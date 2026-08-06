Что нужно сделать с розами в августе, чтобы они пышно и ярко цвели до осени

Розы / © ТСН

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Розы должны находиться как раз в середине своего вегетационного цикла в начале августа — это лучшее время для садоводов, чтобы выполнить быструю и простую задачу, которая поможет им вырастить лучшие цветы к осени.

Что нужно сделать, рассказывает Express.co.uk.

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Розы должны быть в полном цвету в начале августа, но садоводам важно действовать быстро, если они хотят наслаждаться этими прекрасными цветами до конца осени. Многие виды роз могут начать приобретать слегка коричневатый оттенок или опадать по мере приближения конца лета, что вполне нормально, но это означает, что начнут формироваться плоды шиповника.

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Плоды шиповника — это небольшие семена размером с вишню, которые сигнализируют розе о завершении цикла цветения, поэтому вы получите голую растение, несмотря на то, что еще середина вегетационного периода. Поэтому обрезка отцветших цветов роз — это простая, но важная задача для стимулирования непрерывного цветения в течение всего лета. Срезая увядшие цветы чуть выше здоровых листьев, вы позволяете своему розовому кусту направить свою энергию на образование новых цветов, а не на развитие шиповника.

Зачем обрезать отцветшие цветы роз именно сейчас

Обрезка отцветших цветов — это просто удаление увядших цветков с розы, поскольку это помогает предотвратить направление растением своей энергии на шиповник или увядающие цветы, которые вот-вот опадут.

Если обрезать отцветшие цветы в начале августа, это поможет розе цвести гораздо дольше. Кроме того, это поможет ей сосредоточить свою энергию на новых почках, которые начали расти.

В результате вы получите более здоровые, крупные и долговечные розы, благодаря чему ваш сад будет выглядеть потрясающе даже после окончания лета.

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Если вы найдёте время, чтобы обрезать отцветшие цветы сейчас, это также поможет улучшить циркуляцию воздуха вокруг роз, что поможет предотвратить грибковые заболевания, таким как чёрная пятнистость, которая может серьёзно повредить растению осенью.

Это очень быстрая садовая процедура, которая помогает подготовить розы к смене сезонов, а также сохранить их красоту гораздо дольше без использования удобрений.

Как обрезать отцветшие розы

Для начала вам понадобится пара острых секаторов. Также рекомендуется протирать секатор изопропиловым спиртом или дезинфицирующими салфетками после каждого среза.

Проверьте цветы розы на наличие лепестков, которые выглядят увядшими, коричневыми или только начинают опадать. Также обратите внимание на тонкие стебли, которые не удерживают здоровые цветы.

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Проследите за отцветшим цветком вдоль стебля, пока не найдете первый здоровый зеленый листок с пятью листочками. Он будет выглядеть как один лист, состоящий из пяти более мелких листочков, прикрепленных к одному стеблю.

Срежьте на пять сантиметров выше пятилистного листа, а также попробуйте сделать срез под углом 45 градусов вниз, так как это поможет воде правильно стекать с растения и предотвратить заболевания.

Соберите с земли все отцветшие цветы, так как гниющие листья могут привлекать вредителей, и просто обрежьте отцветшие розы. Это займет менее пяти минут, но вы будете вознаграждены более крупными и яркими цветами вплоть до самой осени.

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