной гибели растений лаванды. Используйте это время, чтобы проверить свои растения на наличие признаков того, что почва удерживает много воды:

Почва, которая остается влажной некоторое время после таяния снега или дождя

Пожелтение листьев

Увядшие или вялый рост или вялый рост

Признаки гниения корней, включая мокрые, кашеобразные или вонючие корни

Если вы обеспокоены влажностью, посвятите некоторое время обработке почвы для улучшения дренажа. Вы можете осторожно перекопать вокруг растений, чтобы удалить часть тяжелой почвы и смешать ее с гравием, песком или мелким гравием.

В апреле у вас также может возникнуть соблазн добавить компост или удобрения, что полезно для многих растений, которые просыпаются от зимнего сна. Это не касается лаванды. На самом деле она лучше растет в бедной почве. Удобрения сейчас будут способствовать сильному росту листьев, но это может помешать росту цветов позже.

Начните пропалывать

Сорняки неизбежны, что бы вы ни делали, чтобы предотвратить их рост. Немного гравия или каменной мульчи поможет сдержать их, но будьте готовы к тому, что сорняки вырастут в любом случае. Раннее борьба с сорняками является важной для их контроля. Большое количество сорняков выглядит неопрятно, но это также ситуация, которая может забирать влагу и питательные вещества у ваших садовых растений, ставя под угрозу их рост и здоровье. Сорняки также могут быть источником болезней и вредителей.

Апрель — идеальное время для начала прополки. Это может быть обременительной работой, но если начать сейчас, их легче вырвать, и они не заполнят так много места позже. Сосредоточьтесь на удалении сорняков из корневой системы ваших растений лаванды, но делайте это осторожно и осторожно, избегая повреждения неглубоких корней.

Размножение для большего количества лаванды

Все вышеупомянутые шаги помогут вам наслаждаться большим количеством цветов на ваших существующих растениях лаванды, но еще один способ получить больше — это размножение. Весна — лучшее время для взятия черенков из мягкой древесины. Немного терпения, и вы будете иметь новые растения лаванды без дополнительных затрат.

Берите черенки из мягких стеблей, а не из деревянистых. Черенки должны быть длиной не менее 7,5 см. Удалите нижние листья и поместите срезанный конец во влажную почву для горшков. Хотя это не является абсолютно необходимым, погружение срезанного конца в гормон корнеобразования будет способствовать более быстрому росту корней.

Накройте черенок пленкой и поставьте его в теплое место с ярким, непрямым светом. Как только у вас вырастет несколько корней, снимите пластик и перенесите горшок на более солнечное место. Через несколько недель он должен быть готов к пересадке на улицу.

