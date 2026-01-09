Что нужно посеять на рассаду в январе: 10 видов цветов, которые сделают ваше лето ярким

Петуния / © Credits

Семена цветов с длинным периодом прорастания или роста процветают, если их посеять рано в помещении. Теплый свет, постоянная влага и нежное тепло побуждают крошечные ростки прорастать, пока на улице лютует зима.

Яркие подоконники или лампы для выращивания становятся мини-рассадниками, и усилия окупаются более пышными и ранними растениями.

Январский посев семян идеально подходит для однолетних и медленных многолетних растений холодного сезона.

Что посеять прямо сейчас, рассказывает GardeningKnowHow.

Львиный зев

Львиный зев / © Credits

Львиный зев образует высокие колоски драконоподобных цветов в различных пастельных и смелых оттенках. Растения достигают 30-90 см, что делает их идеальными для срезки или задних бордюров. Они морозостойкие, но в других местах выращиваются как однолетние растения. Легкий аромат добавляет дополнительной привлекательности. Колосья раскрываются снизу вверх и стоят неделями в вазах. Карликовые виды остаются компактными и хорошо подходят для окаймления. Сорта, устойчивые к ржавчине, помогают уменьшить риск болезней.

Львиный зев требует поверхностного посева на влажную смесь, поскольку свет способствует прорастанию. Накройте лотки пластиком, пока не появятся ростки через 10-20 дней. Поддерживайте температуру прохладной, около 15,6°C. Пересадите рассаду после закалки, затем прищипните кончики для ветвления. Отмершие колоски срезайте для повторного цветения. Высокие виды нуждаются в подвязывании в ветреных местах.

Герань

Герань / © Associated Press

Герани (пеларгонии) предлагают соцветия ярких цветов на зональных листьях. Цвета варьируются от белого до насыщенно-красного. Они являются многолетниками в теплых зонах, но однолетниками в холодных. Листья источают аромат. Плющевые виды элегантно свисают с корзинок, а зональные виды аккуратно укладываются на грядки.

Герани предпочитают поверхностный посев в теплых условиях 21-24 C. Прорастание занимает 7-21 день. Используйте нижние нагревательные коврики для более быстрого начала. Прищипните кончики для кустистости и слегка подкормите их, как только они приживутся. Черенки легко укореняются, как небольшой бонус.

Петунии

Петунии каскадные или курганные с трубчатыми цветами всех возможных цветов. Цветущие виды красиво разливаются из корзинок. Волнистые и крупноцветковые различаются по размеру, и они являются однолетниками в большинстве зон. Аромат самый сильный у старых сортов.

Петунии нуждаются в минимальном прикрытии крошечных семян, поскольку им нужен свет. Прорастание происходит через 7-14 дней при температуре 21°C. Вы также можете использовать лампы для выращивания, чтобы предотвратить удлинение стволов. Слегка подкармливайте, как только сформируются первые настоящие листья. Постепенно закаляйте и срезайте их в середине сезона для свежего роста. Термостойкие петунии лучше переносят лето.

Лобелия

Лобелия образует курганы или кусты из крошечных синих, белых или розовых цветов. Она идеально подходит для окаймления или контейнеров. Лепестки элегантно драпируются, а цветы густо покрывают растения. Термостойкие серии цветут дольше.

Лобелию нужно сеять на поверхность, слегка опрыскивая. Прорастание занимает 15-20 дней при температуре 21°C. Они любят немного теплые ночи для прорастания, тогда как более прохладные ночи помогают после прорастания. Пересаживайте осторожно. Подрезайте их для повторного цветения. В последнее время появились более термостойкие виды. Сочетайте их с алиссумом для хорошего контраста.

Бегонии

Бегонии / © Associated Press

Восковые и клубневые бегонии имеют постоянный цвет с восковыми листьями и цветами, похожими на розы. Это теневыносливые растения, которые хорошо растут при слабом освещении. Бронзовые листья добавляют драматичности виду.

