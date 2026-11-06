Георгина

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Первые осенние заморозки резко и неожиданно ставят точку в жизни цветников. Для георгин, которые ещё несколько дней назад изобиловали огромными, словно тарелки, цветками, превращение в вялые, сморщенные растения под действием мороза становится настоящим шоком.

Для тех, кто только начинает выращивать георгины, такая внезапная гибель надземной части может стать настоящим ударом. Однако, хотя стебли и листья увядают, а цветение прекращается, сами клубни остаются живыми — они способны давать новые побеги и цветы на протяжении десятилетий.

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Не расстраивайтесь: вы снова сможете наслаждаться этой роскошной красотой, если вовремя примете нужные меры. Дни сразу после первых заморозков имеют решающее значение для того, чтобы в следующем году клубни дали новые ростки. Эти растения, родом из Мексики и Центральной Америки, нуждаются в особом уходе, чтобы успешно пережить ближайшие месяцы. Если клубни окажутся в промерзшей почве или в переувлажненной зимней земле, они могут легко сгнить и погибнуть.

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Как ухаживать за георгинами после первых заморозков, рассказывает GardeningKnowHow.

Чтобы ваши любимые сорта радовали вас из года в год, нужно решить, как именно георгины будут зимовать: выкапывать клубни для хранения в помещении или — в регионах с более мягким климатом — обеспечить им надлежащую защиту и укрытие непосредственно в почве. Выбор метода зависит от вашей климатической зоны, дренажных свойств почвы и погодных условий. Хотя сначала это может показаться сложным, подготовка георгин к зиме — процесс довольно простой. Независимо от того, решите ли вы выкопать клубни или оставить их в земле, вот как правильно подготовить георгины к зиме.

Когда выкапывать георгины

Если вы хотите, чтобы клубни георгин перезимовали, крайне важно правильно выбрать время для их выкапывания; также следует учитывать вашу зону морозостойкости. Никогда не выкапывайте георгины до первых заморозков. Мороз подает растению биохимический сигнал о том, что вегетационный период завершился. В ответ растение направляет остатки энергии в подземную часть, наполняя клубни питательными веществами для подготовки к периоду покоя. Поэтому, если оставить почерневшие стебли нетронутыми примерно на неделю после заморозков, клубни успеют достичь полной зрелости.

Выбор способа зимовки зависит от того, где вы живете. Если вы находитесь в 6-й зоне морозостойкости или в более холодных регионах, клубни лучше всего выкапывать каждую осень. Промерзание почвы зимой в таких широтах может быть губительным для незащищенных клубней. В 7-й зоне ситуация неоднозначна: выкапывание всё же рекомендуется, однако в песчаной почве с хорошим дренажом клубни могут перезимовать под надёжным укрытием. В регионах с мягким южным или прибрежным климатом (зоны 8–11) многие сорта георгин могут безопасно зимовать в почве — при условии, что она хорошо дренирована, а клубни имеют надлежащую защиту.

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Необязательно выкапывать клубни сразу после первых заморозков. Дайте надземной части растения отмирать естественным путем: пока листья остаются зелеными, они продолжают накапливать энергию, которая затем сохраняется в клубнях. Не стоит прерывать этот процесс раньше времени. Однако, если вы живете в регионе с очень холодным климатом, где почва может промерзнуть раньше, чем отомрёт листва, — медлить не стоит. Следите за прогнозом погоды, чтобы решить, когда именно выкапывать клубни. Главная задача — дать им полностью созреть, не допустив при этом промерзания. В более тёплом климате у вас больше свободы действий.

Тип и сорт георгин также имеют значение. Крупноцветковые сорта образуют массивные гнезда клубней, которые требуют более длительной просушки, тогда как компактные сорта формируют плотные корневые комки, которые быстро высыхают. Независимо от того, какие именно георгины вы выращиваете, эти советы помогут вам обеспечить, чтобы следующим летом они снова расцвели во всей своей красе.

Обрежьте отмершие стебли георгин

Первый шаг — срезать стебли и листья. Когда листья почернеют, а корневая система будет иметь неделю на то, чтобы впитать последние запасы крахмала, можно приступать к работе. С помощью острого секатора срежьте основные стебли на высоте 10–15 см от земли.

Важно оставить короткие прочные пеньки стеблей: за них удобно держаться, когда вы выкапываете тяжелые гнезда клубней, к тому же это снижает нагрузку на уязвимые шейки клубней. К этим пенькам также можно прикрепить бирки с названием сорта. Главное — срезайте стебли непосредственно перед выкапыванием. Стебли георгин полые внутри; если срезать их заранее и оставить на грядке во время сильных дождей, вода будет скапливаться вокруг клубней, что приведет к их загниванию. Проводите обрезку в сухое утро и в тот же день выкапывайте клубни — это убережет их от проблем, связанных с избыточной влажностью.

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Осторожно выкопайте клубни из земли

Теперь можно приступать к выкапыванию клубней, но делайте это медленно и осторожно. Клубневые корни и тонкая шейка, соединяющая их с корневой шейкой (основанием стебля), могут легко сломаться. Если во время выкапывания эти перемычки сломаются, перекрутятся или треснут, клубень станет непригодным. Используйте садовые вилы: обкопайте растение на расстоянии нескольких дюймов от него. Подденьте корни вилами, погружая зубцы на расстоянии 25–30 см от главного стебля. Наклоняйте рукоятку вил назад, чтобы разрыхлить почву, двигаясь по кругу вокруг растения.

