Помидоры / © ТСН

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Правильный уход за растениями в августе оказывает огромное влияние на вкус и внешний вид помидоров, а также на срок хранения вашего урожая.

В этом месяце мы приближаемся к пику сбора урожая помидоров, поэтому то, как вы ухаживаете за своими растениями, напрямую влияет на качество и количество плодов. Начните перенаправлять энергию растения на формирование и созревание плодов, а не на бесполезный рост листьев, и вы будете вознаграждены множеством более вкусных помидоров.

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Без надлежащего, целенаправленного ухода в августе ваши помидоры могут растрескаться, на них могут появиться неприглядные черные пятна, а растения могут стать жертвами грибковых заболеваний и красных паутинных клещей, которые внезапно положат конец вашему урожаю. Однако при правильном уходе растения будут оставаться здоровыми и продолжат плодоносить сочными, ароматными помидорами в течение многих недель.

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GardeningKnowHow перечислил 5 важных шагов, которые нельзя пропустить в августе.

Ни один из этих 5 шагов не представляет сложности при выращивании помидоров, поэтому правильно выполните эти важные меры по уходу за помидорами в августе, и вы сможете рассчитывать на лучший урожай. Понимание того, зачем вы выполняете каждую задачу, является ключевым моментом в обеспечении урожая томатов на протяжении всего лета.

Обрезка нижних листьев для снижения риска заболеваний

Первым пунктом в списке того, что делать с помидорами в августе, является удаление некоторых нижних листьев у помидоров. Эти растения уже будут густо покрыты листьями, а удаление некоторых листьев у основания стебля обеспечит лучшую циркуляцию воздуха, что, в свою очередь, снизит риск развития болезней. Это также позволяет солнечному свету способствовать созреванию плодов и быстрее выявлять возникающие проблемы.

Это может показаться довольно радикальной мерой, но, если вы не обрезаете листья выше середины растения, вы приносите больше пользы, чем вреда. Начинайте с обрезки нижних листьев у самой земли в начале августа, затем каждую неделю удаляйте еще один слой, постепенно увеличивая высоту без листьев до середины растения, когда наступает пик сбора урожая. Такая постепенная обрезка не травмирует растение и позволяет помидорам созреть именно тогда, когда им нужно солнце.

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Кроме того, это позволит избежать фитофтороза томатов, когда грибкоподобный организм Phytophthora infestans поражает растения и вызывает гниение как листьев, так и плодов, что представляет большую опасность в это время года, особенно для помидоров, выращиваемых на открытом воздухе. В помещении листовая плесень, которая имеет схожие симптомы на листьях, часто сопровождающиеся серо-коричневой плесенью на нижней стороне, является убийцей урожая, которую следует избегать. В обоих случаях хорошая циркуляция воздуха вокруг растений является лучшей профилактикой, а удаление нижних листьев — главный способ её обеспечить.

Если вы хотите добавить ещё один уровень защиты, то приготовьте простой и эффективный противогрибковый спрей с пищевой содой для ваших помидоров. Удаление нижних листьев с растений также значительно облегчает полив без смачивания листьев, что еще больше снижает риск заболевания.

Нет необходимости обрезать листья у детерминантных помидоров, однако удаляйте все листья, касающиеся почвы, чтобы снизить риск заболевания.

Обрезка для обильного и вкусного урожая

Направление энергии растений на выращивание плодов, а не листьев, — вот что сейчас определяет разницу между обычным урожаем и обильным урожаем, поэтому, если вы ищете способ получить хороший урожай помидоров, готовьте ручные секаторы! Помните, что индетерминантные помидоры — это лианы, и они будут расти и расти, пока мороз их не погубит, поэтому, если вы хотите много плодов, вам нужно ограничить этот рост и перенаправить эту энергию на образование плодов.

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Продолжайте обрезать или прищипывать любые побеги, растущие в местах соединения главного стебля и черешков листьев. Это предотвращает трату растениями энергии на выращивание новых стеблей и листьев.

В середине августа, или когда на растении появляется около четырёх-пяти кистей помидоров, прищипните верхушку роста индетерминантных помидоров. Все, что вам нужно сделать, — это воспользоваться ручным секатором, чтобы срезать верхние несколько сантиметров главного стебля, или просто отломать его руками. Это останавливает рост лозы вверх, перенаправляя её энергию на обеспечение роста уже сформировавшихся помидоров.

В зависимости от вашей климатической зоны, сорта, который вы выращиваете, и того, готовы ли вы к созреванию зеленых помидоров, вы также можете срезать только что сформировавшиеся цветочные кисти в конце августа, поскольку вряд ли хватит времени для их полного развития до конца сезона.

Помидорам сорта «чери» обычно требуется около 45–60 дней, чтобы вырасти от цветка до полноразмерного спелого плода; помидорам сорта «бифштекс» может потребоваться до 90 дней. Помимо того, что холодная погода замедляет рост, температура выше 29 °C также может замедлить развитие. Поэтому следите за термометром и оценивайте, стоит ли удалять новые цветочные соцветия, чтобы сконцентрировать энергию растения на уже имеющихся плодах.

