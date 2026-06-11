Что нужно помидорам в июне: 5 быстрых задач для лучших растений и большего урожая

Цветы томатов / © ТСН

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Посадка помидоров весной важна, но не стоит недооценивать важность ухода за растениями в июне. Если вы начнете правильно ухаживать за помидорами сейчас, вы получите больше качественных плодов и растение, которое будет жить дольше.

Начало лета — критический период для растений помидоров, поскольку они развиваются из зеленых листьев в летние плоды. Не волнуйтесь — задачи не сложные.

GardeningKnowHow назвал пять главных вещей, которые вам нужно сделать для помидоров в июне, — это простые действия, такие как полив, удобрения, система опор, мульча и стрижка.

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Что нужно помидорам в июне

Чтобы помидоры хорошо расти, им нужно правильное место для выращивания, где они получают не менее 6 часов прямого солнечного света ежедневно и влажную, хорошо дренированную почву. Если вы посадили растения в мае, уход начинается в июне. Вот пять важнейших задач, чтобы поддерживать здоровье и рост этих растений.

Обеспечьте опору для растений помидоров

Если у вас есть маленькие дети, вы знаете это чувство шока, когда видите, как быстро они растут. В одну минуту они уже малыши на руках; в следующую, кажется, они катаются на велосипеде. То же самое касается ваших растений помидоров в июне.

Растения помидоров удивительно быстро растут. В начале июня пора создать для них систему поддержки. К концу июня растения становятся слишком тяжелыми и запутанными, чтобы их передвигать. Что произойдет, если их не поддерживать? Они могут волочиться по земле, сгибаться, болеть и даже ломаться. Отличные варианты поддержки включают модульные клетки для помидоров, колья и шпалеры.

Поливайте глубоко и регулярно

Представьте, что вы разрезаете большой спелый помидор; он полон сока! Это говорит о том, что вы не можете выращивать помидоры без обычной воды. Хотя всем молодым растениям помидоров нужна влажная почва, помидорам нужно еще больше воды в июне, поскольку температура повышается.

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Для июньского полива регулярный глубокий полив является правилом. Это способствует более глубокой, крепкой корневой системе и лучшей устойчивости к засухе. Поливайте медленно и глубоко, размещая воду вокруг корней растений, а не сверху. Поливать рано утром идеально, чтобы листья хорошо высохли до наступления темноты. Мокрые листья ночью — это рецепт грибковых проблем.

Как часто следует поливать? Вы хотите поливать по крайней мере раз в неделю, но вам может понадобиться поливать чаще, если погода жаркая и сухая. Идея заключается в том, чтобы поддерживать почву постоянно влажной. Переход от очень сухой к очень влажной приведет к растрескиванию ваших плодов.

Добавьте мульчу вокруг основания растений

Один из способов помочь помидорам удерживать влагу в почве — это нанесение мульчи. Это особенно важно, когда летние температуры повышаются. Разбрасывание нескольких сантиметров мульчи вокруг основания каждого растения помидора также подавит сорняки и сохранит корни прохладнее.

Мульчирование также предотвращает «подпрыгивание» почвы на листьях во время дождя, что приводит к распространению почвенных болезней на нижние листья.

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Во время мульчирования в июне помните, что мульча должна быть примерно на 2,5 см от главного стебля. Что использовать для мульчи? Некоторые хорошие варианты — солома, сосновая хвоя, компост и измельченные листья.

Обрежьте нижние листья для улучшения циркуляции воздуха

К июню растения помидоров часто становятся густыми и скученными. Пышные листья уменьшают поток воздуха и увеличивают риск грибковых заболеваний, когда погода становится теплее. Грибковые заболевания быстро распространяются, когда листья остаются влажными в течение длительного времени, воздух застойный, а растения скучены.

Поэтому возьмите секаторы и обрежьте помидоры в июне. Сосредоточьтесь на листьях, которые касаются почвы, и листьях, которые желтеют. Это позволит воздуху лучше циркулировать, уменьшая влажность вокруг растения. Это также помогает предотвратить распространение почвенных болезней на нижние листья помидоров.

Наблюдение за ранними проблемами с вредителями и болезнями

Что происходит в июне? Люди женятся, мы празднуем летнее солнцестояние, и вредители помидоров и распространенные болезни помидоров начинают появляться первыми. Благодаря тщательному наблюдению вы можете предотвратить проблемы и избежать серьезных заражений позже летом.

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На что вы обращаете внимание? Любые признаки повреждения насекомыми, включая пожелтение или увядание листьев, пятна на листьях или обглоданные листья. Вам также следует обратить внимание на любых насекомых, включая тлю, червеца и белокрылку. Обрабатывайте этих вредителей как можно скорее.

Когда дело доходит до болезней, грибковые заболевания находятся на первом месте в списке. Подумайте о раннем фитофторозе помидоров и септориозе листьев. Лечите болезни, когда их заметили, и принимайте меры для предотвращения болезней в будущем, включая полив рано утром, обрезание листьев, которые касаются земли, и правильное расположение помидоров.

Помидоры прихотливы и быстро растут. В июне они вступают в стадию, когда им нужна надлежащая опора, сбалансированный полив, циркуляция воздуха и регулярный уход, чтобы продолжать сильно расти в течение самой жаркой поры лета.

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