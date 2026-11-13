Что нужно вашим гортензиям в ноябре: 5 способов подготовить растения к зиме

Гортензии / © ТСН

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С наступлением ноября активность в саду может пойти на спад, однако «за кулисами» для гортензий начинается важный переходный период. Поскольку световой день сокращается, а воздух становится прохладнее и морознее, листопадные кустарники направляют свои жизненные силы в корневую систему.

Чтобы понять, что именно стоит (а чего не стоит) делать с гортензиями сейчас, важно осознать: даже в состоянии покоя растения остаются уязвимыми к недостатку влаги и воздействию отрицательных температур.

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Что нужно вашим гортензиям в ноябре, рассказывает GardeningKnowHow.

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Конечно, гортензии бывают разные. Некоторые из них закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — это означает, что обрезать их сейчас категорически нельзя. Другие виды отличаются большей зимостойкостью и требуют меньшей защиты зимой. Поэтому, чтобы обеспечить гортензиям надлежащий уход зимой, прежде всего следует точно знать, какой именно вид растет в вашем саду. Впрочем, эти осенние советы помогут существенно улучшить цветение в следующем сезоне.

Меры, принятые в этом месяце, значительно облегчат растениям переживание холодного сезона. Уделив внимание уходу сейчас, вы сможете защитить важные почки от сильных морозов, скорректировать режим полива, укрепить и сохранить корни, а также гарантировать, что весной ваши растения пробудятся сильнее, чем когда-либо. Поэтому не рискуйте — не оставляйте свои любимые кустарники без присмотра в ноябре. Вот перечень самых важных задач, которые следует выполнить перед наступлением зимы.

Что нужно гортензиям в ноябре

Гортензии / © ТСН

Эффективный осенний уход в первую очередь зависит от того, знаете ли вы вид и сорт своей гортензии. У сортов, цветущих на прошлогодних побегах — например, у гортензии крупнолистной и гортензии дуболистной — цветочные почки уже сформированы. Если эти почки замерзнут или будут срезаны во время обрезки, цветение в следующем году будет утрачено ещё до того, как вы сможете им насладиться. Зато гортензия метельчатая и гортензия древовидная образуют цветы на побегах текущего года, что делает их более устойчивыми к морозам. Популярные сорта крупнолистной гортензии, а также гортензии горной требуют защиты почек в регионах с холодным климатом. Морозостойкие сорта метельчатой и древовидной гортензии редко нуждаются в укрытии, хотя им все равно полезен регулярный полив для поддержания влажности корневой системы.

Уход за гортензиями в ноябре зависит от вашего местоположения, климата и зоны морозостойкости (по классификации USDA). Садоводам в северных регионах (зоны 3–5) приходится сталкиваться с промерзанием почвы и сухими зимними ветрами, что требует создания надежных защитных барьеров для стеблей и использования толстого слоя мульчи для защиты от холода. Зато в южных регионах (зоны 7–9) главной проблемой являются резкие перепады температур: нетипичное для поздней осени потепление может спровоцировать преждевременное пробуждение почек, которые впоследствии погибнут во время очередных заморозков.

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Важным фактором является также тип почвы. Тяжелые глинистые почвы задерживают влагу, из-за чего вокруг корней могут образовываться ледяные «карманы», тогда как легкие песчаные почвы быстро теряют воду и пересыхают под действием морозных ветров.

Защитите старые почки

Одно из лучших действий, которые вы можете предпринять для своих гортензий в этом месяце, — это «дважды подумать, один раз обрезать», когда дело доходит до обрезки. Одна из самых больших ошибок при уходе за гортензиями — это беспорядочная обрезка во время осенней уборки. У старых древесных цветущих растений, таких как крупнолистные, горные и дуболистные сорта, почки, которые образуют цветы следующим летом, уже заложены у кончиков стеблей. Обрезка этих гортензий в ноябре удаляет эти цветочные почки, уменьшая или полностью исключая цветение следующим летом.

