Дерево денег / © Credits

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Благодаря своему скульптурному стволу, мясистым листьям и репутации символа процветания и удачи, здоровая толстянка (денежное дерево) может расти и радовать вас десятилетиями.

Однако с наступлением ноября, когда естественного солнечного света становится меньше, растение постепенно переходит в состояние полуспокойствия. Если вы будете продолжать ухаживать за ним так же, как летом, оно может стать уязвимым.

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Как ухаживать за толстянкой в ноябре, рассказывает GardeningKnowHow.

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Более короткие дни означают, что через стекло проникает меньше солнечного света, а включение центрального отопления изменяет микроклимат в помещении. Днем у солнечного подоконника может быть уютно, но уже к вечеру от стекла начинает дуть ледяной холод. Поэтому подход к уходу за толстянкой нужно изменить. Не стоит поливать её так же часто, как несколько месяцев назад, или оставлять растение вплотную к подоконнику, откуда дует холод. Если не быть осторожным, можно спровоцировать опадение листьев, размягчение стеблей или чрезмерное вытягивание побегов, из-за чего растение ослабнет.

К счастью, обеспечить надлежащую защиту толстянке совсем несложно. Несколько простых сезонных корректировок помогут избежать проблем: вы сохраните блестящие листья, похожие на монетки, и, возможно, даже дождетесь появления нежных звездообразных цветков. А для тех, кто хочет привлечь удачу в новом году, всё начинается именно сейчас — с правильного ухода и внимания к вашему любимому растению. Вот как помочь ей успешно пережить зиму, чтобы весной она выглядела безупречно.

Уход за толстянкой в ноябре

В этом месяце уход за толстянкой сводится к поиску баланса между вашим комфортом и естественным сезонным ритмом растения. Пока вы включаете отопление и закрываете окна шторами, спасаясь от темноты, ваша толстянка нуждается в ярком дневном свете, прохладных ночах и сухой почве. Даже простое перемещение горшка, чтобы освободить место для праздничного декора, может стать для этого светолюбивого суккулента стрессом — из-за недостатка света или, наоборот, из-за близости к горячей батарее. Местный климат и зона морозостойкости (по классификации USDA) влияют на то, как следует ухаживать за растением в помещении. В северных регионах (зоны 3–6) наибольшую угрозу представляют сухой воздух от отопительных приборов и холодные стекла окон. В регионах с мягким прибрежным или южным климатом (зоны 9–11) тем, кто решает держать толстянку на открытом воздухе — например, на террасе, — следует опасаться прохладных дождей, из-за которых почва в горшках может переувлажниться.

Сократите полив

В ноябре самое важное, что можно сделать для толстянки, — это сократить частоту полива. Поскольку световой день становится короче, а рост растения почти останавливается, корни поглощают влагу медленнее, чем летом. Если корни будут неделями находиться во влажной почве, это может привести к появлению грибковой корневой гнили. Прежде чем браться за лейку, погрузите указательный палец в почву на глубину 2,5–5 см или вставьте до самого дна обычную деревянную палочку для еды. Также можно воспользоваться специальным щупом — например, недорогим измерителем влажности почвы.

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Если на палочке (или пальце) остались следы влаги или темная почва, подождите ещё неделю. Когда субстрат полностью высохнет, обильно полейте растение, пока лишняя вода не начнёт вытекать через дренажное отверстие. Сразу слейте воду из поддона. Учитывайте возраст и сорт растения: компактные разновидности или молодые экземпляры в небольших горшках (диаметром 10 см) пересыхают быстрее, чем крупные растения в глубоких кадках. Избегайте крайностей: если нижние листья стали тонкими, мягкими или морщинистыми — значит, вашей толстянке нужен полив.

Переместите растение в более освещенное место

В ноябре солнце находится ниже над горизонтом, поэтому толстянка, которая летом прекрасно себя чувствовала на восточном или западном окне, теперь может получать лишь крохи необходимого света. Чтобы стебли оставались крепкими, а листья — компактными, толстянкам требуется не менее 4–6 часов яркого прямого солнечного света ежедневно. Это особенно касается пестрых сортов: у них меньше хлорофилла, поэтому в тусклых помещениях они теряют свои кремово-розовые края. Переставьте растение на южное окно, которое ничем не затенено, или на хорошо освещенный подоконник с западной стороны. Делайте это постепенно, в течение 3–4 дней, чтобы листья не получили ожогов.

Обращайте внимание на ранние признаки недостатка света: появление бледных молодых листьев или вытягивание стеблей, когда расстояние между парами листьев становится слишком большим (это явление называется этиоляцией). Если в северных широтах естественного зимнего света недостаточно, можно использовать светодиодную (LED) фитолампу полного спектра. Разместите её на расстоянии 30–45 см над растением и включайте на 10–12 часов ежедневно. Например, 9-ваттную светодиодную фитолампу полного спектра можно вкрутить в обычный патрон для лампочки. Однако на ночь дополнительное освещение следует выключать: для взрослых толстянок именно тёмные и прохладные ночи являются сигналом для закладки цветочных почек.

