Что нужно сделать в саду в сентябре: список важных дел от Монти Дона

В этом году лето было благосклонно к саду. Не слишком жарко, не слишком холодно, не слишком влажно и не слишком сухо. Подсолнухи, георгины и астры продолжают заполнять клумбы брызгами яркого, сильного цвета. В саду последняя волна цветения роз. Пришло время собирать урожай овощей.

В сентябре сад увядает, но элегантно, текстуры истончаются, становятся полупрозрачными, свет просачивается и проскальзывает сквозь желтеющие листья, говорит знаменитый британский садовник Монти Дон, который каждый месяц составляет список важных дел, обязательных для каждого садовода.

На огороде еще много урожая: помидоры, баклажаны, кабачки, салат, капуста, листовая капуста и все виды корнеплодов. Во многих отношениях это самый щедрый месяц в году. Дозревают груши, яблоки, а сливы уже созрели и готовы к употреблению.

Как всегда в саду, многие работы переносятся из месяца в месяц, будь то прополка, обрезка увядших цветков или стрижка травы. Прежде всего продолжайте ежедневно обрезать увядшие цветки, обрезайте увядшие цветки до следующего листа, даже если это означает удаление довольно длинной части стебля.

Продолжайте собирать семена по мере их созревания и до того, как они рассыплются, и как только они действительно высохнут, храните их в банке или бумажном конверте (НЕ в пластиковом пакете) в холодильнике, пока не будете готовы их использовать.

Посадите луковицы в горшки

Как вырастить цветы к Рождеству / Фото: Credits

Весенние луковицы уже продаются, но земля часто слишком твердая, чтобы сажать их в траву на этой стадии года, поэтому можно начать с посадки нескольких луковиц в горшки. Они зацветут немного раньше тех, что вы высадите в грунт.

Выберите привлекательный горшок, который не обязательно должен быть глубоким — идеально подойдет терракотовый поддон — и может быть очень маленьким — несколько крокусов в маленьком горшке могут развеселить даже самый темный мартовский день. Однако вам нужно будет смешать ваш компост с небольшим количеством песка, чтобы убедиться, что дренаж хороший, и луковицы не заболотятся зимой. Поместите горшки с растениями в защищенное место, готовое к перемещению на солнце, когда появятся первые ростки.

Сделайте черенки

Если вы раньше не делали черенков — не пугайтесь. Это легко, в основном успешно и является отправной точкой для получения множества новых растений бесплатно. Растение, выращенное из черенка, всегда будет точно таким же, как его родительское растение, тогда как растение, выращенное из семян, всегда будет другим.

Полузрелые черенки берутся из древесины текущего сезона, которая начала немного затвердевать. Кончик мягкий и гибкий, но основание черенка будет иметь древесину, которая начала становиться более жесткой. Это означает, что он будет медленнее образовывать новые корни, чем мягкий черенок, но также будет медленнее отмирать, и это обеспечивает большую гибкость.

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Перед тем как вы приступите к сбору черенков, возьмите с собой пластиковый пакет, острый нож и секатор. Пакет предназначен для немедленного помещения в него срезанного материала, чтобы уменьшить потерю влаги. В принципе, лучше всего срезать черенки утром, пока растение полно влаги, но на практике это лучше делать тогда и тогда, когда вы захотите это сделать.

Всегда выбирайте здоровые, сильные, прямые ростки для срезанного материала. На нем не должно быть никаких цветов или цветочных почек. Такие растения, как розмарин, успешно укореняются из боковых побегов, которые были отделены от основного стебля, но там, где материала много, лучше брать побеги с неповрежденной верхушкой роста.

После того как вы взяли материал с растения и поместили его в полиэтиленовый пакет, немедленно пересаживайте его в горшок. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше вероятность успеха.

Снимите все нижние листья и боковые побеги. Обрежьте голый стебель острым ножом чуть ниже узла (точка на стебле, где появляются листья) и закопайте его в контейнер с очень песчаным или зернистым компостом.

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Лучше всего разместить черенки по краю горшка, и вы всегда сможете получить не менее 4, а часто и больше, в одном контейнере. Поставьте контейнер в теплое и светлое место, но не на подоконник с южной стороны, так как он может обгореть.

