Что нужно сделать прямо сейчас, чтобы сохранить красоту своего сада: полезные советы

Роза

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Еще есть немного времени, чтобы выйти на улицу и выполнить одно важное дело для своих растений до конца месяца.

Ехргеѕѕ.co.uk поделился советами опытной садовницы, которая назвала несколько важнейших задач, которые вы должны выполнить в течение следующих нескольких дней. А если вы хотите поощрить больше цветов в своем саду, одна задача должна быть на первом месте в вашем списке.

Что нужно сделать

Эксперт рекомендует выделить несколько минут на проверку садовых растений, в частности на наличие мертвых или умирающих цветов.

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Прогуляйтесь по саду с ножницами в руках и просто удалите все цветы, которые отцвели. Это не только наведет порядок, но и значительно продлит сезон цветения, стимулируя появление новых цветов.

Обрезку отцветших бутонов можно проводить в любое время года, но, если в вашем саду есть растения, которые цветут поздно, например, хризантемы или герани, то июль — идеальное время для этого. Также ближайшие выходные — идеальная возможность осмотреть ваши садовые кусты и немного поухаживать за ними, если это необходимо.

Если у вас есть раноцветущие кусты, которые отцвели, то сейчас последняя возможность их обрезать. Таким образом они будут иметь красивый и опрятный вид и все еще будут иметь время, чтобы их новые побеги созрели и показали лучший вид в следующем году.

Как удалить отцветший цветок растений

По словам экспертов Королевского садоводческого общества, самый простой способ удалить отцветший цветок растений — это прищипнуть или отломать увядшие цветы пальцами.

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Однако, если ваши растения имеют толстые, жесткие или волокнистые стебли, рекомендуется использовать секатор, ножницы или нож для удаления отцветшего цветка.

Просто срежьте отцветший цветок, убедившись, что срез расположен чуть выше следующей почки или листка на стебле.