Избегайте холодных сквозняков

Приложите ладонь к стеклу в одно из таких прохладных утр — и вы поймёте, почему подоконник может быть не самым подходящим местом для растения. Толстянка совершенно не переносит морозов или резких перепадов температуры. Листья, касающиеся ледяного стекла, могут пострадать даже в помещении. Отодвиньте горшок с толстянкой на 8–15 см от холодного окна, а если подоконник каменный или мраморный — подложите под горшок кусок пробкового материала или сложенную ткань для теплоизоляции.

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Также держите толстянки подальше от входной двери (откуда при каждом открытии дует ледяной воздух) и от радиаторов или обогревателей: ни одна из этих крайностей не пойдет растению на пользу. Старайтесь поддерживать стабильную температуру: днем — 16–24 °C, а ночью — 10–13 °C. Это поможет растению оставаться компактным и будет стимулировать закладку цветочных почек в зимний период.

Прекратите или сократите внесение удобрений

В ноябре лучшее, что можно сделать с удобрением для комнатных растений, — это убрать его в шкаф до весны. В темные зимние месяцы толстянки почти не растут, и подкормка этого не изменит. В короткие зимние дни с низким уровнем освещенности растения переходят в состояние естественного покоя, и их корни не способны усваивать дополнительные питательные вещества. Если подкармливать суккулент в период покоя, это лишь спровоцирует появление слабых, бледных побегов, которые неестественно вытягиваются в сторону окна и легко ломаются под собственным весом.

Кроме того, соли из удобрений, которые не были усвоены, могут быстро накапливаться в сухой почве, обжигая нежные корни и образуя твердый минеральный налет. Независимо от того, выращиваете ли вы классическую зеленую толстянку или ампельный сорт, воздержитесь от любой подкормки до февраля. Если вы вносили удобрения в октябре — ничего страшного, просто не продолжайте это делать. Как только яркий весенний солнечный свет пробудит свежие кончики листьев, вы можете возобновить подкормку каждые 6–8 недель в течение лета. В это время используйте сбалансированное жидкое удобрение для суккулентов или комнатных растений, разбавленное вдвое.

Проверка на наличие вредителей и повреждений

Теплое и сухое отопление в помещении создает идеальные условия для размножения вредителей комнатных растений, высасывающих сок, поэтому тщательный осмотр является обязательным. Осторожно наклоните горшок к яркому оконному свету и проверьте нижнюю сторону листьев и места соединения стеблей. Ищите пучки белого пуха или липкие листья: это характерные признаки цитрусовых мучнистых червецов (Planococcus citri). Любые плоские, коричневые, похожие на ракушки бугорки — это чешуйчатая тля (Coccus hesperidum).

Поместите поражённые растения на карантин. Окуните ватный тампон в 70%-ный изопропиловый спирт для протирания. Протрите вредителей, чтобы растворить их восковые защитные покрытия, повторяя это еженедельно, пока они не исчезнут. Держите нефритовое растение в карантине в течение нескольких недель. Избегайте использования инсектицидного мыла на нефритовых растениях. Информационный центр по дому и саду Университета Клемсона предупреждает, что жирнокислотное мыло может повредить листья нефрита. Во время осмотра обрывайте любые пожелтевшие нижние части листьев. Потеря нескольких старых нижних листьев после пересадки растения осенью — это нормальное явление. Однако тёмные, размягчённые стебли свидетельствуют о гниении, что требует немедленных действий.

Чего не стоит делать с толстянкой (денежным деревом)

Если в ноябре толстянка выглядит «уставшей», не пытайтесь исправить всё сразу. Может возникнуть соблазн пересадить её в новый горшок или обрезать, но лучше с этим подождать. Поврежденные сейчас корни восстанавливаются медленно, а на месте крупных срезов новые побеги появятся еще нескоро — через несколько месяцев. Отложите плановую пересадку и формирование кроны до весны; тогда же используйте специальный хорошо дренированный грунт для кактусов.

Единственная причина для пересадки в данный момент — это критическая ситуация, связанная с гниением. Если стебли стали мягкими, а из горшка исходит кислый запах — немедленно извлеките растение. Удалите коричневые, гнилые корни и мягкие участки стебля с помощью продезинфицированных секаторов. Дайте местам срезов подсохнуть в течение нескольких дней, а затем посадите толстянку в свежую, сухую почву для кактусов. После этого не поливайте растение в течение целой недели. Не поддавайтесь желанию «помочь» чрезмерным поливом: избыток влаги — самый быстрый способ погубить толстянку зимой.

Уход за толстянкой в ноябре заключается не в активных действиях, а, напротив, в сдержанности. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, стоит ограничить полив, переставить её в хорошо освещённое место (например, на южное окно), защитить от холодных стекол и сквозняков, прекратить подкормку и внимательно следить за появлением вредителей. Если уделить растению немного внимания сейчас (помогут также прохладные тёмные ночи), толстянка может отблагодарить вас красивыми зимними цветками в форме звёздочек, а весной пустит новые листья.

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