Хорошо полейте его и затем поддерживайте его просто влажным, но ежедневное опрыскивание из распылителя поможет предотвратить высыхание листьев до того, как успеют сформироваться новые корни. Вы поймете, что корни сформировались, когда увидите свежий новый рост. В этот момент черенки можно вынуть из горшка и пересадить в отдельные горшки перед посадкой следующей весной.

Обрежьте кустовые розы

Что нужно сделать в саду в сентябре

Некоторые садоводы беспокоятся об обрезке роз, но многие кустарниковые разновидности лучше всего просто обрезать ножницами в любое время этого месяца.

Не беспокойтесь о положении или угле срезов, но обрежьте все длинные, неровные побеги, как будто вы обрезаете живую изгородь, оставив компактный, слегка куполообразный куст размером примерно в две трети от своего прежнего размера. В марте, когда вы можете все ясно видеть без листвы, осмотрите куст, чтобы удалить любые поврежденные. В сентябре же простой стрижки достаточно.

Посейте семена травы

Что нужно сделать в саду в сентябре / Фото: Credits

Это идеальное время года, чтобы посеять или застелить новую траву, либо восстановить изношенные участки на вашем газоне.

Если это просто изношенный участок с тонкой травой, сгребите всю солому и мох, удалите сорняки и тонко рассыпьте семена травы, хорошо полейте и поддерживайте влажность. Семена должны прорасти и вырасти в течение нескольких дней. Не косите его по крайней мере месяц, и если он выглядит неприглядно перед зимой, обрежьте новый рост ножницами.

Если в подсеве нуждается большая площадь газона, очистите края острой лопатой, разрыхлите его вилами, чтобы удалить любые уплотнения, и либо рассыпьте семена, либо замените кусок дерна по размеру, убедившись, что края плотно прилегают к существующей траве.

Как и в случае с семенами травы, важно, чтобы по дерну не ходили и не косили, пока он не начнет активно расти, что будет означать, что корни укоренились и растут. В зависимости от погоды это может означать, что его нужно оставить нетронутым до следующей весны.

Сделайте аэрацию

Даже если ваш газон пережил это лето невредимым, всегда полезно аэрировать его в это время года. Вы можете использовать вилы, втыкая зубья в землю с интервалом 30 см, или, для большого газона, взять в аренду специальное приспособление. В идеале после этого следует жесткой щеткой внести песок в отверстия, которые создаст аэратор.

Наконец, тщательно прочешите траву граблями, чтобы удалить всю солому и мох, и хотя этой осенью она будет выглядеть немного потертой, следующей весной ваш газон будет намного более здоровым.

Соберите яблоки

Начните собирать все яблоки по крайней мере раз в неделю, проверяя, созрели ли они, держа их в ладони и осторожно приподнимая и поворачивая, чтобы увидеть, легко ли отделяется стебель. Не прикладывайте усилий, так как когда они готовы, их всегда очень легко срывать.

Яблоки можно успешно хранить, если их аккуратно поместить в прохладное, темное, довольно влажное место, они сохранятся месяцами, но для этого их нужно собирать без каких-либо повреждений или пятен, а любые падалицы, какими бы идеальными они ни казались, не хранятся и их следует есть свежими или готовить, а затем замораживать.

Соберите помидоры

Что нужно сделать в саду в сентябре / Фото: Credits

Помидоры лучше всего созревают при температуре от 26 до 30 градусов, поэтому это лето было слишком жарким для многих из них, особенно если они выращивались под стеклом, и многие из них оставались зелеными гораздо дольше, чем в более прохладное лето. Однако к сентябрю тепло спало, и неизбежно у всех нас остались зеленые помидоры, которые никогда не созреют. Однако если вы соберете их — по отдельности или на ветке, а затем положите в ящик вместе с бананом, они созреют и станут красными.

Обрежьте малину

Что нужно сделать в саду в сентябре / Фото: lady.tsn.ua

Старые коричневые стебли летней малины теперь можно срезать до земли, оставив стоять новые зеленые стебли. Эти новые стебли будут нести урожай следующим летом.

Хорошей идеей будет сократить куст до 5-6 самых сильных побегов, удалив все мелкие или неуклюже расположенные. Оставшиеся стебли нужно будет надежно фиксировать в течение следующего года, поэтому летнюю малину лучше всего выращивать на постоянной системе поддержки.