Что касается этих гортензий: воздержитесь от любой формировки куста, обрезки верхушек или укорачивания побегов до тех пор, пока в следующем году не закончится цветение. Единственное исключение — удаление сухих, больных или сломанных ветвей; их можно срезать у самого основания в любое время.

Также важно оставить увядшие, похожие на бумагу соцветия на кустах на всю зиму. Хотя может возникнуть соблазн убрать сухие цветы, эти старые соцветия служат защитным щитом для нежных почек, скрывающихся под ними. Поэтому лучше оставить их на месте. Кроме того, сухие соцветия придают зимнему саду особую привлекательность, особенно когда на них задерживается снег. А уже в конце зимы или в начале весны, когда у основания куста появятся новые зеленые побеги, старые соцветия можно будет срезать — чуть выше первой пары зеленых почек.

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Обильно поливайте, пока почва не замерзнет

Гортензия / © ТСН

Гортензиям требуется много влаги — даже сейчас. Хотя листья желтеют и опадают, корни гортензий продолжают впитывать влагу, пока температура почвы не опустится ниже нуля. Зимний воздух и ветры способствуют высыханию, а поскольку в замерзшей почве корни не могут пополнить запасы влаги, растение страдает. Поэтому не спешите убирать садовые шланги и лейки. Если растение войдет в зиму в пересушенной почве, к весне его ветви могут стать ломкими, а верхушки — отмереть. Позаботьтесь о том, чтобы перед наступлением настоящих холодов ваши гортензии получили как можно больше влаги. Если осень выдалась дождливой, гортензии, возможно, не потребуют полива. Однако проверяйте состояние почвы и при необходимости обильно поливайте растения. Если дождей мало, проводите глубокий, медленный полив каждые 10–14 дней. Старайтесь увлажнять почву на глубину 20–30 см — это стимулирует корни прорастать глубже. Особое внимание уделите недавно высаженным кустам: пока они укореняются, им требуется больше влаги.

Утепление компостом и мульчей

В конце осени и в начале зимы температура почвы может резко колебаться. Циклы замерзания и оттаивания приводят к «выпиранию» растений: почва, расширяясь и сжимаясь, выталкивает корневую шейку на поверхность. В результате корни оказываются открытыми для холодного воздуха и высушивающих ветров. В этом месяце вы можете помочь своим гортензиям, обеспечив им дополнительное утепление. Это стабилизирует температуру почвы, сохраняет влагу в более глубоких слоях и защищает нежные корни в течение зимы.

Начните с внесения слоя компоста. В течение зимы он будет постепенно разлагаться, высвобождая питательные вещества, которые улучшают состав почвы и питают корни. Для этого времени года отлично подойдет «грибной компост» (субстрат, остающийся после выращивания грибов).

Компост может служить мульчей, но можно использовать и другие материалы, например, измельчённую кору или листья. Нанесите слой рыхлой мульчи толщиной 8–10 см. Всегда оставляйте зазор в 5 см вокруг одревесневших стеблей, чтобы снизить риск появления грибковой гнили и повреждения грызунами.

Защитите хрупкие стебли

Если вы выращиваете крупнолистную или дуболистную гортензию в климатических зонах 4–6, сильные морозы и зимние ветры представляют серьезную угрозу для цветения в следующем сезоне. Как уже отмечалось, на одревесневших побегах гортензий уже заложены цветочные почки. Хотя корни могут быть достаточно выносливыми (например, для зоны 5), цветочные почки могут пострадать от мороза уже при температуре ниже -18 °C. Если побеги отмерзнут, то летом на кустах появится листва, но цветов не будет. Поэтому, в зависимости от вашей климатической зоны, стоит позаботиться о дополнительной защите, если зимы в вашем регионе очень холодные.

Сделайте это в конце ноября, когда растение сбросит листья и перейдёт в состояние покоя. Установите вокруг гортензии четыре прочных кола (деревянных или металлических). Расположите их на расстоянии нескольких дюймов от ветвей. Затем оберните колья снаружи воздухопроницаемым материалом, чтобы создать защитный барьер от ветра. Используйте мешковину или джут для защиты от резких порывов ветра, сохраняя при этом нормальную циркуляцию воздуха вокруг растения. Закрепите с помощью стяжек или шпагата.