Регулярно поливайте для получения высококачественных плодов

То, насколько регулярно вы поливаете свои растения сейчас, напрямую повлияет на качество вашего урожая. Нерегулярный полив может привести к растрескиванию кожицы помидоров и появлению тёмных, плоских пятен у основания плодов, что называется гнилью цветков. Хотя гниль цветков вызвана недостатком кальция, очень редко бывает, что в почве или компосте отсутствует этот элемент — проблема почти всегда заключается в недостатке постоянного полива, который нужен растению для транспортировки кальция туда, где он необходим.

Старайтесь обеспечить регулярный и стабильный полив, чтобы поддерживать достаточно равномерный уровень влажности в почве. Затенение растений томатов от палящего полуденного солнца значительно уменьшит испарение, поэтому это еще один способ помочь выровнять уровень влажности почвы. Если проще создать более общую тень, то использование ткани для затенения, которая блокирует 30–40% лучей, все равно пропустит достаточно солнечного света для созревания плодов.

После того как большая часть плодов завяжется и созреет, при не слишком жаркой погоде небольшое сокращение полива приведет к повышению концентрации сахара и улучшению вкуса. Никогда не сокращайте полив настолько, чтобы листья завяли; также важно уменьшать объем подаваемой воды, а не частоту полива, чтобы уровень влажности оставался стабильным.

Удобряйте каждую неделю, но знайте, когда остановиться

Если вам интересно, когда следует прекратить подкормку томатов, вы не одиноки, ведь это распространённый вопрос. И знание того, когда прекратить удобрение растений, так же важно, как и знание того, когда начать, и это один из самых важных советов по выращиванию для получения длительного урожая помидоров.

Пока верхние грозди плодов не достигнут полного размера, следует продолжать подкармливать растения томатов раз в неделю удобрением для томатов с высоким содержанием калия. Однако, как только вы начнете перенаправлять энергию растений на созревание уже завязавшихся плодов, особенно если вы остановите рост индетерминантных растений, прищипнув верхушку главного стебля, важно не переборщить с подкормкой. Слишком обильная подкормка может вызвать ожог от удобрений, избыток листьев и фактически замедлить плодоношение.

Поэтому с середины августа постепенно уменьшайте интенсивность подкормки, плавно снижая её, чтобы не прекратить поступление питательных веществ резко.

Следите за паутинными клещами

Жаркий и сухой воздух этого лета, вызванный Эль-Ниньо, создал идеальные условия для красных паутинных клещей. Эти сокососущие насекомые могут испортить урожай, но с ними легко справиться, если вовремя их заметить и быстро принять меры.

Не надейтесь увидеть самих клещей, поскольку они крошечные. Вместо этого обратите внимание на:

Движущиеся точки. Хотя клещи крошечные, вы можете заметить нечто, похожее на движущиеся пылинки. И не ожидайте, что они будут красными! В это время года красные паутинные клещи часто имеют желтовато-зеленый цвет, краснеют — и становятся более заметными на листьях — только осенью.

Поврежденные листья . При заражении листья сначала покрываются пятнами, отдельные клетки высушиваются, затем листья становятся пятнистыми, бледными и в конце концов отмирают и опадают.

Тонкая шелковистая паутина вокруг стеблей или листьев.

Накопление белой кожицы и скорлупы яиц на нижней стороне листьев.

Чем быстрее вы начнёте действовать, тем лучше, поскольку сильная летняя жара ускоряет вылупление яиц примерно с 55 дней до 7, а самка паутинного клеща может откладывать 10–20 яиц в день. Удалите поражённые листья и промойте растение струёй воды. Обработайте все поверхности, но особенно нижнюю сторону листьев, спреем с маслом нима.

Еще раз проверьте, разбавлено ли масло нима: если у вас есть неразбавленное масло нима, смешайте 1–2 чайные ложки с литром теплой воды перед использованием. Чтобы масло и вода лучше смешались, сначала добавьте в воду половину чайной ложки мягкого жидкого средства для мытья посуды.

Опрыскивайте растения раз в неделю в течение трёх недель, чтобы уничтожить недавно вылупившихся клещей и прервать их жизненный цикл. Опрысканные листья легче обгорают на солнце, поэтому при необходимости подумайте о затенении.

Уход за томатными растениями в августе заключается в том, чтобы направить энергию на получение обильного урожая и защиту растений от болезней, чтобы этот процесс мог продолжаться как можно дольше осенью. Удаление нижних листьев, тактическая обрезка, регулярный полив, своевременная подкормка и борьба с вредителями помогут вашим растениям оставаться счастливыми и здоровыми, чтобы они могли продолжать дарить вам вкусный урожай неделю за неделей. И этого более чем достаточно за время, потраченное на выполнение этих простых задач по уходу за помидорами в конце лета.

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