Что нужно успеть сделать в саду в октябре: советы известного садовника

Середина осени - это время, когда мы проводим подготовку сада к зиме.

В этом году природа подарила нам настолько теплую осень, насколько это вообще возможно. Поэтому подготовку к зиме мы начинаем с некоторым опозданием.

О том, что нужно сделать в саду в октябре, рассказывает знаменитый британский садовник Монти Дон.

Соберите опавшие листья

Соберите опавшие листья / Фото: Credits

Каждый опавший лист — это потенциальный листовой перегной, а листовой перегной, который, в отличие от компоста, не требует переворачивания, смешивания или знаний для изготовления, — это садовое золото.

Собирайте как можно больше опавших листьев и сложите их в большую открытую кучу, чтобы они могли превратиться в прекрасную богатую, рассыпчатую текстуру и стать важным компонентом нашего самодельного компоста для растений.

Также можно оставлять сугробы и кучи листьев под изгородями и деревьями, чтобы обеспечить зимнее укрытие для ежей, лягушек, мелких млекопитающих и насекомых, вместе со штабелями бревен и кучами обрезков — все это дает необходимую зимнюю защиту этим маленьким созданиям, которые так способствуют здоровью сада.

Если у вас нет места для хранения листьев, сделайте для них простую секцию из четырех столбов и проволочной сетки.

Купите утеплитель для растений

Колпак для растений / Фото: Credits

Если у вас еще нет, купите садоводческую флисовую ткань и несколько колпаков. Дело в том, что они полезны только в том случае, если вы используете их до того, как они вам понадобятся, и нет гарантии, что в октябре не будет сильных заморозков. Колпаки и флис — лучшая временная защита от заморозков для теплолюбивых растений и кустов.

Занесите нежные растения в теплицы или помещения

Пальмы, сальвии, цитрусовые, гранаты, оливки, пеларгонии, суккуленты, фуксии, эвкомисы и гедихиумы нужно будет занести в теплые помещения до наступления холодов. Их можно обрезать, выкопать, проверить перед тем, как поместить на хранение в прохладном темном месте, где они останутся живыми, но не вырастут за зиму.

Соберите семена

Семена

Сэкономьте себе целое состояние, собирая семена с многолетних растений, используя бумажные (не полиэтиленовые) пакеты. Всегда сразу же маркируйте пакеты с семенами. Храните в прохладном сухом месте до готовности к посеву.

Заготовьте черенки

Еще не поздно срезать черенки, и нет более приятного процесса в саду, если он будет успешным. Выбирайте здоровые нецветущие растения, используйте острый нож и очень хорошо дренируемый компост без торфа (добавьте в компост равное количество песка или перлита) и поддерживайте высокую влажность. Большинство растений сейчас поразит вас и успешно перезимует без необходимости пересадки.

Сохраните урожай

Яблоки / Фото: Credits

Храните только идеальные яблоки, это исключит все непредвиденные потери. Собирайте яблоки, осторожно и обращайтесь с ними так, как будто они хрупкие, как яйцо, чтобы избежать "синяков". Храните их так, чтобы они не соприкасались, в коробках или поддонах, в прохладном, но не замороженном, темном и не слишком сухом месте. Обычно идеальным местом является подвал, сарай или прохладный гараж.

Посадите деревья

Деревья / Фото: Credits

Это прекрасное время для посадки или перемещения листопадных деревьев, кустарников и изгородей, поскольку почва еще теплая, поэтому корни начнут расти немедленно. Важно дать им много воды во время посадки и поливать еженедельно, пока земля не станет действительно влажной или листья не опадут. Лучше всего начинать с любых вечнозеленых растений, так как им нужно максимально нарастить корни до наступления зимы. Листопадные растения можно перемещать или сажать в любое время с октября по середину марта.

Луковицы

Гиацинты / Фото: Credits

Продолжайте сажать весенние луковицы, но подождите конца месяца, чтобы заняться тюльпанами.

Высокие грядки

Высокие грядки / Фото: Credits

Если у вас высокие грядки, мульчируйте их садовым компостом, чтобы черви могли делать в них свою работу, подготавливая почву к посеву или посадке следующей весной.

Газон

Газон / Фото: Credits

Продолжайте подстригать траву, пока она растет, однако лучше, чтобы трава была слишком высокой, чем слишком короткой в ​​зимние месяцы. Сгребите солому и мох и выбросьте в компостную кучу.

Морозники

Морозник / Фото: Credits

Срежьте все листья морозника, которые явно больны, и мульчируйте вокруг их смесью 50:50 из прошлогоднего листового перегноя и садового компоста.

Плетистые розы

Плтистые розы / Фото: Credits

Обрезайте плетистые розы. Начните с удаления всех поврежденных или пересекающихся побегов или очень старых ветвей, которые можно обрезать прямо до земли. Основные стебли следует развести веером на равном расстоянии как можно горизонтальнее, привязав их к проволоке или шпалере. Затем все боковые побеги, растущие от этих основных стеблей, которые дали цветы в этом году, можно сократить до короткого пенька из пары листьев. В итоге у вас должна получиться ажурная конструкция, в которой преобладают горизонтали и обрезаны боковые побеги, которые растут вертикально параллельно основному стеблю. Наконец, убедитесь, что все это крепко связано, чтобы избежать зимних повреждений.

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