Для экстремального северного климата можно соорудить цилиндр из проволочной сетки вокруг растения и неплотно заполнить его сухой сосновой хвоей или дубовыми листьями. Только избегайте уплотнения листьев и никогда не используйте пластиковые брезенты, которые задерживают конденсат и перегревают нежные стебли в солнечные зимние дни.

Зимовка контейнерных гортензий

Гортензия / © ТСН

Гортензии в уличных горшках, керамических кашпо и декоративных корзинах требуют активного ухода в зимний период. В отличие от растений, растущих в земле, корни в горшках подвергаются воздействию ледяного воздуха со всех сторон. Температура почвы в незащищенном контейнере может быть значительно ниже, чем в садовой почве, что подвергает корни риску замерзания и полной гибели растения. Керамические и терракотовые горшки также впитывают воду, что делает их подверженными растрескиванию, когда влажная почва замерзает и расширяется. Поэтому вам нужно будет обеспечить вашим гортензиям в контейнерах лучшую защиту, если у вас очень холодные зимы.

Начните с группировки гортензий в горшках вдоль защищенной фундаментной стены, выходящей на юг или восток, подальше от ветровых коридоров. Поднимите горшки над холодным бетоном с помощью ножек или кирпичей, чтобы обеспечить свободный дренаж. Оберните корпус каждого горшка пузырчатой пленкой, термомешком или пенопластовой изоляцией, закрепив пленку под внешним краем, не покрывая верхний слой почвы. Вы также можете приобрести флисовые чехлы для защиты от замерзания, которые можно натянуть на гортензии в горшках во время холодов.

Если вы находитесь в зоне 6 или в более холодном климате, на зиму перенесите горшки в неотапливаемый гараж, садовый сарай или холодный каркас. Эти защищенные места позволяют растениям оставаться в состоянии покоя, защищая их от сквозняков при низких температурах. Проверяйте их раз в месяц, поливая корни, чтобы они никогда полностью не высыхали.

Чего не стоит делать в ноябре

Помимо задач, которые следует выполнить в этом месяце, подготовка гортензий к холодам также предполагает понимание того, чего делать не следует. Мы уже упоминали об обрезке некоторых видов гортензий. Избегайте радикальной обрезки сортов, цветущих на побегах прошлых лет (например, гортензии крупнолистной или дуболистной), поскольку это приведет к удалению цветочных почек, которые должны были бы расцвести следующим летом. Также не допускайте пересыхания корней до того, как промерзнет почва, ведь обезвоженные корни становятся очень уязвимыми. Если почва сухая и еще не замерзла, продолжайте полив.

В это время года ни в коем случае не вносите удобрения с высоким содержанием азота. Подкормка стимулирует появление новых нежных побегов, которые не успеют одревеснеть до наступления морозов, что приведет к их отмиранию. Для зимнего укрытия не используйте прозрачную полиэтиленовую пленку или материалы, не пропускающие воздух: они задерживают влагу, способствуют появлению плесени, а в солнечные дни создают «эффект теплицы» с резким повышением температуры. Это может ввести растение в заблуждение, заставив почки преждевременно пробудиться. И, наконец, не стоит считать, что все гортензии нуждаются в одинаковой зимней защите. Узнайте, к какому виду относится ваше растение, насколько оно морозостойко и какие именно меры необходимы для сохранения его здоровья.

Уделив в ноябре немного времени уходу за своими гортензиями, вы внесете весомый вклад в их развитие в следующем году. Поддерживая необходимый уровень влажности, защищая почки на старых побегах от ледяных ветров и укрывая корни слоем мульчи, вы обеспечите своим ценным кустам именно ту зимнюю защиту, в которой они нуждаются. Весной ваши гортензии выйдут из состояния покоя крепкими, здоровыми и готовыми порадовать вас пышным летним цветением.

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