Посадите чеснок

Что нужно сделать в саду в сентябре / Фото: Credits

Существует два вида чеснока: твердый и мягкий. Чаще всего вы покупаете мягкий, у которого стебель плетется, хорошо хранится (именно поэтому он есть в магазинах) и часто бывает превосходным. Но самый лучший и вкусный чеснок — это чеснок с твердой шейкой, у которого жесткий, вертикальный стебель, и поскольку его гораздо сложнее купить, имеет смысл выращивать его самостоятельно.

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Сорта с твердой шейкой, растут медленнее, поэтому их следует высаживать в сентябре, если это возможно, в то время как сорта с мягкой шейкой могут подождать до октября или даже ноября.

Как и любой чеснок любого типа, сажайте отдельные пухлые зубчики (чем больше зубчик, тем больше будет луковица), на расстоянии около 15 см друг от друга, острым концом вверх и закапывайте на 2,5 см ниже поверхности в хорошо дренированную почву. Всходы появятся примерно через 6-8 недель.

Пересадите многолетники

Сентябрь — хороший месяц для пересадки травянистых многолетников. Сделав это, когда они полностью цветут, вы сможете четко увидеть, как они выглядят на новом месте и как они соотносятся с другими растениями вокруг них. Это также означает, что корни продолжат расти и укоренятся к зиме, так что следующей весной они будут расти с дополнительной силой.

После перемещения будет хорошей идеей обрезать их, чтобы растение отдохнуло и могло восстановиться после травмы от выкорчевывания.

Обрежьте георгины

Георгины будут продолжать давать новые цветы до самой осени, если их регулярно обрезать. Самый простой способ отличить увядший цветок от появляющейся почки — по форме: почки неизменно округлые, тогда как увядший цветок заостренный и конусообразный. Всегда обрезайте до следующего бокового побега, даже если это означает, что нужно взять длинный стебель, так как это стимулирует новые цветы и позволит избежать уродливых шипов стебля.

А если у вас нет георгинов, то ежедневно обрезайте все подряд — ничто не может так эффективно помешать летнему цветению сохраняться как можно дольше.

Обрежьте лаванду

Что нужно сделать в саду в сентябре / Фото: Credits

Чтобы избежать деревянистых, вытянутых растений, лаванду следует обрезать каждый год. Лучшее время для этого — как только цветы начнут увядать, что, в зависимости от сорта, может быть в любое время между серединой лета и концом сентября. Но не ждите, пока сформируются семенные головки или цветы станут коричневыми, поскольку вы хотите дать максимальное количество времени для повторного роста до зимы.

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Сильно обрежьте до хорошей компактной формы, но обязательно оставьте несколько новых побегов на каждом стебле — лаванда часто не вырастает из голой древесины. Эти новые побеги будут расти быстро и обеспечат привлекательное и здоровое покрытие, которое защитит растение зимой и станет основой для следующего года.

Соберите семена

Выращивание любимых растений из семян — это просто и практически бесплатно, и в это время года ваш сад полон бесплатных семян, которые можно собрать. Это не только даст вам десятки бесплатных растений на будущие годы, но и запасные, которые можно будет подарить или обменять с друзьями и семьей.

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Используйте конверты из коричневой бумаги (идеальный размер — А5) и либо аккуратно срежьте семенные головки и вложите их в конверты вместе с семенной головкой, либо накройте конверт семенной головкой, запечатайте его, а затем отрежьте стебель и храните его вверх дном. На каждом конверте четко укажите дату, название растения и, в идеале, местоположение в саду, и храните их в сухом прохладном месте.

Через неделю или две семена должны высохнуть, их можно просеять, очистить и хранить в герметичных пакетах. Для более длительного хранения идеально подойдет пластиковый контейнер с плотной крышкой, хранящаяся в холодильнике.

Полив камелий, азалий и рододендронов

Камелии, азалии и рододендроны формируют свои цветочные почки в конце лета и осенью. Другими словами, то, как они будут выглядеть следующей весной, во многом определяется в течение следующих недель. Если они слишком сухие, бутоны не будут формироваться должным образом, а те, которые образуются, часто впоследствии опадают весной до цветения из-за обезвоживания предыдущей осенью. Поэтому хорошо замочите их — дождевой водой, если это возможно — особенно если они растут в контейнере, и делайте это каждую неделю в течение следующих нескольких месяцев.

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