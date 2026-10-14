Что нужно пионам в октябре: 6 шагов для подготовки к зиме и роскошного цветения весной

Корни пиона / © Credits

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Являются ли пионы засухоустойчивыми растениями, которые хорошо растут без особого ухода? Совсем нет, но поклонники убеждены: их эффектная, необыкновенная, пышная красота стоит любых усилий.

Октябрь — ключевой месяц для ухода за пионами, и GardeningKnowHow рассказывает обо всем самом важном.

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Помните, что эти великолепные цветы делятся на три основные группы: травянистые, межсекционные (гибриды Ито) и древовидные пионы. Меры, которые следует принять в октябре, будут зависеть от того, какой именно тип растет в вашем саду.

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Обрезка травянистых пионов и гибридов Ито

Среди трёх типов пионов именно травянистые чаще всего встречаются в домашних садах. Их стебли не одревесневают: они отрастают весной и отмирают каждую зиму. Гибриды Ито (или межсекционные пионы) — это результат скрещивания; у них более крупные цветы, более крепкие стебли и более длительный период вегетации по сравнению с травянистыми пионами. Однако их надземная часть также отмирает осенью.

Обрезка травянистых пионов и гибридов Ито — важная задача на октябрь, но не спешите. Пока листья остаются зелеными, они продолжают питать корневую систему растения. Не обрезайте их, пока не начнутся устойчивые заморозки. Вы поймёте, что время пришло, когда листья станут жёлтыми или коричневыми. Когда это произойдёт, обрежьте их, оставив примерно 5 см над уровнем почвы.

После обрезки пионов пора навести порядок. Соберите все обрезки и выбросьте их в мусор. Не стоит отправлять их в компостную кучу: остатки растений, перезимовавших там, могут стать источником грибковых заболеваний или плесени.

Обрезка древовидных пионов

В отличие от травянистых сортов, древовидные пионы имеют одревесневшие побеги, которые остаются в саду круглый год. Их цветы крупнее, чем у травянистых пионов, и распускаются они раньше в сезоне.

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Самое важное правило обрезки древовидных пионов: НИКОГДА не срезайте их до корня. Не трогайте одревесневшие стебли и ветки. Удаление одревесневших побегов приведет к уменьшению количества цветочных почек (или их полному отсутствию) в следующем году. Октябрь — не лучшее время для сильной обрезки; лучше подождать до конца зимы.

С другой стороны, в октябре следует удалить созревшие семенные коробочки — их легко узнать по кожистой текстуре. Также срежьте сухие или поврежденные коричневые листья. Одновременно с этим уберите опавшую листву и другие растительные остатки у основания куста, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Если в этом году ваш древовидный пион страдал от грибковых болезней, тщательная уборка станет первым шагом в борьбе с ними. А весной, когда начнут появляться новые побеги, стоит применить профилактический медьсодержащий фунгицид, чтобы защитить молодые листья.

Разделение или пересадка

Октябрь — отличное время для деления или пересадки пионов, если растениям стало тесно или они растут в тени. Если пересадить их осенью, они успеют достаточно укорениться, чтобы зацвести следующей весной.

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Независимо от того, делите ли вы куст или пересаживаете его, в первую очередь растение нужно выкопать. Узкая лопата для многолетников облегчает эту задачу, особенно при работе с уже сформировавшимися кустами. Работайте осторожно вокруг пиона, чтобы сохранить как можно большую часть корневой системы.

Чтобы разделить пионы, выкопайте корневище вместе со здоровыми стеблями и листьями, а затем отделите часть от основного куста острым ножом или лопатой. Каждая деленка (часть куста) должна иметь не менее трёх почек; из них в следующем году вырастут новые побеги. Высаживайте каждую часть на глубину около 2,5 см.

Полив только что высаженных или пересаженных пионов

Все только что посаженные пионы нуждаются в обильном, глубоком поливе сразу после посадки. Это касается как новых саженцев с открытой корневой системой, так и пересаженных кустов. В дальнейшем поливайте их еженедельно (или два раза в неделю в засушливый период), если нет дождя. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Если вы не уверены, пора ли поливать, воспользуйтесь влагомером почвы, чтобы проверить уровень влажности перед использованием шланга и избежать избыточного полива.

Когда же следует уменьшать интенсивность полива? Делайте это постепенно осенью, по мере понижения температуры. Как только почва замерзнет, прекратите дополнительный полив.

Мульчирование

Мульча сохраняет тепло почвы, удерживает влагу и сдерживает рост сорняков. Уход за растениями осенью почти всегда включает мульчирование.

Однако в отношении пионов существуют определенные правила мульчирования, о которых следует помнить. Во-первых, взрослые, хорошо укоренившиеся растения не нуждаются в мульче. Используйте её только для новых или только что пересаженных пионов.

Во-вторых, не засыпайте почки (так называемые «глазки»). Вместо того чтобы укрывать растение полностью, как одеялом, уложите вокруг каждого нового или пересаженного пиона легкое, рыхлое кольцо из мульчи. Это предотвращает выталкивание растения из почвы в результате морозного вздутия земли в течение первой зимы.

В-третьих, тщательно выбирайте тип мульчи. Не используйте материалы, задерживающие влагу, так как это может привести к загниванию корневой шейки. Вместо этого используйте тонкий слой соломы, измельчённых листьев или хвойных веток. Если у вас нет собственной соломы, удобным вариантом является специальная мульча для посева; она обеспечивает теплоизоляцию, но в то же время позволяет воздуху циркулировать вокруг корневой шейки. Избегайте использования компоста, свежего навоза или опилок.

Посадка новых пионов

Осень — одно из лучших времен года для посадки пионов. Прохладный воздух и ещё тёплая почва дают новым растениям достаточно времени для укоренения до наступления зимы, что обеспечивает их активный рост следующей весной. Независимо от того, высаживаете ли вы пион из питомника или деленку от взрослого растения, посадка в октябре дает ему наилучшие шансы прижиться перед периодом зимнего покоя.

Выбирайте солнечное место с плодородной, хорошо дренированной почвой и избегайте слишком глубокой посадки корневой шейки. Почки («глазки») должны находиться не глубже 2,5–5 см от поверхности почвы, поскольку чрезмерная глубина посадки является одной из самых распространенных причин отсутствия цветения пионов. Если вы высаживаете растения в тяжёлую глинистую или бедную почву, добавьте качественную почвосмесь, которая поможет улучшить дренаж и обеспечить наилучшие условия для роста молодых пионов.

После посадки обильно полейте растения, а затем уложите вокруг них тонкий слой мульчи, чтобы защитить корни в первую зиму, следя за тем, чтобы не засыпать почки.

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