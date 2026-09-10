Что нужно убрать из осеннего сада для здоровья ваших роз

Розы / © ТСН

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Сентябрь может показаться более спокойным временем для садоводов, когда они могут расслабиться и отдохнуть, но сейчас стоит присматривать за своим садом, поскольку розы могут быть очень уязвимыми осенью. Начинает идти гораздо больше дождей, за что большинство людей будут благодарны, но внезапная смена погоды повышает вероятность появления чёрной пятнистости.

Как этого избежать, рассказывает Express.co.uk.

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Черная пятнистость — одно из самых опасных заболеваний, которыми могут заболеть розы, поскольку это грибковая инфекция, при которой споры распространяются через воду, а это означает, что сильный дождь может привести к очень быстрому распространению вспышки.

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Вы поймете, что роза заражена, когда на её листьях впервые появятся крупные тёмные пятна, но что особенно огорчает в этой болезни растений, так это то, что избавиться от спор, как только они попадут в почву, может быть трудно. Гораздо легче предотвратить болезнь черной пятнистости, чем вылечить её, поэтому садоводам рекомендуют избавить себя от бесконечных головных болей и убирать опавшую листву вокруг роз.

Удаляйте и утилизируйте пораженные листья, в том числе лежащие на земле, и выбрасывайте их в мусор, а не в компост. Листья, оставшиеся на почве, могут передавать споры грибка другим розам».

Розы чаще болеют осенью, поскольку споры чёрной пятнистости переносятся водой и могут долго оставаться на влажных опавших листьях, если их оставить в саду.

Один из самых распространённых способов заражения роз — это когда дождь разбрызгивает споры с поражённых листьев на здоровые листья розы, что позволяет болезни распространиться в течение нескольких часов.

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Черная пятнистость вряд ли полностью уничтожит розу, но опасность этой болезни заключается в том, что она может значительно ослабить листья и помешать фотосинтезу.

Это приведёт к тому, что у розы будут очень мелкие цветы или она почти не зацветёт вовсе, но как только наступит зима, растение не будет достаточно сильным, чтобы пережить холода.

Споры грибка не могут выживать на опавших листьях в течение нескольких месяцев, поэтому так трудно избавиться от этой болезни; поэтому лучший способ сохранить розы здоровыми — это уделить время уборке сада.

Как сохранить розы в хорошем состоянии в дождливую погоду

Все, что вам нужно сделать, — это обратить внимание на листья, лежащие у основания розы, и регулярно их убирать. Обязательно очищайте почву вокруг роз, так как листья могут легко спрятаться под другим садовым мусором.

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Уделять несколько минут очистке каждую неделю — один из самых эффективных способов защитить розы от болезней, когда наступает дождливая погода.

Также может помочь мульчирование роз в это время года, чтобы предотвратить образование луж и убедиться, что вы поливаете почву, а не растения, поскольку любые влажные листья могут способствовать распространению спор.

Если вы ещё не обрезали розы, то лучше сделать это сейчас, поскольку хорошая циркуляция воздуха также поможет сохранить растение сухим, что, в свою очередь, предотвратит появление чёрной пятнистости.

Как правило, предотвратить появление чёрной пятнистости довольно легко, если вы следите за влажными листьями и выполняете несколько простых садовых работ, чтобы ваши розы продолжали цвести всю осень.

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