Бегонии нуждаются в поверхностном посеве или легком прикрытии. Тепло важно — около 24°C для хороших результатов. Прорастание происходит медленно, во многих случаях до 30 дней. Яркий непрямой свет лучше всего подходит для рассады. Прищипывайте для полного роста, чтобы стимулировать кустистость. Поливайте снизу, чтобы избежать гниения.

Колеус

Колеус / © Credits

Колеус отличается яркими листьями с лаймовым, бордовым и розовым цветом. Цветы являются вторичными и обычно их прищипывают. Это тенелюбивое однолетнее растение, которое обычно хорошо растет.

Колеус нужно сеять поверхностно, поскольку ему нужен свет. Прорастание происходит быстро, 7-14 дней при температуре 24°C. Прищипывайте рано для ветвления и более полного роста. Цвета с возрастом становятся более интенсивными при надлежащем освещении. Стебли также укореняются в воде для размножения. Солнцестойкие гибриды расширяют возможности. Вы можете ожидать, что листья будут держаться до заморозков.

Бальзамин

Бальзамин / © Credits

Бальзамин заполняет тень непрерывным цветением в драгоценных тонах, которые осветляют темные пятна. Растение является однолетним в более прохладном климате. Новогвинейские виды переносят солнце лучше, чем стандарты. Махровые формы могут напоминать розы своим внешним видом.

Бальзамин требует поверхностного посева и влажных условий для хорошего прорастания. Прорастание может длиться около 15-20 дней при температуре 21-24°C. Избегайте прямого солнечного света на рассаду, чтобы предотвратить ожоги. Пересаживайте, когда она станет крепкой и готовой. В умеренных районах она самосеется естественным путем. Сейчас распространены штаммы, устойчивые к болезням. Проблемы с ложной мучнистой росой немного уменьшились.

Анютины глазки

Анютины глазки / © Associated Press

Анютины глазки радуют в прохладную погоду. Они двухлетние или однолетние в зависимости от климата. Родственники фиалок имеют такие черты, как похожая форма. Съедобные цветы хорошо украшают салаты.

Анютиным глазам нужен неглубокий посев с прохладным прорастанием при температуре 15,6-18,3°C. Темнота помогает, поэтому накрывайте лотки во время процесса. Ростки появляются через 10-20 дней при правильных условиях. Выращивайте их в прохладе, чтобы получить коренастые растения, которые устойчивы к вытягиванию. Аромат зависит от вида и силы. Однако волны жары сокращают сезон. Осенний посев пересекается с весенним.

Гвоздика

Гвоздика / © Credits

Гвоздика предлагает ароматные, бахромчатые цветы. Аромат гвоздики приятно наполняет воздух. Бордюрные розовые растения остаются низкими и аккуратными.

Для успешного размножения гвоздика требует неглубокого посева при температуре 15,6-21°C. Прорастание обычно занимает 14-21 день. Прохладные ночи дают лучшие растения в целом, тогда как их аромат сильнее на солнечных местах. Отцветают для повторного цветения и длительного вида. Альпинарии идеально подходят для низких видов, а их вечнозеленые листья остаются аккуратными круглый год.

Вербена

Вербена / © www.credits

Вербена разбрасывает низкие соцветия ярких цветов, привлекая бабочек в сад. Она устойчива к засухе после посадки и приживления. Сорта, устойчивые к мучнистой росе, также сейчас значительно улучшились. Цвета хорошо сочетаются в различных комбинациях.

Вербена требует поверхностного посева. Начинайте выращивать при температуре 21°C. Прорастание длится от 14 до 90 дней, поэтому требуется терпение. Прорастание может быть неравномерным и занять достаточно много времени. Нижний нагрев помогает ускорить процесс. Срезайте растение для компактности и аккуратной формы. Цвета хорошо сочетаются в корзинах для подвешивания.