Осторожно поднимите весь куст, держась за укороченные стебли, но не дергайте их резко. После того как вы извлекли растение, аккуратно стряхните с него комья земли. Осмотрите корни и удалите (отрежьте) мягкие, размягченные или поврежденные клубни. Однако не стоит разделять клубни именно сейчас: места срезов могут стать уязвимыми для гнили или инфекций во время зимнего хранения. Чтобы предотвратить гниение, можно присыпать стебли порошком серы (например, фунгицидом на основе серы). В качестве альтернативы места срезов на стеблях можно присыпать небольшим количеством корицы.

Просушка и хранение клубней

Клубни георгин / © ТСН

Прежде чем укладывать клубни на хранение, им нужно дать немного времени, чтобы они просохли. Разложите их вверх дном на деревянных решетчатых поддонах, проволочных сетках или газетах в затененном, хорошо проветриваемом месте, защищенном от заморозков, при температуре 13–18 °C. Оставьте клубни просыхать на 2–3 дня, пока их кожица не станет сухой и на ощупь не будет напоминать кожу. Однако не передерживайте их слишком долго, чтобы клубни не начали морщиться или высыхать.

Сложите просушенные клубни в емкости, пропускающие воздух: картонные коробки, деревянные ящики (например, из-под яблок) или пластиковые контейнеры с приоткрытыми крышками. Разместите клубни в стерильном субстрате, регулирующем уровень влажности — например, в сухом вермикулите, агроперлите, крупной древесной стружке или кокосовом волокне (без примесей торфа). Можно использовать перлит, который будет служить мягкой подстилкой для клубней в состоянии покоя, а также впитывать лишнюю влагу, предотвращая появление плесени зимой. Следите за тем, чтобы клубни не соприкасались друг с другом.

Перенесите емкость в темное неотапливаемое помещение — например, в погреб, угол подвала или гараж, где температура не опускается ниже нуля. Она должна оставаться стабильной в пределах 4–10 °C. Для хранения клубней необходим баланс между влажностью и сухостью. В течение зимы несколько раз проверяйте их состояние. Если они слишком влажные — переложите их в более сухой материал; если слишком сухие — слегка опрыскайте водой.

Защита георгин, оставленных в почве

Если вы находитесь в зонах 8–11 (или в защищённом микроклимате зоны 7), клубни георгин можно оставлять зимовать в почве. Однако успех зависит от трёх факторов: мягкой зимы, отличного дренажа почвы и наличия укрытия.

В тяжелой глинистой почве, которая зимой остается переувлажненной, клубни сгниют, даже если на улице будет тепло. Дождитесь первых заморозков, от которых листья почернеют, а затем срежьте стебли на высоте 5–8 см. Сразу же накройте срезы полых стеблей небольшими пластиковыми стаканчиками (перевернутыми вверх дном), оберните их фольгой или нанесите каплю садового вара — это предотвратит попадание дождевой воды внутрь стебля.

После обрезки отмерших стеблей покройте поверхность почвы толстым слоем (10–15 см) рыхлой органической мульчи. Можно использовать, например, качественную мульчу из коры, которая защищает от циклов замерзания и оттаивания и сдерживает рост сорняков. Также для защиты от холодов подойдет чистая солома или измельченные сухие листья — они помогут сохранить почву рыхлой и обеспечить ее аэрацию.

Уход за георгинами в контейнерах

Георгины, растущие в контейнерах, очень чувствительны к перепадам температур (замерзанию и оттаиванию). Если оставить горшок на открытом месте, клубни могут превратиться в лед всего за несколько часов, а керамические или терракотовые емкости — расколоться. На зиму контейнеры лучше перенести в защищенное место. Главное — следить, чтобы почва оставалась сухой, а в помещении для хранения не было минусовых температур. Когда заморозки уничтожат надземную часть растения, срежьте стебли на высоте 10 см, прекратите полив и дайте почве в горшке полностью высохнуть. В регионах с более холодным климатом перенесите горшок в неотапливаемый гараж, сарай или подвал, где температура держится в пределах 2–7 °C. Если в зонах с мягким климатом нет возможности занести растения в помещение, плотно приставьте контейнеры к защищенной стене здания (желательно с южной стороны).

Оберните контейнеры несколькими слоями мешковины или теплоизоляционной пузырчатой пленки, а поверх почвы насыпьте слой соломы. Укрытия из мешковины — это отличный «дышащий» вариант для защиты растений в горшках от зимних ветров и холодов. В качестве альтернативы клубни можно выкопать и хранить — так же, как это делают с георгинами, растущими в открытом грунте. Извлеките корневой ком из горшка, осторожно стряхните почву и положите очищенные клубни в ящики с вермикулитом.

Окончание сезона вовсе не означает, что вы больше не сможете любоваться своими георгинами. Приложив сейчас немного усилий, вы сможете наслаждаться этими роскошными цветами год за годом. Уход за георгинами после первых осенних заморозков не требует сложных методов или много времени. Достаточно всего полчаса, чтобы срезать поврежденные морозом стебли, осторожно извлечь клубни из земли и поместить их на зимнее хранение — или же защитить их, если вы решите оставить на месте. Если вы решите выкопать и убрать клубни в этом месяце, вам останется лишь время от времени проверять их в течение зимы. В следующем году ваши клубни будут в отличном состоянии и готовы подарить вам ещё более восхитительное цветение.

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