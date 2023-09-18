Что нужно сделать осенью, чтобы гортензии пышно зацвели в следующем году: три главных правила

Осень – ключевое время года для владельцев гортензий, поскольку почва еще достаточно теплая, чтобы ее можно было обрабатывать до того, как наступят зимние морозы.

Осенняя погода дает садоводам прекрасную возможность обеспечить защиту своих наиболее уязвимых культур, в частности гортензий, поэтому эксперты по садоводству перечислили для Еxpress.co.uk три приоритетные задачи на ближайшее время.

Уходи за гортензиями не такой уж сложный, но некоторыми действиями нельзя пренебрегать, если вы хотите увидеть в следующем году их пышное цветение.

Обрезка

Гортензии вьющиеся / Фото: Credits

Секрет осенней обрезки гортензий состоит в том, что проводить ее не нужно. Эту процедуру проводят весной, когда минует опасность заморозков. Единственная разновидность гортензии, которую можно обрезать сейчас – вьющаяся.

Эксперты также не рекомендуют удалять цветочные головки, когда они увядают. Они обеспечивают некоторую защиту от мороза, защищая расположенные внизу бутоны.

Уборка

Уборка территорий вокруг гортензий должна стать главным приоритетом для садоводов, поскольку это значительно снизит вероятность заболеваний и гниения.

Желательно удалить все ветви, лежащие на земле, потому что это дополнительно предотвратит распространение на растение любой существующей болезни.

Мульчирование

Гортензии / Фото: Credits

По мере приближения суровых зимних условий мульчирование может помочь изолировать почву и сохранить тепло. В долгосрочной перспективе это также подавит развитие нежелательных сорняков и одновременно добавит питательные вещества, которые также изолируют корни растений.

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