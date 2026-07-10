Что нужно розам в июле: 5 ключевых задач для садоводов

Розы / © ТСН

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Весной и в начале лета уход зарозамисосредоточен на стимулировании нового и быстрого роста. Июль может оказаться тяжелым периодом для роз, поскольку температура повышается, а условия становятся засушливыми. Стресс может привести к сокращению цветения, распространению вредителей и болезней.

Правильный уход за розами сейчас, в этот критический период, направлен на поддержание их здоровья в сложных условиях. Простые, но важные июльские задачи, которые помогут им выжить, процветать и продолжать цвести в течение всего лета, перечисляет GardeningKnowHow, а также называет самую большую ошибку, которую вы можете совершить, чтобы помешать повторному цветению.

Отцветшие цветы

Розы / © ТСН

Повторно цветущие розы обильно цветут в конце весны и в начале лета. Если вы будете правильно ухаживать за ними, они зацветут снова, но уход в июле имеет решающее значение. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, — это лениться обрезать цветы или делать это неправильно.

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Правильный способ — сделать чистый срез чуть выше первой пары из пяти листочков. Если ваши розы растут кистями, срезайте каждый отдельный цветок, когда он завянет.

Обильно поливайте

Полив роз

Следующее самое важное, что вы можете сделать, чтобы ваши розы были счастливыми, здоровыми и цветущими, — это поддерживать почву влажной. Июль во многих садах бывает жарким, с минимальным количеством осадков. Поэтому, если не идет дождь, вам нужно обеспечить полив.

Лучший способ поливать розы летом — это поливать их глубоко один или два раза в неделю, а не поверхностно каждый день. Глубокий полив способствует росту корней вглубь почвы, где прохладнее. Поливайте из шланга или с помощью капельного орошения.

Частота глубокого полива ваших роз зависит от нескольких факторов. Увеличьте частоту полива в очень жаркую или засушливую погоду. Также следует чаще поливать розы в контейнерах — возможно, ежедневно, в зависимости от погоды.

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Поддерживайте свежесть мульчи

Мульча — обязательное условие для роз летом. Существует несколько преимуществ поддержания ровного слоя мульчи толщиной 5–7,5 см вокруг кустов роз. Первое заключается в том, что она сохраняет почву прохладной, что помогает снизить стресс для растений.

Мульчирование вокруг куста розы также помогает сохранить влажность почвы, что крайне важно в жаркое и сухое лето. Покрытие почвы снижает риск попадания спор грибка на листья во время полива или дождя. Наконец, хороший слой мульчи помогает сдерживать рост сорняков.

Мульчирование вокруг куста розы также помогает сохранить влажность почвы, что крайне важно в жаркое и сухое лето. Покрытие почвы снижает риск попадания спор грибка на листья во время полива или дождя. Наконец, хороший слой мульчи помогает сдерживать рост сорняков.

Июль — отличное время, чтобы убедиться, что слой мульчи вокруг ваших роз достаточно толстый и чистый. При необходимости добавляйте мульчу или заменяйте разложившуюся. Всегда держите мульчу на расстоянии нескольких сантиметров от стеблей роз, поскольку её скопление в этом месте может фактически способствовать развитию болезней и гниению.

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Подкармливайте, но слегка

Розы / © ТСН

Розы, как известно, требуют обильного питания. Подкормка роз важна для их здорового роста и длительного цветения. Вы, вероятно, начали подкармливать свои розы весной, и именно в это время нужно вносить подкормку в больших количествах, чтобы стимулировать новый рост. В июле следует продолжать подкармливать розы, чтобы они оставались здоровыми, но не слишком интенсивно, чтобы они не пускали много новых побегов в жаркую, часто засушливую погоду.

В июле используйте сбалансированные удобрения, например, 10-10-10.

Тщательно полейте розы после внесения удобрений, чтобы снизить риск стресса. Если ваш сад пережил сильную жару или засуху, пока что откажитесь от удобрений и сосредоточьтесь на поливе. Вы можете возобновить подкормку, как только температура снизится.

Следите за вредителями и болезнями

Вредители и болезни роз часто легче развиваются, когда растения находятся в состоянии стресса. Стресс, вызванный июльской жарой, влажностью и сухой почвой, означает, что вам нужно внимательно следить за своими кустами роз. Обращайте внимание на тлю, паутинного клеща, японского жука, чёрную пятнистость и мучнистую росу.

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Если вы заметили вредителей, начните с наименее агрессивного метода борьбы, такого как опрыскивание водой, и, при необходимости, перейдите к использованию инсектицидного мыла или других средств борьбы с вредителями. При появлении признаков болезни очистите территорию, удалив и утилизировав все пораженные листья. Очистите землю вокруг роз, чтобы предотвратить распространение болезни. Прибегайте к химическим фунгицидам только в случае необходимости.

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